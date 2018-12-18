 Как заработать на зимних праздниках | Учеба и работа в Германии | DW | 18.12.2018

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Учеба и карьера

Как заработать на зимних праздниках

Предрождественское время в Германии - хорошая возможность подработать, особенно для студентов. Где, как и сколько можно заработать в декабре?

  • На рождественском рынке

    Денежный месяц для студентов

    Предрождественское время в Германии - хорошая возможность подработать. И пользуются ей, прежде всего, студенты. На рождественском рынке они торгуют напитками, едой, праздничными украшениями и сувенирами. Заработок - около 10 евро в час. Обычно студенты работают по вечерам, после занятий. И хотя искать такую подработку лучше еще в октябре-ноябре, в декабре шансы устроиться также остаются.

  • Продавец глинтвейна в Кельне

    Денежный месяц для студентов

    Рождественские рынки невозможно себе представить без глинтвейна. По статистике, жители Германии выпивают около 50 миллионов литров этого горячего алкогольного напитка в год. С таким спросом неудивительно, что на уже открывшихся рынках продолжают искать дополнительных помощников.

  • Рождественская подработка

    Денежный месяц для студентов

    В декабре в цветочных магазинах в Германии всегда много покупателей. Флористы едва успевают составлять зимние букеты и рождественские венки из еловых веток и ярких новогодних украшений. Часто без студентов тут не обойтись. Они не только помогают флористам в самих магазинах, но и работают в качестве курьеров, развозя заказы по домам клиентов.

  • Рождественская подработка

    Денежный месяц для студентов

    В многочисленных немецких булочных и кондитерских в декабре пекут и продают рождественскую выпечку: печенья разных сортов и форм, пряники, марципановые булочки... Пекут их мастера, но чтобы справиться с многочисленными предпраздничными заказами, они нуждаются в помощниках. Работа почасовая и в удобное для студентов время - рано утром и после обеда.

  • Рождественская подработка

    Денежный месяц для студентов

    Супермаркеты и крупные торговые центры в ноябре-декабре нанимают студентов для упаковки подарков. Новички проходят вводный курс и тут же приступают к работе - ее в предпраздничные дни невпроворот. Оплата - 10- 12 евро в час.

  • Рождественская подработка

    Денежный месяц для студентов

    Что купить родным и любимым в подарок к Рождеству? Этот вопрос мучает миллионы жителей Германии. Чтобы посоветовать им что-нибудь подходящее и заодно, конечно, продать свой товар, многие магазины предлагают студентам подработку в качестве консультантов в торговых залах с оплатой до 450 евро в месяц.

  • Продавец елок

    Денежный месяц для студентов

    В декабре в Германии открываются елочные базары. Среди продавцов немало студентов. Работа не из легких: целый день на холоде. Зато зарплата выше, чем в других местах: до 14 евро в час. В основном на елочных базарах работают парни: елки бывают разных размеров, попадаются и тяжелые. Их приходится показывать, упаковывать, а иногда и загружать в автомобили покупателей.

  • Подработка на почте

    Денежный месяц для студентов

    Перед Рождеством работы особенно много у немецкой почты. В это время она доставляет свыше 10 миллионов посылок в день - почти в три раза больше, чем в обячные дни. Так что без помощи студентов обойтись трудно. Временные помощники зарабатывают не меньше штатных сотрудников - ориентировочно около 12 евро в час.

  • Подработка Дедом Морозом

    Денежный месяц для студентов

    Выгоднее всего быть Дедом Морозом. Накануне зимних праздников можно заработать 200-500 евро в день в зависимости от количества выездов на дом с подарками для детей. Деды Морозы приезжают и ко взрослым на корпоративные вечеринки. Нередко сверх условленной оплаты они получают и неплохие чаевые. Правда, спрос на такую подработку среди студентов все меньше. Фирмы-посредники говорят о нехватке кадров.

    Автор: Виктор Вайц


  • На рождественском рынке

    Денежный месяц для студентов

    Предрождественское время в Германии - хорошая возможность подработать. И пользуются ей, прежде всего, студенты. На рождественском рынке они торгуют напитками, едой, праздничными украшениями и сувенирами. Заработок - около 10 евро в час. Обычно студенты работают по вечерам, после занятий. И хотя искать такую подработку лучше еще в октябре-ноябре, в декабре шансы устроиться также остаются.

  • Продавец глинтвейна в Кельне

    Денежный месяц для студентов

    Рождественские рынки невозможно себе представить без глинтвейна. По статистике, жители Германии выпивают около 50 миллионов литров этого горячего алкогольного напитка в год. С таким спросом неудивительно, что на уже открывшихся рынках продолжают искать дополнительных помощников.

  • Рождественская подработка

    Денежный месяц для студентов

    В декабре в цветочных магазинах в Германии всегда много покупателей. Флористы едва успевают составлять зимние букеты и рождественские венки из еловых веток и ярких новогодних украшений. Часто без студентов тут не обойтись. Они не только помогают флористам в самих магазинах, но и работают в качестве курьеров, развозя заказы по домам клиентов.

  • Рождественская подработка

    Денежный месяц для студентов

    В многочисленных немецких булочных и кондитерских в декабре пекут и продают рождественскую выпечку: печенья разных сортов и форм, пряники, марципановые булочки... Пекут их мастера, но чтобы справиться с многочисленными предпраздничными заказами, они нуждаются в помощниках. Работа почасовая и в удобное для студентов время - рано утром и после обеда.

  • Рождественская подработка

    Денежный месяц для студентов

    Супермаркеты и крупные торговые центры в ноябре-декабре нанимают студентов для упаковки подарков. Новички проходят вводный курс и тут же приступают к работе - ее в предпраздничные дни невпроворот. Оплата - 10- 12 евро в час.

  • Рождественская подработка

    Денежный месяц для студентов

    Что купить родным и любимым в подарок к Рождеству? Этот вопрос мучает миллионы жителей Германии. Чтобы посоветовать им что-нибудь подходящее и заодно, конечно, продать свой товар, многие магазины предлагают студентам подработку в качестве консультантов в торговых залах с оплатой до 450 евро в месяц.

  • Продавец елок

    Денежный месяц для студентов

    В декабре в Германии открываются елочные базары. Среди продавцов немало студентов. Работа не из легких: целый день на холоде. Зато зарплата выше, чем в других местах: до 14 евро в час. В основном на елочных базарах работают парни: елки бывают разных размеров, попадаются и тяжелые. Их приходится показывать, упаковывать, а иногда и загружать в автомобили покупателей.

  • Подработка на почте

    Денежный месяц для студентов

    Перед Рождеством работы особенно много у немецкой почты. В это время она доставляет свыше 10 миллионов посылок в день - почти в три раза больше, чем в обячные дни. Так что без помощи студентов обойтись трудно. Временные помощники зарабатывают не меньше штатных сотрудников - ориентировочно около 12 евро в час.

  • Подработка Дедом Морозом

    Денежный месяц для студентов

    Выгоднее всего быть Дедом Морозом. Накануне зимних праздников можно заработать 200-500 евро в день в зависимости от количества выездов на дом с подарками для детей. Деды Морозы приезжают и ко взрослым на корпоративные вечеринки. Нередко сверх условленной оплаты они получают и неплохие чаевые. Правда, спрос на такую подработку среди студентов все меньше. Фирмы-посредники говорят о нехватке кадров.

    Автор: Виктор Вайц


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