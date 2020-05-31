Как добывают уголь в шахтах Донбасса в условиях войны и коронавируса

За шесть лет военного конфликта в Донбассе с украинских шахт было вывезено 67 678 624 тонны угля на сумму 4,7 млрд долларов США, говорится в отчете "Восточной правозащитной группы" (ВПГ), посвященном ситуации в неконтролируемых Киевом отдельных районах Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО). По данным других украинских организаций, ведущих мониторинг ситуации в регионе, эти цифры занижены. При этом и наблюдатели, и официальный Киев сходятся во мнении, что безопасность шахтерского труда и охрана здоровья тех, кто работает в шахтах, за это время сильно снизилась.

Куда вывозят донбасский уголь?

Приведенные "Восточной правозащитной группой" данные опубликованы и на официальном сайте министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В свою очередь лидер луганской общественной организации "Права справа" ("Правое дело". - Ред.) Дмитрий Снегирев в интервью DW говорит, что приведенные цифры по добыче угля в неконтролируемых Киевом районах Донбасса сильно занижены.

Одна из шахт в Донбассе

"Еще в 2019 году тогдашний министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш заявлял, что Россия ежегодно вывозит из оккупированной части Донбасса 2,8 млн тонн антрацитового угля, стоимостью 288 миллионов долларов. А заместитель Черныша Георгий Тука указывал на то, что, общий объем угля, незаконно вывозимого Россией с территории Донбасса, достигает 7 миллионов тонн в год", - напомнил Снегирев.

По информации из открытых источников, как отметил активист, одна лишь Турция ежегодно экспортировала около двух миллионов тонн донбасского угля, который вывозится не только в эту, но и в другие страны, а также в саму Россию. "Украина за последние годы закупила у России около 60-80 млн тонн донбасского угля, который поставлялся и поставляется под видом российского", - уверен Снегирев. Он напомнил, что до войны в Донбассе добывалось до 20 миллионов тонн угля в год, а ныне на шахтах в Донбассе запущены новые лавы дефицитного в Украине антрацитного угля.

На охрану труда никто не смотрит

В начале мая ВПГ стало известно о длительной стачке горняков на шахте Никанор-Новая в Зоринске, Луганской области, с требованием не закрывать предприятие и выплатить 20-месячный долг по зарплате. ВПГ опубликовала копию распоряжения "властей" самопровозглашенной "ЛНР", где подтверждались намерения списать все долги ликвидированным предприятиям, а шахтеров поставить перед выбором: либо выплаченная заработная плата, либо досрочный выход на пенсию. В документе говорится, что задолженность с 2014 года на угольных предприятиях "ЛНР" не подлежит погашению.

Об охране труда шахтеров в Донбассе никто не думает

Директор ВПГ Вера Ястребова на презентации отчета отметила крайне низкий уровень охраны шахтерского труда, что, в частности, приводит к высокому травматизму и даже гибели горняков. По данным "Восточной правозащитной группы", с 2015 года в Луганской и Донецкой областях на угольных шахтах погибли 236 шахтеров, 2539 травмированы. "Цена этого - уголь, вывезенный Россией, а прибыли присвоены… Это последствия грабежа Россией, несоблюдение норм безопасности труда, невыплаты зарплат, использования людей как инструмента и дешевой рабочей силы", - подчеркнула она.

Как пример, Ястребова привела масштабную аварию 25 апреля на шахте "Восток-Карбон" в населенном пункте Юрьевка. По словам правозащитницы, местные "власти" обратились за помощью к российским, а не к украинским специалистам. В результате, "несмотря на то, что в таких ситуациях дорога каждая минута", спасатели из России прибыли только через сутки после подземного взрыва и 17 шахтеров спасти не удалось, отметила правозащитница.

Шахтеры беззащитны перед COVID-19

Картина травматизма и гибели шахтеров на неконтролируемой Киевом территории Донбасса, по мнению министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, не полна, поскольку не учитывает около 350 нелегальных шахт-копанок. "Сообщения о протестах шахтеров поступали уже с нескольких шахт ОРДЛО", - сказал в интервью DW живущий сейчас в Киеве политолог из Горловки, Донецкой области, Олег Саакян. По данным его источников, эти выступления беспощадно подавляются так называемыми местными "властями", а активистов рабочего движения увольняют с работы.

Кроме невыплат зарплаты, условия труда шахтеров не гарантируют защиты от коронавируса, сказал эксперт. Скученность рабочих в клетях спуска под землю, ограниченное пространство внутри лав и забоев, а также недостаточная вентиляция воздуха создают питательную среду для инфицирования. "В ОРДЛО осталась достаточная медицинская инфраструктура, но не хватает врачей, многие из которых выехали на подконтрольную территорию Украины или в Россию. Для оставшихся врачей и местных жителей не хватает тестов и средств защиты", - сообщил Саакян.

Он отметил, что местные СМИ в "ЛНР" и "ДНР" вслед за российской пропагандой подвергали сомнению сам факт эпидемии и распространяли российские теории заговора об искусственной природе вируса COVID-19. "Карантин в ОРДЛО был введен с большим опозданием, а местное население под влиянием кампании по дискредитации опасности корнавируса не восприняло всерьез ограничительные меры", - рассказал политолог. Единственным фактором снижения заболеваемости среди шахтеров, по его мнению, остается то, что рабочих этой профессии, как и металлургов, в Донбассе стало значительно меньше, поскольку их активно рекрутируют на аналогичные предприятия в России.

Смотрите также:

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Историческая шахта Шахта "Золотое" - одна из двух, действующих на территории города. Ей свыше 100 лет. Как и большинство государственных шахт, это дотационное предприятие. Сейчас "Золотое" находится практически на линии боевых действий. Кроме этого, работу осложняет подтопление тех шахт, которые расположены на территории "ЛНР". Такое подтопление представляет огромную экологическую опасность для всего региона.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Прифронтовые шахтеры Антон (слева) и Андрей (справа) всю жизнь работают на шахте. Обоим живется сложно - им месяцами не платят зарплату. Андрею, правда, чуть полегче - он уже получает пенсию и не так зависит от зарплаты. Говорит, что будущего не видит ни в работе на шахте, ни в жизни в Золотом. Впрочем, оставлять родной город не хочет. Черные круги вокруг глаз у Антона - от угольной пыли.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Воспоминание о "золотой эпохе" Золотого О минувших "золотых" временах напоминает позолоченная скульптура шахтера в местном парке. Принадлежность к шахтерской профессии до сих пор имеет большое значение для самоидентификации в Донбассе. Ведь при Советском Союзе горняки обладали высоким социальным статусом. Шахтеры и сегодня гордятся своей профессией, которая, впрочем, давно утратила былой престиж.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Шахтер-арт Атрибуты шахтерской профессии можно увидеть в Золотом даже на детской площадке. Эти божьи коровки, например, сделаны из шахтерских шлемов.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Умирающий город Проблемы в Золотом начались еще до войны - с упадком угольной промышленности. В конце 1960-х годов город насчитывал почти 28000 жителей. Сегодня - вдвое меньше. Во время активной фазы боевых действий в Донбассе, длящейся с 2014 года, город постоянно был под обстрелами. За пять лет здесь погибли 16 мирных жителей. Часть Золотого - поселок Золотое-5 - сейчас находится под контролем "ЛНР".

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война В ожидании разведения войск В прифронтовых районах города до сих пор небезопасно. Живущие в поселке Золотое-4 супруги-пенсионеры Александр и Татьяна надеются, что после разведения войск будут меньше стрелять. Местная волонтерка Марина Данилкина настроена более скептически. Она опасается, что после отхода украинских войск боевики самопровозглашенной "ЛНР" будут мстить жителям Золотого с проукраинскими взглядами.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Военные на позициях возле Золотого Большинство украинских военных в Золотом тоже не в восторге от предстоящего разведения сил. Бойцы не доверяют противнику - они опасаются, что сепаратисты не отойдут, а займут позиции, оставленные украинской армией.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Воспоминания о мирной жизни Жители, вынужденные оставить квартиры на окраине города из-за постоянных обстрелов, забрали не все свои вещи. Иногда здесь можно наткнуться на совершенно неожиданные находки - как этот баян на балконе. Музыки в городе сейчас не услышать - звучат разве что выстрелы.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Полуоткрытый КПП Единственное, что было построено, а не разрушено в городе за последние годы, - это КПП "Золотое". Впрочем, свои функции он не выполняет - пересечь линию разграничения здесь нельзя: сепаратисты не открывают пункт пропуска со своей стороны. Открытие КПП "Золотое" позволило бы разгрузить единственный в настоящее время на Луганщине КПП в Станице Луганской и существенно улучшить гуманитарную ситуацию.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война КПП работает как обыкновенный блок-пост Сейчас КПП "Золотое" работает как обыкновенный блок-пост: здесь контролируют тех, кто выезжает из прифронтовых поселков, подконтрольных Киеву. При этом в "Золотом", как и на других КПП на линии соприкосновения, работают пограничники и представители фискальной службы, проверяющие немногочисленные автомобили и пешеходов. Есть здесь и вся необходимая инфраструктура - например, укрытие от обстрелов.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Неудобства для местных жителей Проверки здесь тщательнее, чем на простых блок-постах. К тому же "Золотое", как и другие КПП, не работает по ночам. Это создает дополнительные неудобства для местных жителей, особенно, для шахтеров: шахты работают круглосуточно. КПП можно объехать по грунтовым дорогам, но лишь в хорошую погоду. В дождь, когда дороги размывает, КПП - единственная возможность выехать куда-то и снова вернуться домой.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Дорога на "ту сторону" Дорога, ведущая от КПП к находящемуся под контролем сепаратистов Первомайску, сейчас перекрыта. До начала военных действий многие жители Золотого работали в Первомайске. Раньше доехать туда можно было меньше, чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого возможно только через другие КПП - например, в Станице Луганской. Дорога займет целый день. Автор: Николай Бердник

