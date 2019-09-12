 Как и зачем была создана ГДР | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 07.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Как и зачем была создана ГДР

70 лет назад, 7 октября 1949 года, была образована Германская Демократическая Республика. Праздновать сегодня тут, в общем, нечего, но вспомнить, как это происходило, стоит.

7 октября 1989 года

7 октября 1989 года Германская Демократическая Республика в последний раз праздновала свой "круглый" юбилей

7 октября 1949 года Вильгельм Пик (Wilhelm Pieck), ветеран немецкой компартии, вернувшийся в Германию из СССР после многолетней эмиграции, торжественно провозгласил в актовом зале бывшего министерства авиации "третьего рейха" в Восточном Берлине образование Германской Демократической Республики. В своей речи будущий президент ГДР особо подчеркнул, что это решение принято "всеми партиями и массовыми политическими организациями" единогласно.

Образование ГДР: президент Вильгельм Пик, председатель совета министров Отто Гротеволь, первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт

Образование ГДР: президент Вильгельм Пик, председатель совета министров Отто Гротеволь, первый секретарь ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт (слева направо)

Что действительно было так. Но дело в том, что правившая в советской зоне оккупации (так она называлась официально) просталинская Социалистическая единая партия Германии - СЕПГ - уже давно подмяла под себя в Восточной Германии все "массовые общественные организации", а формально существовавшие в стране другие политические партии никакой самостоятельной роли не играли.

Раздел Германии уже существовал

Образование ГДР и (за четыре месяца до этого) ФРГ на западе страны, в американской, британской и французской оккупационных зонах, зафиксировало на политико-государственном уровне раздел Германии. Но фактически раздел к тому времени уже существовал. Противостояние СССР и западных союзников, которое переросло в холодную войну, началось сразу после разгрома нацистского режима. Ни демократического законодательства, ни свободных выборов, ни свободы печати и собраний, ни независимых профсоюзов на востоке страны не было. Даже ездить с востока на запад формально еще не разделенной страны уже тогда можно было только со специальными паспортами, которые не каждому выдавали.

Контекст

Что такое роскошь: кольцо с бриллиантом, путешествие на круизном лайнере? Или кусок хлеба с маслом? Выставка в Лейпциге отражает представления о роскоши в ФРГ и ГДР. (01.10.2019)

100 лет назад, 15 января 1919 года, в Берлине были убиты лидеры немецкой компартии Карл Либкнехт и Роза Люксембург, арестованные после провала организованного ими восстания. (15.01.2019)

70 лет назад, 12 мая 1949 года, закончилась советская блокада Западного Берлина. Жителей спас небывалый в истории воздушный мост. Заглянем в дневник осажденного города. (11.05.2019)

Когда пала Берлинская стена и Германия воссоединилась, были открыты архивы министерства госбезопасности бывшей ГДР. DW рассказывает об одном из самых удивительных досье "штази". (12.09.2019)

70 лет назад, 13 октября 1948 года, в Восточной Германии был установлен рекорд выработки угля. Кто был этот немецкий Стаханов и что с ним случилось потом? (13.10.2018)

17 июня 1953 года в Восточном Берлине и других городах ГДР вспыхнуло первое в социалистическом лагере народное восстание. Оно было жестоко подавлено советскими танками. (17.06.2019)

Нельзя с позиции сегодняшнего дня давать оценки тому, что было в другой эпохе, в другое время, заявил Горбачев. Между тем спикер Госдумы Нарышкин попросил профильный комитет рассмотреть предложение коммунистов. (28.01.2015)

Двадцать лет спустя после воссоединения Германии 40 процентов восточных немцев скучают по социализму. (15.04.2009)

В 1946 году под давлением советской военной администрации на востоке страны были объединены компартия и социал-демократическая партия. Тех социал-демократов, которые выступали против этого насильственного объединения, преследовали. В 1947 году СЕПГ собрала так называемый "Народный конгресс", который выступил с предложением создать единое немецкое государство (разумеется, по советскому образцу). Его состав определяли в Восточном Берлине. Лишь относительно небольшая часть делегатов приехала с запада Германии, а больше шестисот "конгрессменов" из примерно двух тысяч вообще были членами СЕПГ. Западные державы даже не стали разговаривать с представителями этого пропагандистского форума.

Свободный рынок и плановая экономика

В 1948 году в Западной Германии начались широкомасштабные рыночные реформы, была введена немецкая марка. Это стало началом так называемого немецкого экономического чуда. А в восточной части страны вместо свободного рынка формировалась плановая экономика с собственной валютой.

Стремившийся привязать к социалистической империи политически и экономически хотя бы Западный Берлин, Сталин объявил блокаду анклаву, окруженному территорией советской оккупационной зоны. Прекратилось всякое сообщение с Западным Берлином. Тогда американцы и британцы организовали воздушный мост. Всё - от лекарств и продуктов до бензина и угля, которым топились дома, школы и детские сады, - доставлялось в Западный Берлин самолетами. Сломить берлинцев не удалось, и спустя год Сталин прекратил блокаду.

Берлинский кризис резко обострил отношения между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции. Западные страны форсировали создание Федеративной Республики Германии. А на востоке была провозглашена ГДР.

Миллион беглецов на Запад

Экономические и политические различия между двумя немецкими государствами стали очевидны очень рано, и о пресловутых "преимуществах социализма" говорила только гэдээровская пропаганда. А люди, как говорится, голосовали ногами. До строительства Стены в 1961 году с востока на запад Германии убежали более миллиона человек - чуть ли не каждый десятый житель ГДР. В Восточном Берлине знали только один способ этому помешать: укреплять границу. Уже в 1952 году создали пятикилометровую запретную зону вдоль границы. Неблагонадежных выселяли. Позже появились минные поля, был издан приказ стрелять по беглецам на поражение.

Так выглядела Берлинская стена у Бранденбургских ворое

Так выглядела Берлинская стена у Бранденбургских ворот, к которым могли подойти только гэдээровские пограничники

В том же 1952 году, кстати, в ГДР упразднили деление на федеральные земли, вместо них появились округа. Таким образом в Восточной Германии были уничтожены последние остатки федерализма. Перестала существовать, например, земля Мекленбург, история которой насчитывала 850 лет!

7 октября 1989 года Германская Демократическая Республика в последний раз праздновала свой "круглый" юбилей. Военный парад, организованное народное шествие, флаги, факелы, политбюро на трибуне вместе с почетными гостями, среди которых был и Михаил Горбачев... Всё, как полагается. Но к тому времени люди все громче требовали перемен - хотя бы таких, как в Советском Союзе, Венгрии, Польше. Началось массовое бегство на Запад через "братские" соцстраны. Одновременно с официальными празднествами на улицах городов ГДР шли  демонстрации с требованиями демократических реформ... Пройдет всего месяц - и рухнет Берлинская Стена. А 3 октября 1990 года ГДР перестанет существовать и Германия снова станет единой страной.

Смотрите также:

  • Выставка Красный бог проходит в берлинском мемориальном комплексе Хоэншёнхаузен.

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Выставка "Красный бог" проходит в берлинском мемориальном комплексе Хоэншёнхаузен, где во времена ГДР располагалась главная следственная тюрьма "штази" - министерства госбезопасности ГДР.

  • Один из главных экспонатов - пятиметровая статуя Сталина из Монголии. Такая же до 1961 года стояла в Восточном Берлине.

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Один из главных экспонатов - пятиметровая статуя Сталина. Ее нашли сейчас в Монголии. Но точно такая же (одна отливка) до 1961 года стояла на аллее в Восточном Берлине, носившей имя вождя. Потом ее переименовали в Аллею Карла Маркса.

  • Так выглядела Аллея Сталина на официальной открытке. В центре - тот самый памятник Сталину.

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Так выглядела Аллея Сталина на официальной открытке. В центре, на белом пьедестале, - тот самый памятник Сталину.

  • А такой аллея Сталина была 17 июня 1953 года - в день народного восстания в ГДР.

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    А такой аллея Сталина была 17 июня 1953 года - в день народного восстания в ГДР, подавленного советскими танками.

  • Немецкий плакат Великие стройки коммунизма

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Немецкий плакат "Великие стройки коммунизма". Правда, на карте за спиной Сталина - южная часть СССР.

  • 1952 год. Партийно-комсомольская демонстрация в Восточном Берлине

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    1952 год. Партийно-комсомольская демонстрация в Восточном Берлине. Впереди - портреты вождей.

  • Подарок вождю - угольный брикет с надписью Да здравствует Сталин

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Подарок вождю - угольный брикет с надписью "Да здравствует Сталин". Такой и в печи сжигать жалко.

  • Удостоверение юного пионера ГДР с портретом и цитатой Сталина

    Культ личности Сталина в бывшей ГДР

    Удостоверение юного пионера ГДР с портретом и цитатой Сталина.

    Автор: Ефим Шуман


__________________________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Культ личности Сталина в бывшей ГДР

В Берлине открылась выставка "Красный бог", рассказывающая о культе личности Сталина в бывшей ГДР. Этот культ порой принимал гротескные формы. (25.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Горбачев, Стена и "Траби" – история воссоединения Германии (03.10.2016)  

Как в Потсдаме модернизировали квартал с советскими пятиэтажками (25.10.2018)  

1989 год: быть панком в ГДР  

Также по теме

Ferner Osten

Самая дорогая листовка: как госбезопасность ГДР искала "подстрекателя" 12.09.2019

Когда пала Берлинская стена и Германия воссоединилась, были открыты архивы министерства госбезопасности бывшей ГДР. DW рассказывает об одном из самых удивительных досье "штази".

Berliner Mauer 1986

Последняя жертва Берлинской стены 05.02.2019

Прошло 30 лет с того дня, когда у Берлинской стены был застрелен 20-летний Крис Геффрой. Он стал последним из тех, кто погиб при попытке бежать из ГДР на Запад.

Volksaufstand in der DDR 17. Juni 1953

Танки на Аллее Сталина: народное восстание в ГДР 17.06.2019

17 июня 1953 года в Восточном Берлине и других городах ГДР вспыхнуло первое в социалистическом лагере народное восстание. Оно было жестоко подавлено советскими танками.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера