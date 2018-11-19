Как живется детям в Германии?

Детей в Германии все меньше, а их здоровье, условия жизни и перспективы по-прежнему в решающей степени зависят от социально-экономического положения родителей. Таков главный вывод, к которому пришли составители только что опубликованного в Германии социального "Статистического отчета" за 2018 год.

Документ объемом в более чем 450 страниц - плод совестного труда Федерального статистического ведомства (Destatis), Федерального центра политического образования (bpb), Берлинского центра социальных исследований (WZB) и Немецкого института экономических исследований (DIW).

Детей в Германии все меньше

Представляя результаты отчета на пресс-конференции в Берлине, Сибилле фон Оппель-Брониковски (Sibylle von Oppeln-Bronikowski) из Destatis начала с цифр. На конец 2017 года в Германии проживали 13,4 миллиона лиц моложе 18 лет. Это 16% населения страны. Это значит, что за последние 20 лет в Германии сократилось и абсолютное число детей и подростков (на 14%), и их доля, которая в 1997 году еще была на уровне 19%. Зато больше стало за тот же период несовершеннолетних (17% против 12%), живущих в неполных семьях - либо только с матерью, либо с отцом.

Сибилле фон Оппель-Брониковски

У трех четвертей детей в Германии есть, как минимум, один брат или сестра. Это довольно высокий показатель, учитывая тот факт, что в среднем одна немецкая женщина рожает только 1,46 ребенка. Статистику улучшают многодетные семьи мигрантов. У более чем пятой доли населения Германии мигрантское прошлое, и на нее приходится 36% живущих здесь детей - 4,9 миллиона из 13,4 миллионов. К ним относятся все мальчики и девочки, которые либо сами, либо хотя бы один из их родителей в момент рождения не имели немецкого гражданства.

"Одни только эти цифры наглядно демонстрируют, что дискуссия о том, является ли Германия иммиграционной страной или нет, совершенно оторвана от реалий общества", - подчеркнул в этой связи директор bpb Томас Крюгер (Thomas Krüger).

Что означает в Германии жить "на грани бедности"?

Но что беспокоит Крюгера, так это по-прежнему неудовлетворительное, с его точки зрения, материальное положение детей в Германии. По данным "Статистического отчета 2018", 15,4% всех несовершеннолетних находятся на грани бедности, в возрастной группе от 12 до 17 лет их доля еще больше - 17,9%.

"Статистический отчет" за 2018 год

Но что означает "на грани бедности"? При определении этого понятия за основу берутся принятые в Евросоюзе нормы, по которым к такой группе относятся лица, чей нетто доход составляет менее 60% среднего заработка в той или иной стране ЕС. В 2017 году средний доход работающего человека в Германии - после всех вычетов и налогов - составлял 1890 евро. Соответственно житель страны, имеющий на расходы в месяц менее 1134 евро (примерно 85 тысяч рублей), считается находящимся на грани бедности.

Но учитываются и другие критерии: своевременно ли семья может оплачивать квартиру, хватает ли денег, чтобы дома всегда было достаточно тепло, удается ли отложить на отпуск. В последние три-четыре года негативных ответов на такие вопросы стало чуть меньше, но в целом, учитывая общий рост благосостояния в Германии, Томас Крюгер называет "позорным и ошеломляющим" то обстоятельство, что доля детей, живущих на грани бедности, остается на таком высоком уровне.

Гимназия - это полноценный рабочий день

От материального положения родителей и уровня их образования во многом зависит здоровье детей и выбор школы. 65% учащихся в гимназиях, после которых сдавшие экзамен на аттестат зрелости могут идти дальше в ВУЗ, - из семей, где и родители окончили такие учебные заведения. У 7% гимназистов родители имеют свидетельство об окончании обычной средней школы, и всего 2% учащихся гимназий - дети родителей, так и не окончивших общеобразовательную школу.

На уроке в немецкой гимназии

Большинство немецких девочек и мальчиков в целом с удовольствием ходят в школу, будь то начальная школа, гимназия, или одна из общеобразовательных. Среди гимназистов самая маленькая доля тех, кто говорит, что в школе их мало что радует. Но одновременно учащиеся гимназий чаще всего чувствуют себя к концу дня изнуренными и жалуются на нехватку времени, чтобы встречаться с друзьями.

Но это и не удивительно, учитывая спресованность учебной программы гимназии, срок обучения в которой в некоторых федеральных землях сократили с 13 до 12 лет. Особенно напряженные последние два года. По три раза в неделю у гимназистов бывает по девять уроков. Занятия начинаются в 8 утра, а заканчиваются в такие дни уже после 16 часов, причем, только с двумя большими переменами по 20 минут, но без обеденного перерыва.

Вес детского голоса на семейном совете

От социально-экономического положения родителей зависит не только выбор школы, но и здоровье детей. Чем благополучнее семье, тем здоровее дети.

"Причины очевидны, - поясняет Марейке Бюннинг (Mareike Bünning) из WZB. - Родителям, имеющим высокий уровень доходов, легче финансировать здоровый образ жизни семьи, к тому же, имея хорошее образование, они лучше знают, что полезно, а что нет".

Так, привела она пример, 30% женщин из низших социальных слоев курили во время беременности, из высших - только 2%. А вот соотношение по матерям, никогда не кормивших своих младенцев грудью: 30% из первой категории, 8% - из второй. Дети и подростки из неблагополучных семей, добавила Бюннинг, реже занимаются спортом, едят менее качественные продукты питания, чаще курят и имеют избыточный вес.

Примечательными представляются также данные "Статистического отчета за 2018год" о весе детского голоса на семейном совете. 85 процентов опрошенных социологами мальчиков и девочек в Германии заявили, что папа с мамой учитывают их мнение, когда речь идет о принятии решений, затрагивающих их самих. То есть, вопреки его воле ребенка в Германии не принято, например, отдавать в музыкальную школу или водить на балет.

Смотрите также:

История детских площадок Детская площадка в Амстердаме, 1956 год До войны в Амстердаме были только "сады для игр", которыми управляли политические объединения. Кризис 1930 года и война побудили снизить затраты. В 1947 году Альдо ван Эйк получил заказ спроектировать первую детскую площадку. Архитектор убежден, что дети должны стать частью жизни города. Он создает свыше 700 площадок, используя пространства между зданиями. Детская площадка перестает быть гетто.

История детских площадок Детская площадка в Вене, 1958 год "Каждый ребенок должен жить в пяти минутах ходьбы от детской площадки", - требует мэр Вены Теодор Кернер в 1949 году. Сразу несколько архитекторов начинают разрабатывать проекты. Йозеф Шагерль делает ставку на абстракционизм. Правда, его модель двойной горки город не принимает. Архитектор создает новую конструкцию - горку-слона (на фотографии).

История детских площадок Детская площадка в Париже, 1970 год Это выставка в Париже, которую в качестве эксперимента в 1970 году организовывает архитектурное бюро Group Ludic в Париже. На ней представлены детские площадки с необычными элементами в форме сферы, которые стали символом этой компании. До своего дебюта в Париже они уже появились на детских площадках в Англете, Биарицце.

История детских площадок Детская площадка в Неаполе, 1971-1974 годы В 1971 году архитектор Риккардо Далиси пришел со своими студентами в один из самых неблагополучных кварталов Неаполя - Траяно. Там, где дети не ходят в школу, он провел эксперимент. Бечевка и дерево - подручный материал. Дети приняли участие и вскоре удивили самого мастера.

История детских площадок Стройплощадка вместо детской в Неаполе, 1972 год Все тот же район Траяно. Риккардо Далиси продолжает социальный эксперимент. Белую полосу сменяет черная: дети сами разрушают только что созданные объекты, некоторые студенты не выдерживают и уходят из проекта. Но архитектор не сдается и продолжает творить. Дети вдохновляют его на создание новых объектов. На фотографии ребята играют на стройплощадке. Арматура недостроенной церкви вместо лазалки.

История детских площадок Детская площадка в Нью-Йорке, 1972 год Работая над своим проектом, Ричард Даттнер наблюдает за детьми, играющими на улицах Нью-Йорка. Свои эскизы архитектор обсуждает с обществом матерей. Его идеи убеждают функциональностью. Даттнер создает лабиринты, туннели, лазалки, применяя дерево, сталь и бетон. В Центральном парке Нью-Йорка сохранились пять детских площадок, но они были сильно изменены из-за новых требований безопасности.

История детских площадок Детская площадка в Мюнхене, 1972 год На детской площадке в Мюнхене представители гражданской инициативы KEKS (расшифровывается как "Искусство, воспитание, кибернетика, социология") вместе с детьми создают новое пространство. Они предлагают использовать доступные материалы - целлофан, дерево, клеенку, чтобы создать площадку для игр. Креативный хаос позволяет раскрыться детям и проявить инициативу. Автор: Марина Борисова

