Как Германия решила помочь блокадникам Ленинграда

В минувшее воскресенье, 27 января, стало известно о том, что по случаю 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда во время Второй мировой войны Германия решила сделать гуманитарный жест в отношении еще живых блокадников: МИД ФРГ выделяет 12 миллионов евро на два проекта в Санкт-Петербурге.

"Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран как основе наших двухсторонних отношений в будущем", - говорится в совместном заявлении глав МИД ФРГ и России.

Инициатива немецкого министра

"Страдания, которые немцы причинили в России, испытали в особенной мере люди в Санкт-Петербурге. Там, на месте ужасной Ленинградской блокады до сих пор живут люди, перенесшие то мучительное время".

Хайко Мас в Москве 10 мая 2018 года

Эти слова министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), назначенный на этот пост прошлой весной, произнес еще в мае 2018 года, когда приезжал со своим первым визитом в Россию.

До Маса о блокаде Ленинграда гитлеровским вермахтом, продолжавшейся с 8 сентября 1941-го до ее окончательного снятия 27 января 1944 года, в Германии вспоминали преимущественно историки. Для политиков и широкой общественности значимой темой она не была. Только в последнее время блокаду Ленинграда стали называть в немецкой прессе "актом геноцида", одним из "самых чудовищных преступлений вермахта".

Германия осознает историческую ответственность

Почему политический Берлин вспомнил об этой трагической главе Второй мировой войны только теперь, 75 лет спустя, решив сделать гуманитарный жест в отношении еще живых блокадников на сумму в 12 миллионов евро?

Штеффен Зайберт

Отвечая в понедельник, 28 января, на этот вопрос корреспондента DW, официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что "нынешнее правительство ФРГ, как и все предыдущие, прекрасно отдают себе отчет в том, какие неизмеримые страдания Германия во времена национал-социализма причинила народам Советского Союза".

Осознание этой исторической ответственности, добавил он, находит отражение в очень многих германо-российских мероприятиях и инициативах, направленных на совместную проработку общей болезненной истории двух стран. И тот факт, что 75-годовщина снятия блокады Ленинграда стала поводом для такого жеста с немецкой стороны, в очередной раз доказывает, что Германия не уходит от своей исторической ответственности, заявил Зайберт.

На что пойдут 12 миллионов

"Активная и ответственная политика памяти о прошлом является неотъемлемой частью нашего отношения к России, и министр Хайко Мас придает этому аспекту очень большое значение, - рассказал корреспонденту DW пресс-секретаря МИД Германии Кристоф Бургер (Christoph Burger). - Поэтому еще в мае 2018 года во время своего визита в Москву он предложил такие проекты и обсуждал их с Сергеем Лавровым".

Упомянутые 12 миллионов евро станут немецкой помощью модернизации санкт-петербургского госпиталя для ветеранов и создания в городе российско-германского центра встреч представителей общественности двух стран. Сумма, по словам Бургера, взята не с потолка, ориентиром были потребности, о которых шла речь на переговорах немецких дипломатов с властями Санкт-Петербурга и администрацией госпиталя. "Это, разумеется, всего лишь жест, - добавил дипломат. - Но мы все равно надеемся, что он станет вкладом в дело примирения и совместной проработки истории".

Как сообщили корреспонденту DW в МИД Германии, 12 миллионов выделяются из бюджета самого министерства, но не сразу, а траншами. В текущем году будут перечислены только два миллиона, остальные - за период до 2024 года. В первую очередь - уже в 2019 году - планируется начать реконструкцию отделения реабилитации госпиталя. Следовательно, отмечают немецкие дипломаты, средства пойдут на пользу непосредственно жертвам блокады Ленинграда, хотя индивидуальные компенсации блокадникам эта акция не предусматривает.

Вся организационная работа с немецкой стороны поручена германскому Обществу международного сотрудничества (GIZ), которое имеет большой опыт реализации проектов помощи в самых разных странах мира. GIZ будет не только осуществлять перевод средств на счета российских партнеров, но и следить за тем, чтобы они были использованы по назначению.

Смотрите также:

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Дневник голода "Кухня голода" - это календарь приема пищи ленинградской семьи, воссозданный на основании записей жителя блокадного города. Художник Анастасия Кизилова разыскала дневник в одном из кулинарных колледжей Петербурга. Издан он был в 1990-е, а до этого хранился в архиве КГБ. Автора дневника осудили: блокадник должен был выглядеть героем, а не человеком, который способен есть даже навоз.

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Хлеб за платье Художница скрупулезно собрала для своей инсталляции все, что описано в дневнике: жмых, столярный клей, из которого делали холодец, аналог гофманским каплям… Работу также сопровождают рисунки. Иногда за платье давали хлеб, а в другой раз - только жмых.

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Эхо блокады Алексей Грачев предлагает установить громкоговоритель на стену одного из домов в Гамбурге, из которого время от времени будет раздаваться стук метронома. А рядом повесить табличку "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна" с переводом на английский и немецкий языки - для того, чтобы дать почувствовать прохожим, как знакомые, уютные улочки могут вдруг стать опасными для жизни...

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Земля с сахаром Александр Андросов и Вадим Зайцев показали проект мемориала, который представляет собой куб из земли. Художники имели в виду землю в районе сгоревших бадаевских пищевых складов, которую в первые месяцы блокады люди собирали, чтобы сделать из нее котлеты или заварить кипятком, поскольку земля пропиталась остатками консервов и расплавленным сахаром.

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Листовки "В эти дни все мы являемся свидетелями преступления против человечества... Уже умерли тысячи мирных людей..." Такие листовки разбрасывали по Германии антифашистские подпольные группы, и именно к этому опыту обратилась Надя Дегтярева. Она предлагает посетителям выставки отправить такую листовку на русском или немецком языке в любую точку планеты. Рядом с ними на выставке лежат конверты и бумага.

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Миллионы Работа Натальи Тихоновой - о невозможности осознать масштабы трагедии. Миллион человек: может ли кто-нибудь из нас представить и ощутить эту цифру? Художница показывает, что бездушный, антигуманистический подход статистики с округлением и деперсонализацией не способен помочь современным людям понять, какие ужасы происходили во время блокады.

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Темнота Вадим Леухин воссоздал значки-светлячки, которые делали блокадники для того, чтобы передвигаться по городу в темноте. Он также создал панно, показывающее пробирающихся на ощупь ленинградцев, которые еще вчера наслаждались светлым городом, а сегодня оказались в темноте, которой нет конца…

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Блокада продолжается Работа художницы Элис Перагин "Crossing the Lines" рассказывает о границах и блокадах, которые продолжают существовать между странами и народами. Она беседовала на эти темы с разными людьми, а из сохранившихся заметок сделала открытки на немецком, английском и русском языках.

Блокада как пробел в коллективной памяти немцев Война с экрана смартфона Работа немецкого дуэта Тима Гайслера и Тобиаса Муно "Троя - Петербург - Кобане" отсылает к трем войнам: Трою взяли, проникнув через стену при помощи хитрости, Петербург пытались уничтожить, отдав на откуп голоду, а сирийский город Кобане погибал в ходе разрушительных уличных боев. Автор: Виолетта Рябко

