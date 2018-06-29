 Как жили викинги (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 30.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Как жили викинги (фотогалерея)

Мало где культура викингов представлена столь детально, как в музее Хедебю на севере Германии. Расположенное там древнее городище, а также система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО.

  • Реконструкция музея викингов

    Музей викингов Хедебю

    Реконструкция музея викингов

    Один из самых полных и современных музеев, рассказывающих о культуре викингов, - Музей викингов Хедебю (Wikinger Museum Haithabu), расположенный в Бусдорфе на севере Германии. Сейчас он снова открылся после реконструкции, продолжавшейся полтора года и обошедшейся в 3,6 миллиона евро.

  • На пересечении древних торговых путей

    Музей викингов Хедебю

    На пересечении древних торговых путей

    Музей викингов Хедебю был открыт в 1985 году, рядом с местом, где в VIII-X веках находился важный торговый центр викингов Хедебю на пересечении торговых путей между Северным и Балтийским морями. Следы городища, в котором, по оценкам ученых, проживало около тысячи человек, а также оборонительных сооружений и захоронений, были обнаружены в конце XIX века, во время археологических раскопок.

  • Быт древний и сегодняшний

    Музей викингов Хедебю

    Быт древний и сегодняшний

    В Музее викингов Хедебю представлены предметы быта, которые викинги изготавливали для себя и на продажу, украшения, артефакты, свидетельствующие о религиозных традициях викингов, об их отношении к смерти, а также о роли, которую они сыграли в развитии мореплавания. И не просто представлены: здесь их делают и показывают, как они использовались.

  • Реконструированные жилища

    Музей викингов Хедебю

    Дома викингов

    Хедебю располагался в южной части Ютландского полуострова. В музейном комплексе под открытым небом представлены семь реконструированных жилищ викингов, вдоль которых проложена дорога с дощатым настилом, воссозданная по типу древних деревянных мостовых. Уникальным для северных регионов сооружением был деревянный мол, защищавший гавань Хедебю от штормовых волн и приливов. Его тоже реконструировали.

  • Корабль-дракон

    Музей викингов Хедебю

    Корабль-дракон

    Драккар (от древнескандинавских "Drage" – "дракон" и "Kar" – "корабль", буквально "корабль-дракон") - так назывались длинные и узкие, с высоко загнутыми носом и кормой, деревянные корабли викингов. Одна из их особенностей – малая осадка, позволявшая легко маневрировать на мелководье. Археологам удалось восоздать древние корабли викингов.

  • Домашний очаг

    Музей викингов Хедебю

    Домашний очаг

    В центре жилища викингов располагался домашний очаг. Он давал тепло и свет, здесь готовили пищу. Посуда у викингов была керамическая и деревянная. Домашняя утварь, в основном, делалась из дерева. Из него викинги мастерили также сундуки, навесные полки, бочки.

  • Золотые украшения

    Музей викингов Хедебю

    Золотые украшения

    Помимо предметов повседневной культуры и быта, найденных во время раскопок, в обновленной экспозиции впервые представлены уникальные, поражающие своей роскошью и красотой артефакты, обнаруженные археологами летом 2017 года рядом с древним жилищем викингов в Хедебю, Эти золотые украшения нашли в женском захоронении X века.

  • Золотая подвеска X века

    Музей викингов Хедебю

    Золотая подвеска X века

    Эта уникальная золотая подвеска, датированная X веком, также представлена в экспозиции Музея викингов. Ее нашли совсем недавно, в мае 2017 года, в Хедебю, неподалеку от места, где в древности располагалось городище викингов. К X веку Хедебю стал важнейшим центром региона. У него были мощные фортификационные укрепления, здесь чеканили собственные деньги.

  • Воссоздать уклад жизни викингов

    Музей викингов Хедебю

    Воссоздать уклад жизни викингов

    В Музее викингов можно сегодня посмотреть, как древние жители Хедебю плели корзины, отливали металл, пряли, ткали, стреляли из лука, готовили еду. В теплое время года желающих приглашают выступить в роли гребца на драккаре. Одетые в древние костюмы мастера и актеры знакомят с укладом древних жителей этих мест.

    Автор: Наталия Королева


  • Реконструкция музея викингов

    Музей викингов Хедебю

    Реконструкция музея викингов

    Один из самых полных и современных музеев, рассказывающих о культуре викингов, - Музей викингов Хедебю (Wikinger Museum Haithabu), расположенный в Бусдорфе на севере Германии. Сейчас он снова открылся после реконструкции, продолжавшейся полтора года и обошедшейся в 3,6 миллиона евро.

  • На пересечении древних торговых путей

    Музей викингов Хедебю

    На пересечении древних торговых путей

    Музей викингов Хедебю был открыт в 1985 году, рядом с местом, где в VIII-X веках находился важный торговый центр викингов Хедебю на пересечении торговых путей между Северным и Балтийским морями. Следы городища, в котором, по оценкам ученых, проживало около тысячи человек, а также оборонительных сооружений и захоронений, были обнаружены в конце XIX века, во время археологических раскопок.

  • Быт древний и сегодняшний

    Музей викингов Хедебю

    Быт древний и сегодняшний

    В Музее викингов Хедебю представлены предметы быта, которые викинги изготавливали для себя и на продажу, украшения, артефакты, свидетельствующие о религиозных традициях викингов, об их отношении к смерти, а также о роли, которую они сыграли в развитии мореплавания. И не просто представлены: здесь их делают и показывают, как они использовались.

  • Реконструированные жилища

    Музей викингов Хедебю

    Дома викингов

    Хедебю располагался в южной части Ютландского полуострова. В музейном комплексе под открытым небом представлены семь реконструированных жилищ викингов, вдоль которых проложена дорога с дощатым настилом, воссозданная по типу древних деревянных мостовых. Уникальным для северных регионов сооружением был деревянный мол, защищавший гавань Хедебю от штормовых волн и приливов. Его тоже реконструировали.

  • Корабль-дракон

    Музей викингов Хедебю

    Корабль-дракон

    Драккар (от древнескандинавских "Drage" – "дракон" и "Kar" – "корабль", буквально "корабль-дракон") - так назывались длинные и узкие, с высоко загнутыми носом и кормой, деревянные корабли викингов. Одна из их особенностей – малая осадка, позволявшая легко маневрировать на мелководье. Археологам удалось восоздать древние корабли викингов.

  • Домашний очаг

    Музей викингов Хедебю

    Домашний очаг

    В центре жилища викингов располагался домашний очаг. Он давал тепло и свет, здесь готовили пищу. Посуда у викингов была керамическая и деревянная. Домашняя утварь, в основном, делалась из дерева. Из него викинги мастерили также сундуки, навесные полки, бочки.

  • Золотые украшения

    Музей викингов Хедебю

    Золотые украшения

    Помимо предметов повседневной культуры и быта, найденных во время раскопок, в обновленной экспозиции впервые представлены уникальные, поражающие своей роскошью и красотой артефакты, обнаруженные археологами летом 2017 года рядом с древним жилищем викингов в Хедебю, Эти золотые украшения нашли в женском захоронении X века.

  • Золотая подвеска X века

    Музей викингов Хедебю

    Золотая подвеска X века

    Эта уникальная золотая подвеска, датированная X веком, также представлена в экспозиции Музея викингов. Ее нашли совсем недавно, в мае 2017 года, в Хедебю, неподалеку от места, где в древности располагалось городище викингов. К X веку Хедебю стал важнейшим центром региона. У него были мощные фортификационные укрепления, здесь чеканили собственные деньги.

  • Воссоздать уклад жизни викингов

    Музей викингов Хедебю

    Воссоздать уклад жизни викингов

    В Музее викингов можно сегодня посмотреть, как древние жители Хедебю плели корзины, отливали металл, пряли, ткали, стреляли из лука, готовили еду. В теплое время года желающих приглашают выступить в роли гребца на драккаре. Одетые в древние костюмы мастера и актеры знакомят с укладом древних жителей этих мест.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

Викинги: какими они были на самом деле?

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Выставка "Викинги"

    Свыше 500 подлинных экспонатов, в том числе и реликты эпохи раннего Средневековья, дают представление о нравах и образе жизни древних скандинавских мореходов на историко-археологической выставке "Викинги!" в баварском городе Розенхайм. Цель экспозиции - отправить за борт ложные представления о древних норманнах. Выставка проходит с 11 марта по 4 декабря 2016 года.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Родом с Севера

    Викинги жили на территории нынешних Швеции, Дании и Норвегии. Перенаселение и голод, а также жажда славы, приключений и наживы заставляли норманнов покидать родные места. Они были первооткрывателями и торговцами, авантюристами и пиратами. Единого племени "викинги" не было. Были люди с Севера, бороздившие моря с разными целями на протяжении нескольких веков.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Шлемы без рогов

    Шлем с укрепленными на нем изогнутыми рогами - самый известный ныне аксессуар викинга. А ведь это всего лишь оперный реквизит: на премьере оперы Рихарда Вагнера "Кольцо Нибелунга" (1876) в таком шлеме явился на сцену персонаж Хундинг. С тех пор и пошло поверье, что рогатые шлемы имеют отношение к нордической мифологии, а значит и к викингам.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Причесанные гривы

    Немытые варвары с непричесаными патлами? Отнюдь. В больших количествах археологи находят гребешки и расчески в раскопках поселений эпохи викингов. Уход за волосами был, судя по всему, важным делом для женщин и мужчины северных широт. И отнюдь не все викинги были рыжими.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Препарированные зубы

    Дабы производить на противника еще более устрашающий эффект, самые отважные из викингов препарировали свои зубы с помощью необычной и, видимо, небезболезненной технологии: на зубах выпиливались горизонтальные бороздки, которые затем закрашивалась жиром и углем до черноты. Следы этой операции несут на себя многочисленные черепа викингов.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Пьем до дна

    Пьянки и попойки часто упоминаются в сказаниях о викингах. Алкогольные напитки были, очевидно, в большом почете у древних скандинавов. Но не только знаменитую медовуху подавали на стол. В ходу были и дорогостоящие, отчасти награбленные вина из Франкского королевства, которые привозили в Скандинавию в таких вот бочках из елового дерева.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Вооруженные супермечами

    Мечи с лезвиями средневековой марки "Ulfberht" из высококачественной стали наводили ужас повсеместно. И викинги охотно приобретали оружие в знаменитой далеко за пределами королевства франков кузнице "Ульфберхта". В IX столетии, однако, короли Франкии ввели временный запрет на продажу этих стальных шедевров викингам - чтобы не пасть в бою от меча же своего.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    "Микки Маус" у викингов

    Викинги занимались не только грабежами, захватами чужих территорий и торговлей, но и художественными ремеслами. Они изготовляли украшения и придавали предметам бытового обихода эстетический вид. Запечатленная на фотографии бронзовая звериная голова, датируемая IX-X столетиями, напоминает одного и поныне весьма популярного мультипликационного персонажа…

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Загадочные надписи

    Руны, письменность древних народов Северной Европы, высекались или вырезались на дереве, камне, металле или кости. Термин "руны" происходит от древнегерманского корня "run" ("тайна"). Рунические надписи были самого разнообразного содержания: встречались различные магические заклинания и обращения к богам, а также мемориальные надписи. На фото: камень чтит одного из вассалов датского короля Свена.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Страсть к золоту

    Золото считалось очень ценным товаром у викингов. Позолоту наносили на женские украшения, чтобы они казались более роскошными. Так, запечатленная на фотографии бронзовая пряжка, изготовленная во времена викингов, покрыта тонким слоем золота.

  • Выставка Викинги

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    Будни викингов

    Как начинался обычный весенний день в семье викингов на берегу Роскилле-фьорда на датском острове Зеландия? В экспозиции представлена серия из 21 рисунка, в которой обрисованы типичные сутки древних норманнов. Надо сказать, что будни викингов не многим отличались от нашего обычного сегодняшнего распорядка дня.

  • Выставка Викинги!

    Викинги. Какими они были на самом деле?

    В загробный мир на корабле

    Один стереотип подтверждает, впрочем, выставка в Розенхайме: викинги были превосходными мореходами и на протяжении трех столетий держали под контролем водные просторы вплоть до Гренландии. На фото: модель корабля, который в 834 году был использован как гробница.

    Автор: Янина Мартенс, Элла Володина


Контекст

В Германии нашли клад викингов

Эти золотые украшения были найдены во время раскопок на севере Германии. Драгоценности, как предполагают, принадлежали богатой женщине, жившей в X веке. (01.06.2017)  

Ученые выяснили, какой продукт завезли в Европу викинги

Новая археологическая находка в Германии помогает восстановить хронологию кулинарной традиции. (11.08.2017)  

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории, отдохнуть в пляжной корзине и попробовать вкусное терпкое пиво. (16.03.2018)  

Крути педали - станешь викингом!

Как только викинги обходились без велосипедов?! Именно на этом средстве передвижения разработчики тематического маршрута предлагают отправиться в экспедицию по их следам. (27.09.2010)  

Музей викингов Хедебю

Как жили викинги? Кому они молились? Во что верили? Уникальный музей на севере Германии хранит память о бесстрашных мореходах. (16.05.2018)  

Викинги. Какими они были на самом деле?

Рыжеволосые грабители в шлемах с рогами. Справедливы ли стереотипы о скандинавских мореходах раннего Средневековья? Более 500 экспонатов рассказывают о том, какими были викинги. (02.05.2016)  

Также по теме

Deutschland, Schleswig-Holstein, Busdorf: Haithabu und Danewerk für Unesco-Welterbeliste empfohlen

Постройки викингов в Германии внесены в список Всемирного наследия 30.06.2018

Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке причислены ко Всемирному наследию ЮНЕСКО. С инициативой включить комплекс в список ландтаг земли Шлезвиг-Гольштейн выступил в 2004 году.

Trier Reportage

Раскрыта тайна возраста "Черных ворот" 15.01.2018

Древние городские ворота Порта Нигра ("Черные ворота") - главный символ немецкого Трира. До сих пор ученые спорили, когда именно они были построены…

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Как жили викинги (фотогалерея)

Музей викингов Хедебю

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера