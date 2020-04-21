 Как в ЕС восприняли совет пересмотреть санкции против России | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Как в ЕС восприняли совет пересмотреть санкции против России

Международная кризисная группа рекомендовала Западу начать новый диалог с Россией для мира в Донбассе и пересмотреть санкционную политику. Как это восприняли официальные лица и политики в ЕС?

Флаг ЕС на фоне здания Еврокомиссии в Брюсселе

Уже почти год как должность президента Украины занимает Владимир Зеленский, пришедший к власти с обещанием добиться мира в Донбассе. Несмотря на достижения, например три обмена пленными, состоявшихся во время правления Зеленского, кардинальных изменений в процессе мирного урегулирования пока нет.

Для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, брюссельский аналитический центр Международная кризисная группа (ICG) представил доклад с рекомендацией странам Запада начать с Россией новый диалог о безопасности в Европе, а Евросоюзу - сделать политику санкций в отношении РФ более гибкой. В ICG признают, что их предложения являются спорными, но отмечают, что нынешний европейский подход неэффективен.

ЕС: Политика в отношении России зависит от Москвы

Официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что отношения Евросоюза с РФ, как и ранее, основываются на пяти принципах, принятых в 2014 году в ответ на события, связанные с Украиной.

Петер Стано

Петер Стано

Согласно одному из них, "любое существенное изменение нашей политики, сотрудничества и нашего диалога с Россией зависит от полной имплементации минских соглашений", заявил Стано в комментарии DW.

Он напомнил, что причиной введения санкций в отношении России являются нарушения ею международного права, а именно "незаконная аннексия Крымского полуострова и действия России по дестабилизации восточной части Украины". Стано подчеркнул, что санкции и так постоянно пересматривают, а их отмена привязана к выполнению минских соглашений. "Этот пересмотр проводят, исходя из развития событий и видимых, отчетливых и конкретных изменений поведения России", - уточнил он.

Политики в ЕС выступают за диалог с Россией

Все опрошенные DW политики в ЕС высказались в поддержку диалога с Россией. Больше всего рекомендациям ICG обрадовались во фракции "левых" в Европарламенте. Ее эксперт по вопросам, касающимся России и Украины, немецкий евродепутат Хельмут Шольц (Helmut Scholz) назвал доклад аналитиков "примечательным", поскольку он сам уже давно призывает "разработать диалог с РФ, который бы как минимум принимал во внимание обоюдные интересы и брал их за основы политических действий".

Михаэль Галер

Михаэль Галер

Внешнеполитический эксперт фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте немец Михаэль Галер (Michael Gahler) соглашается, что "диалог - это всегда хорошо". В особенности важным он считает диалог с "такими сложными визави, как Россия". Но - с оговорками. По мнению Галера, являющегося постоянным докладчиком Европарламента по Украине, диалог может принести результат только в том случае, если Москва вернется к соблюдению международного права. "Это не должен быть разговор просто ради разговора. Диалог должен быть ориентирован на результат", - считает политик.

Литовский евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс также выступает за диалог, но он настроен более скептично: "Угодить России для того, чтобы улучшить безопасность? Здесь у меня есть сомнения". Евродепутат против изменения архитектуры безопасности в Европе, основывающейся на Хельсинкских соглашениях 1975 года. "Почему бы и не поговорить? При этом худшее, что может случиться, это если диалог будут вести за счет Украины, Молдавии, Грузии и во вред им. В таком случае я не сторонник такого диалога", - отмечает Ауштрявичюс, входящий в делегацию Европарламента по ассоциации с Украиной.

Как мотивировать Россию к диалогу?

В докладе ICG отмечают, что в Москве конфликт в Донбассе рассматривают как что-то большее, например как элемент противостояния с Западом. Галер с такой оценкой не согласен. По его мнению, настоящей мотивацией руководства России является "сохранение своего авторитарного господства, в котором практически нет места верховенству права и которое имеет только видимость демократии".

Пятрас Ауштрявичюс

Пятрас Ауштрявичюс

В то же время и Ауштрявичюс, и Шольц считают, что в ситуации пандемии COVID-19 и падения цен на нефть новый диалог становится более реалистичным. "России диалог нужен даже больше, чем нам. И не только по политическим причинам - по экономическим. Российская экономика не в лучшей форме, а нынешнее падение цен на энергоресурсы делает ситуацию для России особенно неприятной", - уверен литовский евродепутат.

Шольц при этом считает, что мирный план для Донбасса должен принимать во внимание российские интересы, в частности, то, что Москва "хочет формирования совершенно иной архитектуры безопасности в Европе". По его словам, все стороны должны прислушиваться к точке зрения другой стороны. На вопрос DW, должна ли Москва в таком диалоге принимать во внимание интересы Украины, немецкий политик ответил: "Да, конечно. Ничего не получится, если Россия будет думать только о своей точке зрения".

Следует ли делать санкции более гибкими?

Шольц также приветствует идею сделать санкционную политику более гибкой: "Мы по-прежнему считаем, что санкции - сомнительная мера". Он это поясняет, в частности, тем, что санкции только "способствуют тому, что обе стороны продолжают упорствовать в своем видении, которое, как им кажется, ведет к разрешению конфликта".

А вот в крупнейшей фракции Европарламента предложение пошагового снятия санкций не поддерживают. "Я и далее твердо убежден, что снимать санкции можно только тогда, когда российская сторона выполнит все, что ее касается в минских соглашениях. Но не пошагово", - говорит Галер.

Неожиданно большую гибкость демонстрирует литовец Ауштрявичюс. По его словам, пока Россия не начнет менять свою политику, санкции необходимо сохранять. При это он видит и возможность постепенного снятия ограничений, но для этого в Донбассе сначала должна произойти деэскалация, а Россия должна передать Украине контроль над границей и прекратить политическое и военное вмешательство в Донбассе. "Обе стороны, включая и Украину, хотят другой, лучшей ситуации. А санкции - лишь инструмент достижения этого", - подытоживает евродепутат.

Смотрите также:

Смотреть видео 02:59

Санкции против России: что думают об их пересмотре в Евросоюзе

  • КПВВ Гнутово

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Самый маленький и самый южный пункт пропуска

    КПВВ "Гнутово" неподалеку от Мариуполя - самый маленький из пяти пунктов въезда-выезда в Донбассе. Ежедневно линию фронта здесь пересекают около 3500 гражданских. Это вдвое меньше, чем на других КПВВ. От этого шлагбаума - всего три километра до пункта пропуска "Октябрь" на стороне боевиков "ДНР".

  • Шлагбаум в Пищевике

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Путь через линию фронта лежит через Пищевик

    Особенность КПВВ "Гнутово" в том, что он находится непосредственно в населенном пункте - в поселке Пищевик. Местные жители, которых здесь осталось меньше 20, живут фактически на территории пункта пропуска. Родственники могут попасть к ним только после проверки. А с 5 вечера до 8 утра, когда КПВВ закрыт на ночь, для местных действует комендантский час - свободно передвигаться по селу нельзя.

  • Местный житель

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Люди привыкли к жизни на КПВВ

    52-летний Андрей - самый молодой житель Пищевика. Он говорит, что благодаря пункту пропуска в селе относительно спокойно - только по ночам слышны пулеметные очереди. "Когда наши хлопцы зашли, установился порядок", - рассказывает мужчина. С пограничниками у местных - добрососедские отношения. "И хлебушка дадут, и водички помогут принести, - рассказывает соседка Андрея Антонина. - Хорошие ребята".

  • Сельская жизнь

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Почти обычная сельская жизнь

    Большинство жителей Пищевика - пенсионеры. Некоторым помогают родные. Андрей остался один - жена умерла, а пенсии он не получает. Говорит, необходимые документы остались в Луганской области, на территории "ЛНР", где он до войны работал шахтером. Получить документы мужчина не может. Поэтому Андрей устроился уборщиком на КПВВ и держит хозяйство - 60 кур и три свиньи.

  • Местный житель на фоне разрушенного дома

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    В Пищевике - ни одного неповрежденного здания

    Во время активных боев в Пищевике были разрушены или повреждены почти все дома. В уцелевших вместо стекол в окнах - пленка с символикой международных организаций. В этот дом в 2016 году попала мина, рассказал нам Андрей. Хозяев во время обстрела не было дома. Сейчас они переехали в Мариуполь.

  • Укрытие на КПП Гнутово

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Укрытия на КПВВ держат наготове

    Последний раз КПВВ "Гнутово" обстреляли в мае 2018 года, рассказывают пограничники. Тогда по пункту пропуска выпустили две противотанковые ракеты. К счастью, люди не пострадали - были повреждены только два гражданских автомобиля. И хотя по пункту пропуска сейчас не стреляют, гарантировать, что тишина будет держаться и дальше, не может никто. Поэтому укрытия на КПВВ держат наготове.

  • Дорожный указатель

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Минные поля Донбасса

    Опасностей вблизи КПВВ хватает и без обстрелов. Поля вокруг и огороды местных жителей усеяны минами и ВПВ - "взрывоопасными пережитками войны", как специалисты называют неразорвавшиеся снаряды и гранаты. По данным международной организации HALO Trust, которая занимается разминированием, с начала войны в Донбассе на минах и ВПВ подорвались минимум 922 гражданских. 286 из них погибли.

  • Проверка на КПП

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Проверки, как на границе

    Проверки на КПВВ столь же суровы, как на настоящей границе. Пограничники со специально обученными собаками ищут оружие, взрывчатку и наркотики. Говорят, что "серьезная" контрабанда встречается редко. Несколько раз в месяц находят марихуану, которую люди перевозят для собственных нужд.

  • Человек на КПП

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Война войной, а музыка играет

    64-летнего мариупольца Валерия проверки не пугают - в багажнике своего старого Volvo он везет только гармонь. Едет к родственникам в Новоазовск, оказавшийся под контролем самопровозглашенной "ДНР" - хочет сыграть для них во время застолья. Валерий очень ценит такие встречи - поездку "на ту сторону" он может позволить себе лишь раз в полгода.

  • Украинские бойцы

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Фронт совсем рядом с КПВВ

    До передовой от КПВВ "Гнутово" - менее двух километров. Именно этот отрезок фронта может стать четвертым участком, на котором состоится разведение сил украинской армии и боевиков "ДНР". Многие военные считают разведение ошибочным шагом. Говорят, что позиции, на которые их могут отвести, хуже нынешних.

  • Солдаты украинской армии

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Петр и Иван

    Солдату Петру (слева) - 25 лет. На фронте он уже три года. Его командиру, лейтенанту Ивану (справа) - только 21, на войне он - три месяца. "Можно отвести только к нашей границе, - говорит Петр. - А отходить дальше на своей земле - это вообще нецелесообразно".

  • Кошки на территории солдатского лагеря

    Жизнь на линии фронта на юге Донбасса

    Пушистый спецназ

    Пока нет обстрелов, вместе с военными под теплым приазовским солнцем греются кошки, которых можно встретить в каждом окопе. На этой позиции их рекордное количество - 25. Для военных такие соседи крайне важны, ведь они держат линию обороны против многочисленных мышей и крыс. К тому же, говорят солдаты, животные способны предчувствовать обстрелы.

    Автор: Николай Бердник


Аудио- и видеофайлы по теме

Первый год президентства Зеленского: что говорят о нем украинцы  

Обвал рубля и нефти: что с курсом доллара и выдержит ли Путин новый кризис? DW Новости  

Также по теме

Moskau gay rights rally 2011

Комментарий: Россияне становятся терпимее к меньшинствам 21.04.2020

Без пропагандистской накачки в России начинают лояльнее относиться к различным меньшинствам, констатирует Иван Преображенский на основе данных опроса "Левада-центра".

Außerordentlicher SPD-Parteitag Manuela Schwesig

Немецкий социал-демократ усомнилась в эффективности санкций против РФ 29.06.2019

По словам Мануэлы Швезиг, одной из трех врио председателя СДПГ, вполне законно спустя пять лет задать вопрос, что дали санкции в отношении России. Политик выступила за постепенную отмену ограничений.

Frankreich David Sassoli überreicht den Sacharow-Preis an Oleg Senzow

"Не верьте Путину", или Что лауреат премии Сахарова Сенцов советовал ЕС 26.11.2019

Олег Сенцов смог лично получить премию Сахарова в Европарламенте через год после ее присуждения - и произнести эмоциональную речь перед евродепутатами. DW из Страсбурга.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Спецслужбы США не считают коронавирус созданным искусственно  

Врачи честно рассказали о ситуации с коронавирусом в России  

Когда завершится пандемия? Прогнозы немецких ученых  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно