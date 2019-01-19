Как марихуана влияет на мозг подростка

Серое вещество головного мозга традиционно вызывает положительные ассоциации с мышлением и интеллектом. Однако увеличение количества "серых клеток" может вредить здоровью подростков, которые употребляют марихуану. Причем негативный эффект может возникнуть, даже если они курят очень редко. Исследование, посвященное этой теме, было опубликовано группой ученых из США, Великобритании, Германии и Австрии 14 января в журнале The Journal of Neuroscience.

Команда под руководством Кэтрин Орр из отдела психиатрии и психологии американского университета в Вермонте обнаружила, что употребление подростками даже очень маленького количества каннабиса ведет к изменениям в головном мозге. До конца подросткового периода мозг продолжает расти и поэтому особенно чувствительно реагирует на тетрагидроканнабинол (сокращенно ТГК). Это вещество содержится в марихуане и вызывает чувство опьянения во время курения.

Мозг меняется уже после одного-двух раз употребления марихуаны

Исследователи провели сканирование мозга 92 подростков в возрасте 14 лет. Половина молодых людей признались, что уже пробовали марихуану или гашиш. Вторая половина еще не имела такого опыта. При этом обе группы были подобраны так, чтобы исключить влияние алкоголя и курения на результат исследования.

Для изучения мозга подростков ученые воспользовались так называемой воксельной морфометрией, когда с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) можно оценить параметры отдельных участков головного мозга.

С помощью МРТ и воксельной морфометрии ученые измеряют объем клеток мозга

Выяснилось, что у подростков, которые пробовали марихуану всего один или два раза, серое вещество увеличилось в объеме. Изменения коснулись той части мозга, где расположены каннабиноидные рецепторы, которые реагируют на наркотические вещества в каннабисе. В частности, увеличение зафиксировали в двух областях мозга: в гиппокампе, который участвует в формировании памяти и ориентации в пространстве, и в миндалевидном теле, которое связано с чувством страха.

Мозг подростка в определенный момент уменьшается, за счет того, что разрушаются ненужные синаптические связи. Ученые из Вермонтского университета предполагают, что каннабис нарушает этот процесс, и мозг несовершеннолетних любителей травки становится плотнее.

Серое вещество - центр нашей нервной системы

В формалине некоторые части мозга приобретают серый цвет благодаря кровеносным сосудам

Серым веществом врачи называют тела нейронов и ведущие области центральной нервной системы. Эти участки мозга контролируют мышечную активность, а также отвечают за зрение, слух, речь, память и выражение эмоций. Белое вещество, напротив, в основном состоит из каналов передачи информации. Речь идет о нервных волокнах и аксонах, которые передают нервные импульсы.

Свое название белое и серое вещество мозга получило из-за различной окраски этих тканей при помещении в формалин. Этот раствор используется учеными для консервации и дезинфекции биологических препаратов, содержащих белок.

Ученые не исследуют подростков, курящих травку

Какой эффект имеет увеличение серого вещества - положительный или отрицательный - ученые пока не определили. Они осторожно подходят к интерпретации полученных данных. Одно можно сказать наверняка: среди подростков, употребляющих каннабис регулярно, врачи наблюдают повышенное число тревожных расстройств.

От 30 до 40 процентов тинейджеров из таких развитых стран, как Германия и США, попробовали травку уже к окончанию средней школы. Медики предполагают, что даже короткое знакомство с каннабисом имеет долгосрочное влияние на нервную систему. Подробнее об этих эффектах говорить сложно, так как ученые практически не проводят исследований тинейджеров, которые курят марихуану регулярно. Предметом изучения, как правило, становятся взрослые люди, употребляющие каннабис на протяжении многих лет.

Авторы публикации считают, что их исследование особенно актуально, поскольку правовой статус каннабиса постоянно пересматривается, а предполагаемые риски его курения для подростков в общественном сознании все время снижаются. Дальнейшие исследования должны показать, так ли безобидна марихуана для еще несформировавшегося мозга подростков.

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