Как ЕС реагирует на крымских лоббистов в Брюсселе

Реакция в Брюсселе на сообщение о том, что там планируют открыть представительство аннексированного Россией Крыма, была очень четкой. "Позиция ЕС ясна: мы не признаем и не будем признавать так называемые самопровозглашенные "представительства" незаконно аннексированного полуострова Крым и не собираемся сотрудничать каким-либо образом с подобными учреждениями", - заявил официальный представитель ЕС в ответ на запрос DW.

Кто стоит за инициативой?

С момента аннексии принадлежащего Украине Крыма Москва пытается добиться признания своего контроля над полуостровом. Евросоюз же проводит однозначную политику непризнания. Следовательно, никакие политические "представительства" Крыма не имеют шансов признания со стороны ЕС, однозначно дают понять в Брюсселе. Потому Москвой был избран другой путь - создать общественную организацию для продвижения "интересов полуострова" и зарегистрировать ее в реестре лоббистов Евросоюза. Открыть ее хотят в 2019 году. Об этом российскому изданию "Известия" рассказал Андрей Назаров.

Глава Крыма Сергей Аксенов (на фото слева)

Он вместе с Сергеем Аксеновым, главой аннексированного РФ Крыма, возглавляет оргкомитет "Ялтинского международного экономического форума". В сообщении "Известий" утверждается, что эту идею продвигает "рабочая группа из европейских политиков, экспертов и общественных деятелей". Но основную информацию изданию предоставил именно Назаров, являющийся российским, даже не крымским политиком.

Среди участников этой группы называется лишь Филип Девинтер, политик крайне правой партии "Фламандский интерес", выступающей за отделение Фландрии от Бельгии. "Известиям" он заявил о том, что целью инициативы является преодоления санкций ЕС в отношении России. А на запрос DW не ответил. В статье упоминается также чешский евродепутат от фракции Левых Яромир Кохличек. "Я не знаю, кто стоит за этой идеей, но я предполагаю, что это крымские власти, - заявил он корреспонденту DW.

"Чистая провокация"

Кохличек идею считает "очень хорошей" и видит две ее цели. Одна из них - продвижение полуострова как туристического маршрута. "Крым - один из великолепных курортов. Я думаю, в ближайшем будущем Крым должен стать как южное побережье Франции", - считает он. "С другой стороны, насколько я знаю, местные власти хотели бы увеличить участие европейских предпринимателей в Крыму", - добавил он.

Депутат Европарламента от Европейской народной партии Яромир Штетина

На вопрос корреспондента DW, не является ли для него при этом проблемой то, что Россия аннексировала украинский Крым в нарушение международного права, Кохличек ответил так: "Я не видел никакой аннексии. Я знаю о жестоких битвах в начале 1850-х годов. Это была попытка аннексировать Крым со стороны Франции и Великобритании".

Яромир Штетина, другой чешский евродепутат, но уже из фракции Европейской народной партии, называет идею "чистой провокацией". По его словам, если Брюссель примет такое "представительство", то это будет означать "попрание" всего нынешнего курса ЕС.

Крымские лоббисты

По мнению эксперта по внешней политике и учреждениям ЕС брюссельского аналитического центра CEPS Стивена Блокманса, реакция на попытки создания подобной организации должна зависеть от ее мандата. Если он будет идти вразрез с политикой непризнания аннексии Крыма, то бельгийские власти должны отказать в регистрации общественной организации, говорит эксперт.

Впрочем, регистрировать организацию в Бельгии не обязательно. Рафаэль Кергено из брюссельского офиса Transparency International (TI) поясняет, что в реестре прозрачности ЕС есть многие лоббистские организации со всего мира, например из США либо Китая, следовательно, там может быть и российская организация. Кергено в TI занимается контролем над лоббизмом в ЕС.

Смысл внесения в реестр состоит в том, что благодаря этому организация может получить как пропуск в Европарламент, так и разрешение встречаться с представителями Еврокомиссии, продолжает Кергено. Каждое из учреждений принимает решение о предоставлении такого доступа. "С момента занесения в реестр организация обязана исполнять кодекс поведения. Он предусматривает, что задекларированная информация должна быть фактически правдивой", - добавляет эксперт.

При этом организация должна декларировать, в частности, интересы того, кого именно она намерена продвигать. Если информация не соответствует действительности, вначале делается предупреждение, после чего Еврокомиссия и Европарламент могут отказать в доступе.

Как реагировать на новую инициативу?

В обоих учреждениях отмечают, что поскольку заявки на регистрацию нет, то нечего и комментировать. Источник DW в Европарламенте добавил, что если заявка будет подана, то ее проверят на предмет соответствия критериям и целям организации.

В Еврокомиссии более откровенны. "В регистрации может быть отказано или она может быть отменена, если ценности, цели, деятельность либо действия организации противоречат основополагающим ценностям ЕС", - заявил DW официальный представитель Еврокомиссии.

Стивен Блокманс из CEPS отмечает, что если за инициативой стоят российские власти, то это - провокация и очередная попытка подорвать единство ЕС. Эксперт напоминает, что в Брюсселе есть много групп, которые пытаются продвигать разнообразные интересы. Например, организовывают демонстрации либо мероприятия в поддержку Курдской рабочей партии, что вызывало напряженность в отношениях между Анкарой и Брюсселем.

Если такие группы находят "друзей" среди, например, депутатов, то, по выражению Блокманса, это дает им дополнительную возможность быть услышанными. Например, Девинтер является членом парламента Бельгии. "Всегда будут сомнительные личности, старающиеся улучшить связи с Россией в интересах правительства РФ. Но это нельзя запретить, ведь это было бы ограничением свободы слова", - указывает эксперт. Если "представительство" получит регистрацию, это точно будут преподносить в России как определенное признание (Крыма российским. - Ред.), хотя с правовой точки зрения это не так, подытожил Блокманс.

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