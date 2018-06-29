Как жили викинги (фотогалерея)

Мало где культура викингов представлена столь детально, как в музее Хедебю на севере Германии. Расположенное там древнее городище, а также система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.
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