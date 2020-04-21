Как в ЕС восприняли совет пересмотреть санкции против России

Уже почти год как должность президента Украины занимает Владимир Зеленский, пришедший к власти с обещанием добиться мира в Донбассе. Несмотря на достижения, например три обмена пленными, состоявшихся во время правления Зеленского, кардинальных изменений в процессе мирного урегулирования пока нет.

Для того, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки, брюссельский аналитический центр Международная кризисная группа (ICG) представил доклад с рекомендацией странам Запада начать с Россией новый диалог о безопасности в Европе, а Евросоюзу - сделать политику санкций в отношении РФ более гибкой. В ICG признают, что их предложения являются спорными, но отмечают, что нынешний европейский подход неэффективен.

ЕС: Политика в отношении России зависит от Москвы

Официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что отношения Евросоюза с РФ, как и ранее, основываются на пяти принципах, принятых в 2014 году в ответ на события, связанные с Украиной.

Петер Стано

Согласно одному из них, "любое существенное изменение нашей политики, сотрудничества и нашего диалога с Россией зависит от полной имплементации минских соглашений", заявил Стано в комментарии DW.

Он напомнил, что причиной введения санкций в отношении России являются нарушения ею международного права, а именно "незаконная аннексия Крымского полуострова и действия России по дестабилизации восточной части Украины". Стано подчеркнул, что санкции и так постоянно пересматривают, а их отмена привязана к выполнению минских соглашений. "Этот пересмотр проводят, исходя из развития событий и видимых, отчетливых и конкретных изменений поведения России", - уточнил он.

Политики в ЕС выступают за диалог с Россией

Все опрошенные DW политики в ЕС высказались в поддержку диалога с Россией. Больше всего рекомендациям ICG обрадовались во фракции "левых" в Европарламенте. Ее эксперт по вопросам, касающимся России и Украины, немецкий евродепутат Хельмут Шольц (Helmut Scholz) назвал доклад аналитиков "примечательным", поскольку он сам уже давно призывает "разработать диалог с РФ, который бы как минимум принимал во внимание обоюдные интересы и брал их за основы политических действий".

Михаэль Галер

Внешнеполитический эксперт фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте немец Михаэль Галер (Michael Gahler) соглашается, что "диалог - это всегда хорошо". В особенности важным он считает диалог с "такими сложными визави, как Россия". Но - с оговорками. По мнению Галера, являющегося постоянным докладчиком Европарламента по Украине, диалог может принести результат только в том случае, если Москва вернется к соблюдению международного права. "Это не должен быть разговор просто ради разговора. Диалог должен быть ориентирован на результат", - считает политик.

Литовский евродепутат из фракции "Обновить Европу" Пятрас Ауштрявичюс также выступает за диалог, но он настроен более скептично: "Угодить России для того, чтобы улучшить безопасность? Здесь у меня есть сомнения". Евродепутат против изменения архитектуры безопасности в Европе, основывающейся на Хельсинкских соглашениях 1975 года. "Почему бы и не поговорить? При этом худшее, что может случиться, это если диалог будут вести за счет Украины, Молдавии, Грузии и во вред им. В таком случае я не сторонник такого диалога", - отмечает Ауштрявичюс, входящий в делегацию Европарламента по ассоциации с Украиной.

Как мотивировать Россию к диалогу?

В докладе ICG отмечают, что в Москве конфликт в Донбассе рассматривают как что-то большее, например как элемент противостояния с Западом. Галер с такой оценкой не согласен. По его мнению, настоящей мотивацией руководства России является "сохранение своего авторитарного господства, в котором практически нет места верховенству права и которое имеет только видимость демократии".

Пятрас Ауштрявичюс

В то же время и Ауштрявичюс, и Шольц считают, что в ситуации пандемии COVID-19 и падения цен на нефть новый диалог становится более реалистичным. "России диалог нужен даже больше, чем нам. И не только по политическим причинам - по экономическим. Российская экономика не в лучшей форме, а нынешнее падение цен на энергоресурсы делает ситуацию для России особенно неприятной", - уверен литовский евродепутат.

Шольц при этом считает, что мирный план для Донбасса должен принимать во внимание российские интересы, в частности, то, что Москва "хочет формирования совершенно иной архитектуры безопасности в Европе". По его словам, все стороны должны прислушиваться к точке зрения другой стороны. На вопрос DW, должна ли Москва в таком диалоге принимать во внимание интересы Украины, немецкий политик ответил: "Да, конечно. Ничего не получится, если Россия будет думать только о своей точке зрения".

Следует ли делать санкции более гибкими?

Шольц также приветствует идею сделать санкционную политику более гибкой: "Мы по-прежнему считаем, что санкции - сомнительная мера". Он это поясняет, в частности, тем, что санкции только "способствуют тому, что обе стороны продолжают упорствовать в своем видении, которое, как им кажется, ведет к разрешению конфликта".

А вот в крупнейшей фракции Европарламента предложение пошагового снятия санкций не поддерживают. "Я и далее твердо убежден, что снимать санкции можно только тогда, когда российская сторона выполнит все, что ее касается в минских соглашениях. Но не пошагово", - говорит Галер.

Неожиданно большую гибкость демонстрирует литовец Ауштрявичюс. По его словам, пока Россия не начнет менять свою политику, санкции необходимо сохранять. При это он видит и возможность постепенного снятия ограничений, но для этого в Донбассе сначала должна произойти деэскалация, а Россия должна передать Украине контроль над границей и прекратить политическое и военное вмешательство в Донбассе. "Обе стороны, включая и Украину, хотят другой, лучшей ситуации. А санкции - лишь инструмент достижения этого", - подытоживает евродепутат.

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