Как в России наказывают за фейки про коронавирус

Почему за распространение похожей дезинформации о пандемии коронавируса одни в России получают штраф, а другие - уголовное преследование, DW объяснил юрист "Агоры" Дамир Гайнутдинов.
"Закрыли въезд в город", "в больнице гора трупов", "вирус завезли из Китая" - с начала апреля за эти и другие посты в социальных сетях, признанные не соответствующими действительности, в России к административной ответственности привлекли как минимум 17 человек и возбудили около десяти уголовных дел. Юрист международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов объяснил DW, как в стране ищут авторов фейковых сообщений и главное - как именно решают, какое выбрать для них наказание.
DW: Чем сейчас между собой отличаются уголовная и административная статьи за распространение ложной информации?
Дамир Гайнутдинов: Статья о фейковых новостях в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появилась год назад и с тех пор применялась довольно вяло - за все время набралась пара десятков дел. Как правило, по ней привлекали активистов, которые писали что-то про местную повестку.
Например, уже несколько месяцев мы в Челябинске ведем такое дело. Один из активистов движения "Стоп-Гок" опубликовал фотографию провалившегося грунта в центре поселка - как результат взрывов на стройке. Его привлекли к ответственности за публикацию недостоверной информации, потому что фирма, которая вела строительство, принесла справку о том, что ничего не взрывала. Но звездный час этой статьи настал после того, как в России началась эпидемия коронавируса.
С 1 апреля добавили еще и статью в Уголовный кодекс - видимо штрафов в КоАП показалось мало. Проблема в том, что в КоАПе идет речь о распространении заведомо недостоверной информации, а с Уголовном кодексе - заведомо ложной информации. Очень близкие формулировки. Единственное различие - в примечании к статье 207 УК РФ, где описывается, что можно считать обстоятельствами, создающими угрозу жизни и безопасности граждан. Это эпидемии, чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, катастрофы. То есть какие-то глобальные вещи.
Я бы еще понял, если бы различие было по тяжести последствий от фейковых сообщений или по широте распространения - скажем, если 10 человек прочитали фейк, то это административка. А если 1000 - то уголовка. Но суды не учитывают это.
- Если нет особой разницы, то почему одних привлекают по КоАП, а других - по УК? В чем логика?
- Думаю, пока что это все носит случайный характер. У меня есть два предположения. Во-первых, уголовные дела расследуют Следственный комитет (СК), а делами об административных правонарушениях занимается МВД. И у тех, и у других явно есть указание включаться в борьбу с эпидемией. Вот они и борются с вирусом так, как умеют, сажая и штрафуя людей. Соответственно, кто выявил, тот и возбуждает по своей статье.
Второе объяснение - это то, что по статье за фейкньюс в УК можно привлекать только за посты в соцсетях с 1 апреля. А по КоАП срок давности привлечения к ответственности - год, так что по нему можно штрафовать за фейки в марте. Но это все версии, никакого разумного объяснения нет. Например, в Омске женщина пишет, что в регионе от коронавируса умерли люди. Но полиция говорит, что это неправда. Ее штрафуют на 30 тысяч рублей по КоАП.
А тот же Владимир Воронцов из "Омбудсмена полиции", которому вменяют публикацию, что "курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70% заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку", привлекается уже по уголовной статье. Хотя он говорит, что даже не публиковал это. В его случае это исключительно месть со стороны полиции.
- На ваш взгляд, нужно ли вообще наказывать за фейки?
- Мне вообще кажется, что проблема фейков сильно преувеличена во всем мире. Никак не надо за них наказывать, потому что риски цензуры очевидно перевешивают призрачные преимущества, которые обещают авторы законов о фейках. Надо позволить людям развивать критическое мышление, вкладывать больше денег в образование, а не в фабрики троллей и содержание "центров Э", и все будет нормально.
- Как вообще действовать, если вас привлекают за пост про коронавирус?
- Не верить на слово сотрудникам полиции и не давать никаких объяснений без консультации с адвокатом. Вам могут говорить, что это административка, назначать самый низкий штраф до 10 тысяч рублей, а после того, как вы признаете вину и дадите объяснение, что это ваш пост или комментарий, дело может превратиться в уголовное. Перекинуть его из полиции в СК вообще никаких проблем не вызывает.
- Как обычно находят пользователя, который написал что-то, что посчитали фейком?
- Если это был пост или комментарий "ВКонтакте", то все просто: по запросу из полиции в соцсеть последняя выдает телефон, на который зарегистрирован аккаунт. Оператор сотовой связи передаст ваши координаты, и по адресу придет участковый за объяснением. Или вам просто позвонят и пригласят в отделение. Но практика показывает, что одних вежливо приглашают, а других в шесть утра поднимают и везут в участок составлять протокол.
С не российскими сервисами, скажем, с Facebook и Instagram, все чуть сложнее. Там ищут способы доказать, что именно вам принадлежит этот аккаунт. Сравнивают аватарку, например.
- В "Агору" уже обращались люди за защитой?
- Пока что у нас есть несколько обращений, но ни одно из них не вылилось в дело. Мы их консультируем, находимся с ними на связи. Мы хотим защищать граждан, ищем выходы на них, но в СМИ случаи про коронавирусные фейки попадают постфактум, когда постановление по делу уже вынесено, а обвиняемые признали вину и раскаялись. Понятно, что людей запугивают, они не видят перспектив и смысла бороться.
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