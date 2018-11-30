 Как Лондон ответил Гитлеру в 1938 году | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.11.2018

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Культура и стиль жизни

Как Лондон ответил Гитлеру в 1938 году

80 лет назад в Лондоне прошла выставка, которая стала важным ответом на экспозицию "Дегенеративное искусство", организованную нацистами.

Ausstellung London 1938 - Mit Kandinsky, Liebermann und Nolde gegen Hitler (Moderna Museet, Stockholm)

Якоба ван Хемскерк, "Картина с парусом", 1915 год

В Берлине в доме-музее немецкого художника-импрессиониста Макса Либермана (Max Liebermann) проходит выставка, посвященная юбилею экспозиции Twentieth Century German Art, состоявшейся в Лондоне 80 лет назад. О том, чем была замечательна эта экспозиция и почему о ней вспоминают в Германии, в интервью DW рассказал куратор выставки, директор музея Мартин Фасс (Martin Faass). 

Мартин Фасс: Выставка 1938 года в Лондоне представляла собой широкую ретроспективу немецкого искусства и являлась ответом на выставку "Дегенеративное искусство", которая носила пропагандистский характер и была организована национал-социалистами в Мюнхене в 1937-м году.

DW: Почему вы посчитали важным реконструировать лондонскую выставку?

Мартин Фасс: Эта ретроспектива остается до сих пор самой крупной выставкой немецкого искусства в Великобритании и в то же время она была самым значительным международным ответом на нацистское пропагандистское шоу 1937 года. Интересно познакомиться с организацией лондонской экспозиции, произведениями, которые были представлены, а также с теми, кто участвовал в ней. Художники, коллекционеры, искусствоведы, которых в "третьем рейхе" причислили к "вырожденцам", а также эмигранты объединили усилия для того, чтобы представить великолепный немецкий авангард.

Assutellung London 1938 - Mit Kandinsky, Liebermann und Nolde gegen Hitler (Privatsammlung, Foto: Raymond Naef)

Эрнст Людвиг Кирхнер, "Дорога в Штафельальпе", 1919

 Идея провести выставку принадлежала двум галеристкам: Ноэль Нортон из Лондона и Ирмгард Бурхард (Irmgard Burchard) из Цюриха. Им удалось убедить в своей идее Пауля Вестхайма (Paul Westheim), бывшего издателя журнала Das Kunstblatt, одного из ведущих искусствоведческих журналов в Германии, издававшегося до прихода к власти национал-социалистов, и известного британского писателя и художественного критика Герберта Рида. Правда, Вестхайм, который жил в эмиграции в Париже и поначалу принимал очень активное участие в организации экспозиции, отошел от нее: лондонская выставка имела с его точки зрения недостаточно выраженную политическую направленность.

Уже само название Twentieth Century German Art (в переводе на русский: "Немецкое искусство ХХ века" – прим. ред.) говорит о том, что экспозиция преследовала цель показать не только те произведения, которые нацисты заклеймили как "дегенеративные". Экспозиция представляла немецкое искусство целой эпохи - с1900-го по 1938-й годы.

- Какие немецкие художники были представлены в Лондоне?

Мартин Фасс: Все известные художники Германии, начиная с представителей немецкого импрессионизма: Макса Либермана,  Макса Слефогта (Max Slevogt), Ловиса Коринта (Lovis Corinth). Выставлены были и работы немецких экспрессионистов группы "Мост" и "Синий всадник": Эрнста Людвига Кирхнера (Ernst Ludwig Kirchner), Эриха Хеккеля (Erich Heckel) и Макса Пехштейна (Max Pechstein), абстрактные работы Василия Кандинского, а также Курта Швиттерса (Kurt Schwitters) и Вилли Баумайстера (Willi Baumester).

- Какими путями эти произведения были доставлены в Лондон?

Контекст

80 лет назад национал-социалисты открыли выставку "Дегенеративная музыка". Выставкой дело не ограничилось: композиторов сажали и убивали, исполнение их произведений было запрещено. (22.05.2018)

Разнообразные работы Жанны Маммен трудно привести к общему знаменателю. Ее вклад в искусство XX века до сих пор недооценивается. (03.12.2017)

80 лет назад нацисты устроили в Мюнхене небывалое шоу: открылась выставка "Дегенеративное искусство", которая должна была дискредитировать шедевры авангарда. (19.07.2017)

Немецкий художник Макс Либерман считается одним из главных представителей импрессионизма за пределами Франции. В его коллекции были сотни произведений искусства. (25.11.2013)

Мартин Фасс: Различными путями. Многие из них были привезены из Швейцарии и Франции, были предоставлены эмигрантами, жившими в Великобритании, или, например, в Чехословакии. Некоторые картины были привезены в Лондон из Германии, очевидно, нелегально, контрабандными путями.

- Как отреагировали на эту выставку в нацистской Германии?

Мартин Фасс: Косвенно на эту выставку отреагировал сам Адольф Гитлер. Он упомянул ее в одной из своих речей, назвав ее пропагандистской акцией против рейха.

- А как восприняли выставку в Лондоне?

Мартин Фасс: Она вызвала большой интерес. Посетителям приходилось выстаивать очереди, чтобы увидеть экспозицию. Она была важным событием и показывала искусство, которое до того момента было практически неизвестно в Великобритании.

Assutellung London 1938 - Mit Kandinsky, Liebermann und Nolde gegen Hitler (Kunstmuseum Bonn, Foto: Reni Hansen)

Эрих Хеккель, "Купающиеся", 1914

Но реакция на него была очень разной. Многие пришли в восторг от этих картин. Но было немало и таких людей, которые в 1938 году не поняли эти произведения. Кто-то даже говорил: "Если Гитлер отвергает это искусство, то это самое лучшее из того, что я до сих пор слышал о Гитлере".  Но в любом случае выставка была воспринята как акция в защиту свободы искусства, против культурной политики национал-социализма, против дискредитации искусства как "дегенеративного".

Смотрите также: 

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

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    Признанный художник Веймарской Республики и ветеран Первой мировой войны, Отто Дикс с его гибнущими в траншеях Фландрии солдатами не мог понравиться нацистам. Дикс писал эту картину подпольно в 1934-36 годах.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Черные комнаты" Карла Хофера

    Художник Карл Хофер написал эту картину заново после того, как оригинал был уничтожен во время одной из бомбежек Германии в 1943 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Тельтов" Лионеля Фейнингера (1918)

    Эта абстрактная картина Лионеля Фейнингера была включена нацистами в экспозицию пропагандистской выставки "Дегенеративное искусство", которая открылась в Мюнхене в 1937 году. Нацисты конфисковали 16 000 художественных произведений из государственных музеев и галерей.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    Автопортрет Карла Хофера (1935)

    Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939)

    Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.

  • Черные годы. Истории одной коллекции. 1933-1945.

    Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

    "Голова" Ханса Ульмана (1935)

    Скульптор Ханс Ульман создал пластические эскизы из проволоки в берлинской тюрьме, куда его бросили национал-социалисты, потому что он распространял антинацистские листовки. Скульптуры он сделал уже на свободе, тайно. Они выполнены в духе преследовавшегося в "третьем рейхе" художественного авангарда.

    Автор: Элла Володина


Контекст

Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере

Вот некоторые работы художников-авангардистов, изъятые нацистами из собраний немецких музеев и частных коллекций как "дегенеративное искусство". (29.12.2015)  

Ссылки в интернете

Сайт выставки в Берлине в доме-музее Макса Либермана

Аудио- и видеофайлы по теме

По следам Василия Кандинского в Баварии (16.12.2016)  

Олимпиада 1936: Как выглядела гитлеровская Олимпийская деревня  

Кому достанется награбленная коллекция?  

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