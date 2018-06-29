Как жили викинги (фотогалерея)

Музей викингов Хедебю

Быт древний и сегодняшний

В Музее викингов Хедебю представлены предметы быта, которые викинги изготавливали для себя и на продажу, украшения, артефакты, свидетельствующие о религиозных традициях викингов, об их отношении к смерти, а также о роли, которую они сыграли в развитии мореплавания. И не просто представлены: здесь их делают и показывают, как они использовались.