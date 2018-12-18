Как заработать на зимних праздниках

Предрождественское время в Германии - хорошая возможность подработать, особенно для студентов. Где, как и сколько можно заработать в декабре?
Дед Мороз приходит к немецким детям в Рождество, поэтому и называется Weihnachtsmann - Рождественский Дед. Правда, в этом году многим детям придется обойтись без него. (13.12.2018)
Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все. Что требуют от кандидатов и сколько им будут платить за ленивую работу? (06.11.2018)
В Германии опубликованы результаты исследования о студентах немецких вузов. На сей раз в фокусе - иностранцы. (16.07.2018)
Что нельзя пропустить и что нужно обязательно сделать во время похода на рождественские рынки в Германии? (16.12.2018)
Путеводитель по оригинальным рождественским рынкам Берлина и Кельна для тех, кому надоел классический глинтвейн и жареные каштаны. (07.12.2018)
В Германии начался сезон продажи рождественских елок - их можно купить прямо в питомниках, в магазинах или на специальных елочных базарах. (13.12.2018)