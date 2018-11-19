Как живется детям в Германии?

Исчерпывающий ответ на вопрос об условиях жизни немецких детей дает только что опубликованный социальный "Статистический отчет" за 2018 год. Его изучил берлинский корреспондент DW.
Детей в Германии все меньше, а их здоровье, условия жизни и перспективы по-прежнему в решающей степени зависят от социально-экономического положения родителей. Таков главный вывод, к которому пришли составители только что опубликованного в Германии социального "Статистического отчета" за 2018 год.
Документ объемом в более чем 450 страниц - плод совестного труда Федерального статистического ведомства (Destatis), Федерального центра политического образования (bpb), Берлинского центра социальных исследований (WZB) и Немецкого института экономических исследований (DIW).
Детей в Германии все меньше
Представляя результаты отчета на пресс-конференции в Берлине, Сибилле фон Оппель-Брониковски (Sibylle von Oppeln-Bronikowski) из Destatis начала с цифр. На конец 2017 года в Германии проживали 13,4 миллиона лиц моложе 18 лет. Это 16% населения страны. Это значит, что за последние 20 лет в Германии сократилось и абсолютное число детей и подростков (на 14%), и их доля, которая в 1997 году еще была на уровне 19%. Зато больше стало за тот же период несовершеннолетних (17% против 12%), живущих в неполных семьях - либо только с матерью, либо с отцом.
У трех четвертей детей в Германии есть, как минимум, один брат или сестра. Это довольно высокий показатель, учитывая тот факт, что в среднем одна немецкая женщина рожает только 1,46 ребенка. Статистику улучшают многодетные семьи мигрантов. У более чем пятой доли населения Германии мигрантское прошлое, и на нее приходится 36% живущих здесь детей - 4,9 миллиона из 13,4 миллионов. К ним относятся все мальчики и девочки, которые либо сами, либо хотя бы один из их родителей в момент рождения не имели немецкого гражданства.
"Одни только эти цифры наглядно демонстрируют, что дискуссия о том, является ли Германия иммиграционной страной или нет, совершенно оторвана от реалий общества", - подчеркнул в этой связи директор bpb Томас Крюгер (Thomas Krüger).
Что означает в Германии жить "на грани бедности"?
Но что беспокоит Крюгера, так это по-прежнему неудовлетворительное, с его точки зрения, материальное положение детей в Германии. По данным "Статистического отчета 2018", 15,4% всех несовершеннолетних находятся на грани бедности, в возрастной группе от 12 до 17 лет их доля еще больше - 17,9%.
Но что означает "на грани бедности"? При определении этого понятия за основу берутся принятые в Евросоюзе нормы, по которым к такой группе относятся лица, чей нетто доход составляет менее 60% среднего заработка в той или иной стране ЕС. В 2017 году средний доход работающего человека в Германии - после всех вычетов и налогов - составлял 1890 евро. Соответственно житель страны, имеющий на расходы в месяц менее 1134 евро (примерно 85 тысяч рублей), считается находящимся на грани бедности.
Но учитываются и другие критерии: своевременно ли семья может оплачивать квартиру, хватает ли денег, чтобы дома всегда было достаточно тепло, удается ли отложить на отпуск. В последние три-четыре года негативных ответов на такие вопросы стало чуть меньше, но в целом, учитывая общий рост благосостояния в Германии, Томас Крюгер называет "позорным и ошеломляющим" то обстоятельство, что доля детей, живущих на грани бедности, остается на таком высоком уровне.
Гимназия - это полноценный рабочий день
От материального положения родителей и уровня их образования во многом зависит здоровье детей и выбор школы. 65% учащихся в гимназиях, после которых сдавшие экзамен на аттестат зрелости могут идти дальше в ВУЗ, - из семей, где и родители окончили такие учебные заведения. У 7% гимназистов родители имеют свидетельство об окончании обычной средней школы, и всего 2% учащихся гимназий - дети родителей, так и не окончивших общеобразовательную школу.
Большинство немецких девочек и мальчиков в целом с удовольствием ходят в школу, будь то начальная школа, гимназия, или одна из общеобразовательных. Среди гимназистов самая маленькая доля тех, кто говорит, что в школе их мало что радует. Но одновременно учащиеся гимназий чаще всего чувствуют себя к концу дня изнуренными и жалуются на нехватку времени, чтобы встречаться с друзьями.
Но это и не удивительно, учитывая спресованность учебной программы гимназии, срок обучения в которой в некоторых федеральных землях сократили с 13 до 12 лет. Особенно напряженные последние два года. По три раза в неделю у гимназистов бывает по девять уроков. Занятия начинаются в 8 утра, а заканчиваются в такие дни уже после 16 часов, причем, только с двумя большими переменами по 20 минут, но без обеденного перерыва.
Вес детского голоса на семейном совете
От социально-экономического положения родителей зависит не только выбор школы, но и здоровье детей. Чем благополучнее семье, тем здоровее дети.
"Причины очевидны, - поясняет Марейке Бюннинг (Mareike Bünning) из WZB. - Родителям, имеющим высокий уровень доходов, легче финансировать здоровый образ жизни семьи, к тому же, имея хорошее образование, они лучше знают, что полезно, а что нет".
Так, привела она пример, 30% женщин из низших социальных слоев курили во время беременности, из высших - только 2%. А вот соотношение по матерям, никогда не кормивших своих младенцев грудью: 30% из первой категории, 8% - из второй. Дети и подростки из неблагополучных семей, добавила Бюннинг, реже занимаются спортом, едят менее качественные продукты питания, чаще курят и имеют избыточный вес.
Примечательными представляются также данные "Статистического отчета за 2018год" о весе детского голоса на семейном совете. 85 процентов опрошенных социологами мальчиков и девочек в Германии заявили, что папа с мамой учитывают их мнение, когда речь идет о принятии решений, затрагивающих их самих. То есть, вопреки его воле ребенка в Германии не принято, например, отдавать в музыкальную школу или водить на балет.
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