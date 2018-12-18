Как заработать на зимних праздниках

Денежный месяц для студентов

Перед Рождеством работы особенно много у немецкой почты. В это время она доставляет свыше 10 миллионов посылок в день - почти в три раза больше, чем в обячные дни. Так что без помощи студентов обойтись трудно. Временные помощники зарабатывают не меньше штатных сотрудников - ориентировочно около 12 евро в час.