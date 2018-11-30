Как Лондон ответил Гитлеру в 1938 году

В Берлине в доме-музее немецкого художника-импрессиониста Макса Либермана (Max Liebermann) проходит выставка, посвященная юбилею экспозиции Twentieth Century German Art, состоявшейся в Лондоне 80 лет назад. О том, чем была замечательна эта экспозиция и почему о ней вспоминают в Германии, в интервью DW рассказал куратор выставки, директор музея Мартин Фасс (Martin Faass).

Мартин Фасс: Выставка 1938 года в Лондоне представляла собой широкую ретроспективу немецкого искусства и являлась ответом на выставку "Дегенеративное искусство", которая носила пропагандистский характер и была организована национал-социалистами в Мюнхене в 1937-м году.

DW: Почему вы посчитали важным реконструировать лондонскую выставку?

Мартин Фасс: Эта ретроспектива остается до сих пор самой крупной выставкой немецкого искусства в Великобритании и в то же время она была самым значительным международным ответом на нацистское пропагандистское шоу 1937 года. Интересно познакомиться с организацией лондонской экспозиции, произведениями, которые были представлены, а также с теми, кто участвовал в ней. Художники, коллекционеры, искусствоведы, которых в "третьем рейхе" причислили к "вырожденцам", а также эмигранты объединили усилия для того, чтобы представить великолепный немецкий авангард.

Эрнст Людвиг Кирхнер, "Дорога в Штафельальпе", 1919

Идея провести выставку принадлежала двум галеристкам: Ноэль Нортон из Лондона и Ирмгард Бурхард (Irmgard Burchard) из Цюриха. Им удалось убедить в своей идее Пауля Вестхайма (Paul Westheim), бывшего издателя журнала Das Kunstblatt, одного из ведущих искусствоведческих журналов в Германии, издававшегося до прихода к власти национал-социалистов, и известного британского писателя и художественного критика Герберта Рида. Правда, Вестхайм, который жил в эмиграции в Париже и поначалу принимал очень активное участие в организации экспозиции, отошел от нее: лондонская выставка имела с его точки зрения недостаточно выраженную политическую направленность.

Уже само название Twentieth Century German Art (в переводе на русский: "Немецкое искусство ХХ века" – прим. ред.) говорит о том, что экспозиция преследовала цель показать не только те произведения, которые нацисты заклеймили как "дегенеративные". Экспозиция представляла немецкое искусство целой эпохи - с1900-го по 1938-й годы.

- Какие немецкие художники были представлены в Лондоне?

Мартин Фасс: Все известные художники Германии, начиная с представителей немецкого импрессионизма: Макса Либермана, Макса Слефогта (Max Slevogt), Ловиса Коринта (Lovis Corinth). Выставлены были и работы немецких экспрессионистов группы "Мост" и "Синий всадник": Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst Ludwig Kirchner), Эриха Хеккеля (Erich Heckel) и Макса Пехштейна (Max Pechstein), абстрактные работы Василия Кандинского, а также Курта Швиттерса (Kurt Schwitters) и Вилли Баумайстера (Willi Baumester).

- Какими путями эти произведения были доставлены в Лондон?

Мартин Фасс: Различными путями. Многие из них были привезены из Швейцарии и Франции, были предоставлены эмигрантами, жившими в Великобритании, или, например, в Чехословакии. Некоторые картины были привезены в Лондон из Германии, очевидно, нелегально, контрабандными путями.

- Как отреагировали на эту выставку в нацистской Германии?

Мартин Фасс: Косвенно на эту выставку отреагировал сам Адольф Гитлер. Он упомянул ее в одной из своих речей, назвав ее пропагандистской акцией против рейха.

- А как восприняли выставку в Лондоне?

Мартин Фасс: Она вызвала большой интерес. Посетителям приходилось выстаивать очереди, чтобы увидеть экспозицию. Она была важным событием и показывала искусство, которое до того момента было практически неизвестно в Великобритании.

Эрих Хеккель, "Купающиеся", 1914

Но реакция на него была очень разной. Многие пришли в восторг от этих картин. Но было немало и таких людей, которые в 1938 году не поняли эти произведения. Кто-то даже говорил: "Если Гитлер отвергает это искусство, то это самое лучшее из того, что я до сих пор слышал о Гитлере". Но в любом случае выставка была воспринята как акция в защиту свободы искусства, против культурной политики национал-социализма, против дискредитации искусства как "дегенеративного".

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