 Как Красный Крест разыскивает пропавших без вести | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 22.11.2018

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Германия

Как Красный Крест разыскивает пропавших без вести

Поисковая служба Красного Креста становится спасательным кругом для многих людей, чьи близкие пропали без вести - как в 1945-м, так и в 2018 году. В розыске находятся свыше 100 000 человек.

Онлайн-платформа Trace the face

Онлайн-платформа Trace the face

Мать находится в Кении, ее несовершеннолетняя дочь - в Германии, и они ничего не знают друг о друге: сомалийская семья была разлучена во время войны. Но мать не сдается. Помимо дочери, она пытается разыскать и свояченицу, которая предположительно проживает в Швейцарии. Мать наводит справки в лагере для беженцев, а затем пишет два так называемых "семейных письма" в надежде на то, что они дойдут до адресатов.

Семейные письма - это открытые послания, которые направляются получателям через глобальную сеть поисковых служб. В данном случае Международный комитет Красного Креста в Кении направил письмо сомалийской женщины в Швейцарский Красный Крест. И действительно - совсем скоро объявилась ее свояченица. А та, в свою очередь, сообщила, что пропавшая дочь находится в Германии: в итоге ее нашли в приемной семье в Баден-Вюртемберге. На сегодняшний день девушка уже достигла совершеннолетия и регулярно переписывается со своей матерью в Кении.

Немецкий Красный Крест, секретариат службы поиска людей (фото из архива)

Немецкий Красный Крест, секретариат службы поиска людей (фото из архива)

Такое стало возможным лишь благодаря глобальной поисковой службе Красного Креста. Помимо Международного комитета Красного Креста, в сеть входят поисковые службы национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 189 странах мира. Уже более 70 лет специалисты занимаются розыском пропавших без вести - и зачастую успешно.

Помочь удается в половине случаев

Только за 2017 год служба Немецкого Красного Креста (DRK) получила 2744 новых заявлений от людей, разыскивающих своих близких. Большинство семей были разлучены в результате военных действий, бегства из своей страны или миграции. При этом в Германии либо проживает автор запроса, либо предположительно находится пропавший без вести. Основными странами происхождения ищущих и разыскиваемых являются Афганистан, Сирия, Сомали и Эритрея. Почти в половине случаев служба поиска DRK смогла им помочь.

Плакат поисковой службы DRK

Основной причиной роста числа пропавших без вести стал миграционный кризис

Так произошло и в случае с мальчиком по имени Алиреза, который потерял своих мать и сестру во время бегства из Афганистана. В последний раз они виделись в Турции. Как отмечает пресс-секретарь DRK Сюзанне Поль (Susanne Pohl), к помощи Красного Креста люди прибегают в самых сложных ситуациях. "Большинство (обратившихся в службу. - Ред.) людей уже пытались найти свою семью с помощью интернета или телефона. Мы берем за основу маршрут беженцев и пытаемся что-либо выяснить через все возможные сети. Кроме того, большой популярностью пользуется и интернет-сайт, на котором ищущий может разместить свою фотографию", - рассказывает Поль.

Это и сделал Алиреза, снабдив свое фото кратким комментарием: "Ищу мать и сестру". Более подробной информации о пользователе на онлайн-платформе Trace the face ("Найди лицо") найти нельзя. Это сделано для того, чтобы с человеком не могли связаться люди, имеющие совсем другие намерения - к примеру, те, кто преследуют беженцев по политическим мотивам или хочет их завербовать в качестве боевиков. В случае Алирезы в Немецкий Красный Крест всего через несколько месяцев поступило сообщение, что его мать и сестра находятся в Лондоне.

Искать людей становится все труднее

По данным Красного Креста, на сегодняшний день без вести пропавшими по всему миру числятся порядка 100 тысяч человек: это рекордная цифра за весь период с 1945 года. Основной причиной роста количества разыскиваемых стал миграционный кризис. Только за первую половину 2015 года в DRK было подано 1160 новых запросов, а в 2017 году их общее число перевалило за 2700.

Картотека DRK в Гамбурге

В DRK до сих пор ищут и пропавших без вести во время Второй мировой войны

В организации ожидают, что в 2018 году число заявлений снова достигнет рекордного уровня: хотя сейчас в Германию прибывает меньше беженцев, многих людей до сих пор не удалось разыскать, поясняет Поль. Основными вызовами, с которыми сталкивается поисковая служба Красного Креста, стало огромное количество запросов, а также сложности, сопряженные с поиском пропавших родственников в зонах боевых действий.

Во многих случаях сотрудники организации исследуют весь маршрут, по которому двигались беженцы. Поиски занимают много времени и могут оказаться крайне сложной задачей - особенно в таких горячих точках, как Сирия. Именно поэтому несколько лет назад был запущен сайт Trace the Face. Впрочем, многие люди, остающиеся в зонах военных действий без подключения к интернету, все равно не могут им воспользоваться. "Наша задача - установить с ними связь", - отмечает сотрудница Немецкого Красного Креста.

Контекст

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Рекламная кампания в берлинском метро: беженцам, до 31 декабря уведомившим власти ФРГ о своем добровольном отъезде на родину, компенсируется годовая аренды жилья на новом месте. (15.11.2018)

15 декабря началась, а затем прекратилась эвакуация вооруженных и гражданских лиц из восточного Алеппо. О том, как выглядит процесс эвакуации, DW рассказала пресс-секретарь Немецкого Красного Креста Александра Бурк. (16.12.2016)

Жены и матери украинских солдат, пропавших без вести в Донбассе, пытаются узнать правду об их судьбе. Корреспондент DW встретился с теми, кто не прекращает поиски пропавших. (19.02.2018)

При этом даже цифровые технологии помогают далеко не всегда. Порой человека невозможно найти из-за отсутствия точной даты его рождения или неправильной транскрипции имен с иностранных языков. В результате без вести пропавшими числятся тысячи несовершеннолетних беженцев, отправившихся в путь без сопровождения взрослых.

Внуки ищут дедушек и бабушек

Люди бесследно исчезали и во время Второй мировой войны - участь около 1,3 млн немцев до сих пор неизвестна. Это второе направление деятельности поисковой службы Немецкого Красного Креста: она разыскивает пропавших в войну по заказу правительства ФРГ, которое выделяет средства на эти цели. Впрочем, в обозримом будущем финансирование может быть прекращено.

При этом количество подобных запросов продолжает расти. В первой половине 2018 года было подано 4800 заявлений, касающихся пропавших без вести во время войны. Зачастую внуки хотят узнать, где погибли или похоронены их дедушки и бабушки. Благодаря работе в многочисленных архивах, специалистам часто удается найти ответы на их вопросы.

"У нас есть обширная картотека, что позволяет нам время от времени возвращаться и к старым запросам. С начала 1990-х годов, когда мы получили доступ к делам бывших советских военнопленных, нам удалось установить судьбу 250 000 человек", - рассказывает Сюзанне Поль. "Люди смогли узнать, как умерли их деды или где находятся их могилы. Это важно сделать для того, чтобы человек смог окончательно попрощаться (со своим предком. - Ред.)", - резюмирует сотрудница Красного Креста.

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    Автор: Илья Коваль


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