Как Красный Крест разыскивает пропавших без вести

Мать находится в Кении, ее несовершеннолетняя дочь - в Германии, и они ничего не знают друг о друге: сомалийская семья была разлучена во время войны. Но мать не сдается. Помимо дочери, она пытается разыскать и свояченицу, которая предположительно проживает в Швейцарии. Мать наводит справки в лагере для беженцев, а затем пишет два так называемых "семейных письма" в надежде на то, что они дойдут до адресатов.

Семейные письма - это открытые послания, которые направляются получателям через глобальную сеть поисковых служб. В данном случае Международный комитет Красного Креста в Кении направил письмо сомалийской женщины в Швейцарский Красный Крест. И действительно - совсем скоро объявилась ее свояченица. А та, в свою очередь, сообщила, что пропавшая дочь находится в Германии: в итоге ее нашли в приемной семье в Баден-Вюртемберге. На сегодняшний день девушка уже достигла совершеннолетия и регулярно переписывается со своей матерью в Кении.

Немецкий Красный Крест, секретариат службы поиска людей (фото из архива)

Такое стало возможным лишь благодаря глобальной поисковой службе Красного Креста. Помимо Международного комитета Красного Креста, в сеть входят поисковые службы национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в 189 странах мира. Уже более 70 лет специалисты занимаются розыском пропавших без вести - и зачастую успешно.

Помочь удается в половине случаев

Только за 2017 год служба Немецкого Красного Креста (DRK) получила 2744 новых заявлений от людей, разыскивающих своих близких. Большинство семей были разлучены в результате военных действий, бегства из своей страны или миграции. При этом в Германии либо проживает автор запроса, либо предположительно находится пропавший без вести. Основными странами происхождения ищущих и разыскиваемых являются Афганистан, Сирия, Сомали и Эритрея. Почти в половине случаев служба поиска DRK смогла им помочь.

Основной причиной роста числа пропавших без вести стал миграционный кризис

Так произошло и в случае с мальчиком по имени Алиреза, который потерял своих мать и сестру во время бегства из Афганистана. В последний раз они виделись в Турции. Как отмечает пресс-секретарь DRK Сюзанне Поль (Susanne Pohl), к помощи Красного Креста люди прибегают в самых сложных ситуациях. "Большинство (обратившихся в службу. - Ред.) людей уже пытались найти свою семью с помощью интернета или телефона. Мы берем за основу маршрут беженцев и пытаемся что-либо выяснить через все возможные сети. Кроме того, большой популярностью пользуется и интернет-сайт, на котором ищущий может разместить свою фотографию", - рассказывает Поль.

Это и сделал Алиреза, снабдив свое фото кратким комментарием: "Ищу мать и сестру". Более подробной информации о пользователе на онлайн-платформе Trace the face ("Найди лицо") найти нельзя. Это сделано для того, чтобы с человеком не могли связаться люди, имеющие совсем другие намерения - к примеру, те, кто преследуют беженцев по политическим мотивам или хочет их завербовать в качестве боевиков. В случае Алирезы в Немецкий Красный Крест всего через несколько месяцев поступило сообщение, что его мать и сестра находятся в Лондоне.

Искать людей становится все труднее

По данным Красного Креста, на сегодняшний день без вести пропавшими по всему миру числятся порядка 100 тысяч человек: это рекордная цифра за весь период с 1945 года. Основной причиной роста количества разыскиваемых стал миграционный кризис. Только за первую половину 2015 года в DRK было подано 1160 новых запросов, а в 2017 году их общее число перевалило за 2700.

В DRK до сих пор ищут и пропавших без вести во время Второй мировой войны

В организации ожидают, что в 2018 году число заявлений снова достигнет рекордного уровня: хотя сейчас в Германию прибывает меньше беженцев, многих людей до сих пор не удалось разыскать, поясняет Поль. Основными вызовами, с которыми сталкивается поисковая служба Красного Креста, стало огромное количество запросов, а также сложности, сопряженные с поиском пропавших родственников в зонах боевых действий.

Во многих случаях сотрудники организации исследуют весь маршрут, по которому двигались беженцы. Поиски занимают много времени и могут оказаться крайне сложной задачей - особенно в таких горячих точках, как Сирия. Именно поэтому несколько лет назад был запущен сайт Trace the Face. Впрочем, многие люди, остающиеся в зонах военных действий без подключения к интернету, все равно не могут им воспользоваться. "Наша задача - установить с ними связь", - отмечает сотрудница Немецкого Красного Креста.

При этом даже цифровые технологии помогают далеко не всегда. Порой человека невозможно найти из-за отсутствия точной даты его рождения или неправильной транскрипции имен с иностранных языков. В результате без вести пропавшими числятся тысячи несовершеннолетних беженцев, отправившихся в путь без сопровождения взрослых.

Внуки ищут дедушек и бабушек

Люди бесследно исчезали и во время Второй мировой войны - участь около 1,3 млн немцев до сих пор неизвестна. Это второе направление деятельности поисковой службы Немецкого Красного Креста: она разыскивает пропавших в войну по заказу правительства ФРГ, которое выделяет средства на эти цели. Впрочем, в обозримом будущем финансирование может быть прекращено.

При этом количество подобных запросов продолжает расти. В первой половине 2018 года было подано 4800 заявлений, касающихся пропавших без вести во время войны. Зачастую внуки хотят узнать, где погибли или похоронены их дедушки и бабушки. Благодаря работе в многочисленных архивах, специалистам часто удается найти ответы на их вопросы.

"У нас есть обширная картотека, что позволяет нам время от времени возвращаться и к старым запросам. С начала 1990-х годов, когда мы получили доступ к делам бывших советских военнопленных, нам удалось установить судьбу 250 000 человек", - рассказывает Сюзанне Поль. "Люди смогли узнать, как умерли их деды или где находятся их могилы. Это важно сделать для того, чтобы человек смог окончательно попрощаться (со своим предком. - Ред.)", - резюмирует сотрудница Красного Креста.

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