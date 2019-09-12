Как и зачем была создана ГДР

7 октября 1949 года Вильгельм Пик (Wilhelm Pieck), ветеран немецкой компартии, вернувшийся в Германию из СССР после многолетней эмиграции, торжественно провозгласил в актовом зале бывшего министерства авиации "третьего рейха" в Восточном Берлине образование Германской Демократической Республики. В своей речи будущий президент ГДР особо подчеркнул, что это решение принято "всеми партиями и массовыми политическими организациями" единогласно.

Образование ГДР: президент Вильгельм Пик, председатель совета министров Отто Гротеволь, первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт (слева направо)

Что действительно было так. Но дело в том, что правившая в советской зоне оккупации (так она называлась официально) просталинская Социалистическая единая партия Германии - СЕПГ - уже давно подмяла под себя в Восточной Германии все "массовые общественные организации", а формально существовавшие в стране другие политические партии никакой самостоятельной роли не играли.

Раздел Германии уже существовал

Образование ГДР и (за четыре месяца до этого) ФРГ на западе страны, в американской, британской и французской оккупационных зонах, зафиксировало на политико-государственном уровне раздел Германии. Но фактически раздел к тому времени уже существовал. Противостояние СССР и западных союзников, которое переросло в холодную войну, началось сразу после разгрома нацистского режима. Ни демократического законодательства, ни свободных выборов, ни свободы печати и собраний, ни независимых профсоюзов на востоке страны не было. Даже ездить с востока на запад формально еще не разделенной страны уже тогда можно было только со специальными паспортами, которые не каждому выдавали.

В 1946 году под давлением советской военной администрации на востоке страны были объединены компартия и социал-демократическая партия. Тех социал-демократов, которые выступали против этого насильственного объединения, преследовали. В 1947 году СЕПГ собрала так называемый "Народный конгресс", который выступил с предложением создать единое немецкое государство (разумеется, по советскому образцу). Его состав определяли в Восточном Берлине. Лишь относительно небольшая часть делегатов приехала с запада Германии, а больше шестисот "конгрессменов" из примерно двух тысяч вообще были членами СЕПГ. Западные державы даже не стали разговаривать с представителями этого пропагандистского форума.

Свободный рынок и плановая экономика

В 1948 году в Западной Германии начались широкомасштабные рыночные реформы, была введена немецкая марка. Это стало началом так называемого немецкого экономического чуда. А в восточной части страны вместо свободного рынка формировалась плановая экономика с собственной валютой.

Стремившийся привязать к социалистической империи политически и экономически хотя бы Западный Берлин, Сталин объявил блокаду анклаву, окруженному территорией советской оккупационной зоны. Прекратилось всякое сообщение с Западным Берлином. Тогда американцы и британцы организовали воздушный мост. Всё - от лекарств и продуктов до бензина и угля, которым топились дома, школы и детские сады, - доставлялось в Западный Берлин самолетами. Сломить берлинцев не удалось, и спустя год Сталин прекратил блокаду.

Берлинский кризис резко обострил отношения между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Западные страны форсировали создание Федеративной Республики Германии. А на востоке была провозглашена ГДР.

Миллион беглецов на Запад

Экономические и политические различия между двумя немецкими государствами стали очевидны очень рано, и о пресловутых "преимуществах социализма" говорила только гэдээровская пропаганда. А люди, как говорится, голосовали ногами. До строительства Стены в 1961 году с востока на запад Германии убежали более миллиона человек - чуть ли не каждый десятый житель ГДР. В Восточном Берлине знали только один способ этому помешать: укреплять границу. Уже в 1952 году создали пятикилометровую запретную зону вдоль границы. Неблагонадежных выселяли. Позже появились минные поля, был издан приказ стрелять по беглецам на поражение.

Так выглядела Берлинская стена у Бранденбургских ворот, к которым могли подойти только гэдээровские пограничники

В том же 1952 году, кстати, в ГДР упразднили деление на федеральные земли, вместо них появились округа. Таким образом в Восточной Германии были уничтожены последние остатки федерализма. Перестала существовать, например, земля Мекленбург, история которой насчитывала 850 лет!

7 октября 1989 года Германская Демократическая Республика в последний раз праздновала свой "круглый" юбилей. Военный парад, организованное народное шествие, флаги, факелы, политбюро на трибуне вместе с почетными гостями, среди которых был и Михаил Горбачев... Всё, как полагается. Но к тому времени люди все громче требовали перемен - хотя бы таких, как в Советском Союзе, Венгрии, Польше. Началось массовое бегство на Запад через "братские" соцстраны. Одновременно с официальными празднествами на улицах городов ГДР шли демонстрации с требованиями демократических реформ... Пройдет всего месяц - и рухнет Берлинская Стена. А 3 октября 1990 года ГДР перестанет существовать и Германия снова станет единой страной.

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