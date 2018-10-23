Как в Германии платят командировочные

До сих пор в Германии, если сотрудника отправляют в командировку, время поездки туда и обратно не оплачивается дополнительно. Но только что принятое судебное решение может все изменить.

Командировка - случай для судебного разбирательства

В октябре немецкий Федеральный суд по трудовым спорам рассмотрел жалобу технического инспектора одной строительной компании из Рейнланд-Пфальца. В обязанности сотрудника входит контроль за строительными работами в Германии и за рубежом. В 2015 году его отправили в командировку в Китай. Рейс был с пересадкой, и на дорогу туда и обратно в общей сложности ушло четыре дня. По условиям тарифного договора в сфере строительства сверхурочные часы должны оплачиваться. Но работодатель оплатил лишь восемь рабочих часов в день, в то время как сотрудник требовал оплаты дополнительных 37 часов.

Спор длится уже более двух лет, и точка в этом деле еще не поставлена. Судьи в Эрфурте стали на сторону технического инспектора и приравняли время в пути к рабочему времени, поскольку такая поездка, как подчеркивается в пресс-релизе суда, "осуществляется в интересах работодателя и должна оплачиваться как работа". Однако правоту истца признали лишь частично. По решению судей оплачено должно быть время, требующееся для прямого рейса эконом-класса. Сотрудник же по собственному желанию выбрал бизнес-класс с пересадкой в Дубае. Какую точно сумму ему теперь должен возместить работодатель, будет решать земельный суд Рейнланд-Пфальца.

Что постановление суда высшей инстанции по трудовым спорам означает для остальных немцев, которым приходится ездить в командировки? Время, затраченное на дорогу до места назначения и обратно, до сих пор в Германии не оплачивалось как рабочее. Были лишь фиксированные суммы суточных (об этом чуть позже). Правда, надо сказать о двух исключениях: если работодатель в явном виде обязывает сотрудника решать служебные вопросы по ходу поездки или если оплата времени на поездку к месту назначения и обратно предусмотрена трудовым контрактом, производственным или тарифным соглашением. Отныне командировочное время следует считать рабочим. Однако вердикт судей в Эрфурте касается конкретно деловых поездок за рубеж. Изменятся ли условия для командировок по Германии, и если да, то как? Об этом станет известно после письменного обоснования решения суда, которое ожидается через несколько недель.

Как немцам оплачивают суточные?

Что же немцам, помимо заработка, платят за командировки сейчас? Работодатель берет на себя расходы на проезд и проживание на период деловой поездки. Отель и билеты заказывает либо фирма, либо сам сотрудник, а сумму ему затем полностью возвращают. Если сотрудник останавливается на ночевку не в отеле, а у знакомых, то ему выделяют деньги при предъявлении расписки. Максимальный размер выплат по проживанию определяет министерство финансов, он зависит от страны и города. В случае частного проживания в Германии сотрудник может получить за это 20 евро в сутки, а, скажем, в командировке в Москве - 110 евро.

На дорогой обед суточных вряд ли хватит

Помимо этого выделяется фиксированная сумма на питание за каждый календарный день (Verpflegungspauschale). Размер суточных зависит от того, сколько времени сотрудник проводит в командировке. Отсчет начинается с 8 часов пребывания в командировке. За 8 и больше часов, а также за дни приезда и отъезда платят 12 евро, за 24 часа - 24 евро. Эта сумма сокращается, если работодатель предоставляет сотруднику бесплатное питание, если завтрак входит в стоимость номера в отеле или сотрудник получает полноценный обед в самолете.

Если командировка проходит за пределами Германии, здесь также имеют значение город и страна. Например, немцу, находящемуся в Москве, полагается 30 евро суточных, в Санкт-Петербурге - 26 евро, в Португалии - 36 евро, в Норвегии - 80 евро. Размеры выплат также устанавливает министерство финансов Германии. У компаний нередко есть и свои внутренние предписания: например, стоимость билетов не должна превышать определенную сумму, сотрудникам не оплачивают бизнес-класс, или рекомендуется путешествовать поездом вместо самолета.

Работодатель может возместить и дополнительные расходы, например, на такси или деловой ужин в дорогом ресторане, если они обоснованы и документально подтверждены чеками и квитанциями.

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