Как в Турции подставили моряков: рассказ жен россиян, осужденных в Греции  

В конце января посольство России в Афинах заявило, что в Греции участились случаи задержания российских моряков, работающих по контракту на иностранных судах. Основанием для этого становится, как правило, подозрение в причастности к незаконному ввозу беженцев в ЕС. По данным посольства России, по таким делам сегодня в Греции проходят 24 гражданина РФ, 12 из них были задержаны в 2019 году.

Всего несколько дней назад, 27 января, по этой статье были осуждены двое жителей Сочи - Антон Каррамов и Платон Давыдов, приговоренные к 395 годам лишения свободы и выплате 6 млн евро штрафа. Судя по всему, они стали жертвами так называемых "черных работодателей", занимающихся незаконной перевозкой беженцев из Турции в ЕС при помощи ничего не подозревающих подставных лиц.

Как рассказала российским СМИ жена Платона Давыдова Ульяна, работу "с весьма привлекательным заработком" ее муж нашел в интернете. В круг обязанностей входило сопровождение пассажиров на туристических судах, курсирующих между Турцией и Италией. Обучение и проживание оплачивал турецкий работодатель. Однако в первом же рейсе на борт судна погрузили группу "дополнительных пассажиров", мало напоминающих туристов. Из-за шторма корабль вынужден был причалить в Греции, где местная полиция обнаружила беженцев и арестовала экипаж.

Мнимая подработка в турецком яхт-клубе

Подобная история произошла и с моряком из Уссурийска Алексеем Маленковым, который сегодня дожидается суда в тюрьме на греческом острове Кос.

Как рассказала DW по телефону его жена, Евгения Маленкова, в октябре 2019 года судно, на котором работал ее муж,находилось на ремонте в порту Находки. В это время Алексей узнал от знакомого о возможности подработки в турецком яхт-клубе.

Моряк Алексей Маленков

"Поначалу все шло, как и договаривались, - рассказывает Евгения. - Мужу оплатили проживание и курс обучения вождению яхты и выдали документы на иностранном языке, которые, как он понял, давали ему право на работу в Турции".

Однако в первом же рейсе, в который Алексей отправился с другим россиянином - белгородцем Романом Беленко - турецкий капитан яхты сообщил, что туристов они должны будут забрать не на берегу, а "в другом месте". Когда в море к яхте приблизились резиновые шлюпки с нелегальными мигрантами, Алексей и Роман все поняли и отказались принять их на борт. Но турецкий капитан пригрозил им, что в случае отказа они сразу могут прыгать за борт, рассказывает Евгения.

Когда мигранты перешли на борт, оказалось, что у яхты барахлит мотор. Капитан приказал Алексею и Роману заняться починкой, а сам воспользовался случаем, чтобы покинуть судно, захватив с собой и "разрешения на работу" моряков. После того как шторм прибил яхту к берегу Греции, полиция арестовала Алексея и Романа. Напарник Алексея, рассказавший ему о знакомом, предлагающем подработку, также прибыл в Турцию и уже готовился к выходу в рейс, но Евгении удалось уговорить его по телефону вернуться в Россию.

Схемы работы контрабандистов в Греции

По словам Георгиоса Антонопулоса, профессора криминалистики в британском университете Teesside University и автора научного исследования, посвященного незаконной перевозке мигрантов в Греции, истории, подобные тем, что произошли с россиянами Алексеем Маленковым, Романом Беленко, Антоном Каррамовым и Платоном Давыдовым, для Греции - повседневность. С обвинениями в незаконной перевозке нелегальных мигрантов там регулярно сталкиваются не только моряки, но и ничего не подозревающие таксисты и дальнобойщики, в чьи фуры беженцы забираются тайком.

По наблюдениям эксперта, попытки нелегальных мигрантов проникнуть в Грецию из Турции за последние пять лет заметно участились. "Именно поэтому, когда речь идет о незаконной миграции через Турцию, сотрудники полиции проявляют особую подозрительность", - говорит он. Ситуация осложняется тем, что контрабандисты все чаще используют для своих целей подставных лиц, говорит Антонопулос.

Сроки за нелегальную перевозку мигрантов в Греции

С 2014 года незаконная перевозка мигрантов карается в Греции тюремным сроком до 10 лет и штрафом от 10 до 30 тысяч евро за каждого нелегального мигранта. В случае, когда мигранты подвергаются опасности (что неизбежно происходит в ситуации, когда десятки человек переправляются через море на перегруженной надувной лодке), наказание увеличивается до 15 лет лишения свободы и штрафа от 200 тысяч евро за каждого мигранта.

Для беженцев из африканских стран Греция - желанная цель

По словам Евгении Маленковой, ее мужу грозит теперь 600 лет тюрьмы. Однако он не отчаивается и в ожидании суда даже устроился в тюрьме помощником повара. Тем временем Евгения запустила на сайте change.org петицию к МИД РФ с просьбой вернуть Алексея Маленкова в Россию.

Афинский адвокат Анастасиос Данабасис, услуги которого супруга моряка вынуждена была оплачивать на собственные средства, будет защищать россиянина в суде. Как сообщили DW в бюро адвоката, на данный момент материалы дела все еще находятся в прокуратуре, поэтому Данабасис пока не готов его комментировать, однако планирует лично встретиться с Алексеем в ближайшие дни.

Российские моряки не знали о намерениях своего работодателя

С российской стороны делом Маленкова занимается московская коллегия адвокатов "Сачковский и партнеры", которая помогает семье моряка поддерживать связь с его греческим защитником.

В тюрьме на острове Кос находится немало моряков, обвиняемых в контрабанде беженцев

"Каждый из россиян оказался в этой ситуации по разным обстоятельствам, - говорит член коллегии адвокатов Андрей Гуменский. - Однако их объединяет то, что никто из них, устраиваясь на временную работу, не подозревал о том, что должен будет совершать какие-то противоправные действия".

Задержание моряков, находящихся на судне, перевозящем нелегальных мигрантов, законно, даже если они не занимали капитанскую должность, объясняет адвокат. Потому что следствию необходимо выяснить, является ли кто-то из них исполнителем или организатором преступления, работали ли они в группе и т.д. Главное для защиты теперь - доказать, что Алексей Маленков не знал о намерениях своего работодателя задействовать его для совершения преступления, подчеркивает российский адвокат.

"Настоящие преступники - перевозчики беженцев из Турции"

Для Евгении Маленковой и ее адвокатов очевидно, что настоящие преступники - это мнимые работодатели моряков в Турции, а также их российские посредники. 20 ноября 2019 года Маленкова написала заявление в ФСБ и МИД РФ с просьбой начать расследование в отношении организаторов преступления. В документе она указала имя и телефон посредника из Сочи, с которым связывался ее муж. Однако, как сообщили DW адвокаты Евгении, никакой реакции на это заявление до сих пор не последовало.

За незаконную перевозку беженцев в Греции полагается тюремный срок

"Посредники турецких контрабандистов в России прекрасно понимают, на какую работу отправляют людей, - уверен адвокат Андрей Гуменский. - Ведь у них есть информация о том, что произошло впоследствии с людьми, которые прошли через их руки".

Как рассказала DW Евгения Маленкова, в греческой тюрьме ее муж познакомился с очень многими русскоязычными мужчинами - россиянами, украинцами, выходцами из Молдавии. "У всех история как будто под копирку, - говорит Евгения. - Беженцы - шторм - турецкий капитан сбежал - тюрьма".

Как распознать предлагающих работу мошенников

При этом, по словам адвоката Александра Сачковского из коллегии "Сачковский и партнеры", жертвами мошенников, приглашающих кандидатов на работу за границей и втягивающих их потом в нелегальный бизнес, становятся не только моряки.

Контекст Двое россиян в Греции приговорены к 395 годам лишения свободы

"За границей граждане России, будучи иностранцами, как правило, не имеют достаточных ресурсов, чтобы повлиять на ситуацию. В результате можно в лучшем случае потерять деньги, а в худшем - попасть в рабство или оказаться в тюрьме", - говорит эксперт.

На объявления о работе за границей адвокат советует с самого начала смотреть "через призму недоверия". "Выявить мошенничество на первый взгляд бывает очень трудно, - говорит Сачковский. - Все зависит от совокупности обстоятельств: на каких ресурсах размещены объявления, какие ссылки в них указаны". "Кроме того, прежде чем откликнуться на подобное объявление, необходимо изучить информацию о предполагаемом работодателе по дополнительным источникам", - советует адвокат.

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