Как в Германии находят убийц через 20 лет

В августе 1991 года Стефани было 10 лет. Она играла в парке Веймара вместе с другими детьми, когда к ней подошел мужчина и попросил показать, как пройти к дворцу Бельведер. Стефани пошла с ним. Ее нашли через два дня. Неизвестный надругался над девочкой и убил ее. Убийцу нашли только сейчас - в марте 2018 года.
В июле 1993 года в Йене был убит 9-летний Бернд. Убийцу найти не удалось. Единственной серьезной уликой было чуть позже посланное в полицию анонимное письмо, в котором шла речь об обстоятельствах гибели мальчика. Судя по всему, именно это письмо позволит сейчас найти убийцу. Имя подозреваемого следствие не раскрывает, но ДНК-тестирование уже проведено, ждут конкретных результатов.
В августе 1996 года четвероклассница Рамона из восточногерманского городка Аммербаха пропала по дороге из школы домой. Несмотря на все усилия полиции, исследовавшей около 200 возможных улик и допросившей почти 5 тысяч человек, ни Рамону, ни ее убийцу так и не нашли. Лишь спустя полгода ее останки случайно обнаружили в лесу. И только две недели назад полиция нашла и арестовала того, кто, судя по всему, убил девочку.
Поиски преступников не прекращаются никогда
Как же получилось так, что убийц, в конце концов, все же находят - пусть и спустя более 20 лет после совершения преступления?
Во-первых, надо сказать, что умышленное убийство - единственное уголовное преступление в немецком УК, которое не имеет срока давности. Для расследования серьезных дел, которые когда-то зашли в тупик, в Тюрингии создана специальная следственная группа, которая так и называется: "Старые дела". Ее сотрудники снова и снова исследуют вещественные доказательства, изучают тысячи страниц следственных дел, ищут малейшие зацепки, оборванные следы, нестыковки в показаниях свидетелей... В этом помогает специальная сложная компьютерная программа, которой двадцать лет назад, конечно, не было. Сотни папок уголовных дел о гибели Стефании, Бернда и Рамоны оцифрованы. Вести поиски помогает компьютер, в том числе и сравнивать обстоятельства всех трех преступлений.
В компьютер заложены также новые "технические" данные, касающиеся места преступления. С помощью беспилотников (которых тоже не было в 1990-е годы) и соответствующего программного обеспечения создаются трехмерные модели места преступления, которые позволяют фиксировать мельчайшие детали и уточнить картину происходившего. По крайней мере, в одном из трех упомянутых дел это помогло выйти на след преступника (следствие не раскрывает, в каком именно и что именно помогло).
Ну, и, наконец, третий фактор - самый важный: сегодня немецкие следователи могут гораздо точнее анализировать генетический материал, найденный на месте преступления. Двадцать лет назад слишком маленькое количество ДНК, загрязнение следов не позволяли это сделать. А новые методики даже по одной-единственной капле пота позволяют определить, кто ее оставил. Так, слюна на обороте почтовой марки, наклеенной на конверт анонимного письма в деле Бернда, спустя 25 лет может стать ключом к разгадке преступления.
Разумеется, все эти новые возможности и новые методики использует не только немецкая полиция, которая никогда не закрывала эти дела и не переставала искать убийц. Месяц назад в Испании был арестован человек, которого будут судить в Нидерландах за похищение и убийство 11-летнего мальчика в 1998 году. Выйти на него следователям позволили следы ДНК, оставленные на теле ребенка. Проанализировать их стало возможным лишь сейчас.
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Автор: Максим Нелюбин