Как в Словакии фирмы-гиганты отбирают землю у фермеров

Ради возможности получить субсидии от ЕС крупные словацкие компании захватывают земли фермеров. Распоряжение президента страны решить проблемы аграриев пока игнорируется.
Франтишек Оравец всегда хотел быть фермером - как его отец и дед. 47-летний Оравец владеет большим хозяйством в Гиньове, деревне на юго-востоке Словакии, в нескольких километрах от границы с Венгрией. Выстроенное почти за четверть века хозяйство - дело всей жизни Оравца, который возделывает почти 3000 гектаров. Фермер сам владеет землей, частично - арендует ее. Однако в последние три года он почти не занимается своим делом - не обрабатывает пашни и не заботится о скоте. Вместо этого Оравец перебирает бумажки, читает письма от адвокатов и ходит на судебные заседания. Или лежит в больнице.
Новый вид грабежа в Словакии: захват земель фермеров
Франтишек Оравец показывает снимок: на фото у него разбито в кровь лицо, а нос сломан - после того, как на него напали на его же собственном поле. "Они хотели отнять мою землю", - восклицает фермер, наполовину беспомощно, наполовину возмущенно. И задается вопросом: "Но разве мы не живем в правовом государстве, в Евросоюзе?".
Оравец принадлежит к группе, куда входит пара десятков мелких и средних фермеров из восточной части Словакии, ставших жертвами нового вида захвата земель. Используя юридические уловки, местные политики и предприниматели получают право распоряжаться угодьями, чтобы получать для возделывания сельскохозяйственных земель прямые субсидии от Евросоюза .
С одной стороны, такую модель "бизнеса" делают возможной пробелы в законодательстве и возможность широкого толкования словацких правил по распределению субсидий, а с другой - система власти в стране, где все зависит от хороших отношений с правящей элитой.
Судебные тяжбы за землю фермера
Проблемы Франишека Оравца начались в 2015 году. Как он рассказывает, одна из сельскохозяйственных компаний внезапно взяла под свой контроль 700 гектаров земли, которая принадлежала фермеру и частично не использовалась. После того, как Оравец обратился в полицию, фирма, по его словам, предоставила поддельные арендные соглашения. Полиция заявила, что ничего не может сделать и что инцидент должен расследоваться в судебном порядке.
Оравец предполагает, что эта фирма предъявила те же, по его мнению, поддельные документы и в словацкое ведомство (Podohospodarska Platobna Agentura, PPA), отвечающее за распределение прямых сельскохозяйственных субсидий Евросоюза. Суд расследует дело уже три года. За это время Оравцу удалось добиться решения, подтвердившего его право на землю, однако волокита длится и по сей день. Более того: в сентябре 2016 года фермер был избит при попытке заснять на телефон незаконное использование его земель. Помимо перелома носа он также получил повреждение позвоночника.
Словацкие фермеры боятся мести бизнесменов
Фирма, с которой судится Оравец, называется ESIN Group. Свои дела она ведет в различных сферах: от развития объектов недвижимости до строительства ГЭС, от производства бетона до сельхозработ. При этом на запрос DW ответа не дали ни в ESIN Group, ни в PPA.
Нечто подобное, что и Франтишеку Оравцу, довелось пережить и еще двум десяткам фермеров с востока Словакии, которые также открыто рассказали о происшедшем. При этом реальное количество подобных историй может быть гораздо большим. Многие из пострадавших рассказывают, что им известны случаи их коллег и знакомых, которые не решаются предать их огласке из-за опасений за свои жизни.
Уже долгое время истории, наподобие той, в которую попал Франтишек Оравец, освещаются на страницах местных и национальных словацких изданий лишь в единичных случаях. Причина в том, что речь идет о сложных правовых спорах, а словацкие СМИ боятся судебных исков, которые могут обанкротить издания.
Реакция словацких властей на дело фермеров
Убийство журналиста Яна Куцияка в феврале 2018 года, привело к тому, что стали широко известны многие случаи коррупции в политических кругах и действия организованной преступности. То же самое произошло и со скандалами вокруг захвата земель фермеров.
Тем временем даже некоторые высокопоставленные словацкие чиновники, как, например, генпрокурор Яромир Чижнар, признали, что на востоке страны работает некая "сельхозкомпания", с помощью которой местные политики и предприниматели совместно с коррумпированными чиновниками "убирают" фермеров с их земель, чтобы получать прямые субсидии ЕС.
Президент страны Андрей Киска в последние месяцы неоднократно требовал от правительства и разных ведомств решить проблему фермеров. В двадцатых числах июня он принял делегацию пострадавших землевладельцев. После встречи в Братиславе состоялась акция протеста, в рамках которой тракторы заблокировали уличное движение.
Однако министр сельского хозяйства и развития сельских районов Габриэла Матечна со своей стороны отказалась принять протестующих фермеров. Теперь специальная комиссия должна расследовать все происшедшее, однако аграрии чувствуют себя брошенными.
Словакия - не правовое государство?
Франтишек Оравец тоже. Иногда у него складывается впечатление, что его объявили вне закона. Полиция ничего не сделала после того, как его избили, констатирует фермер. И ему постоянно поступают письма с угрозами.
Оравец уже был вынужден продать часть своего имущества, чтобы оплатить услуги адвокатов и судебные издержки. Доверие к словацкому правительству у земледельца исчезло. "Здесь не правовое государство, это похоже на Америку трехсотлетней давности. Кто угодно может прийти, воткнуть в землю флажок и сказать: "Теперь это мое", - с горечью заключает словацкий фермер.
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