Как гуманитариям найти работу в индустрии IT

В 2019 году на немецком рынке IT-технологий появится около 40 тысяч новых рабочих мест. Такой прогноз дает немецкое объединение предприятий цифровой экономики Bitkom. Готовы ли IT-компании брать на работу специалистов без профильного образования?

С гуманитарным образованием - в IT

Несколько лет назад Любовь Сугак переехала в Берлин. В Калининграде она училась на факультете сервиса и туризма, после вуза работала в сфере маркетинга. К моменту переезда в Германию она уже понимала, что найти работу по специальности будет очень сложно.

Любовь Сугак смогла с нуля освоить профессию веб-разработчика за 3 месяца

"Сначала я попробовала заниматься программированием на бесплатных курсах в интернете, чтобы понять, может ли мой мозг воспринимать эту информацию", - рассказывает Любовь. Затем девушка прошла курсы в берлинской школе, где в короткий срок дают базовые навыки. Уже через три месяца она получила сертификат разработчика веб-приложений. После обучения Любовь быстро нашла работу.

С весны 2018 года девушка разрабатывает веб-приложения для контроля производственных процессов в компании Relayr. На собеседованиях ее не спрашивали о профильном образовании, для работодателя было важнее, как она справилась с тестовым заданием.

Быстро освоить новые навыки смогла и Алина Вербенчук. Она сама прошла путь от изучения китайского в Новосибирске до работы в лондонском офисе YouTube. "Курсы не требуют больших финансовых и временных затрат. Ведь чаще всего после университета уже нет возможности снова сесть за парту", - считает Алина Вербенчук. Сейчас Алина руководит проектом Verbetcetera, который помогает людям изменить свою карьеру и перейти в мир IT. По ее словам, профильное образование нужно, например, в машинном обучении: без фундаментальных знаний будет сложно конкурировать на рынке труда.

Алина Вербенчук сама прошла путь из гуманитариев в IT. Теперь консультирует других желающих изменить свою карьеру

"Я закончила магистратуру в сфере бизнеса и, уже работая, стала осознавать, каких навыков мне не хватает", - рассказывает Алина. Ее преимуществом при трудоустройстве в Европе стал русский язык. Девушка работала с партнерами компании из Восточной Европы, а после углубления знаний в IT она смогла для себя открыть и другие карьерные возможности.

Все зависит от должности, поясняет Юлиана Петрих (Juliane Petrich), руководитель отдела образования Bitkom: "Если требуются специализированные навыки, например, при разработке сложного программного обеспечения, без соответствующего образования найти работу будет трудно". При этом она отмечает преимущества гуманитариев - креативность, способность рассматривать проблему с разных точек зрения. Такие навыки востребованы при прогнозировании, консультировании и организации работы IT-предприятий.

Татьяна Райффершайд нашла работу на стыке лингвистики и IT, теперь работает в мюнхенском отделении Google.

Путь от переезда в Германию до позиции в мюнхенском отделении Google занял у Татьяны Райффершайд несколько лет. Сейчас она работает техническим писателем - составляет документацию для программистов и клиентов во время разработки новых программ и систем.

Сертификат или диплом?

За спиной у Татьяны Минский лингвистический университет. Но девушка решила отказаться от карьеры преподавателя. После переквалификации она устроилась в IT-компанию тестировщиком. Через несколько месяцев она подготовила первую техническую документацию для своего работодателя и поняла, что это ее призвание.

Несмотря на успешный опыт работы дома, в Германии Татьяна год не могла найти рабочее место. Тогда она решила закончить магистратуру по прикладной лингвистике в Билефельде и Цюрихе. Именно здесь она научилась программировать и углубилась в технологии на стыке лингвистики и IT.

С немецкой "корочкой" работу было найти легче. Татьяна признает, что полученные в университете знания пригодились, но среди ее коллег так же много лингвистов, филологов, журналистов без технического бэкграунда. Есть даже те, кто раньше занимался музыкой. Как показывает практический опыт, в сфере информационных технологий далеко не у всех есть профильное образование.

Некоторые получают "нанодипломы" (nanodegrees), это своего рода сертификаты. На рынке США они играют все большую роль. В Германии, по словам Юлианы Петрих из Bitkom, они тоже набирают популярность среди работодателей. Однако она подчеркивает, что немецкие работодатели все еще достаточно сильно ориентируются на наличие профильного диплома. Без него трудно будет преодолеть и бюрократические барьеры при оформлении рабочей визы в Германию. Сейчас компании отрасли информационных технологий ведет переговоры с правительством, чтобы сертификаты учитывались при выдаче виз работникам IT-сферы. Выступает она и за снижение требований к немецкому языку для иностранцев.

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