Как в Германии наказывают за свастику

В немецкой версии популярной компьютерной игры Wolfenstein II, вышедшей в 2017 году, свастику заменили на треугольные символы, а Адольфу Гитлеру убрали усы. Но, возможно, немецкие геймеры скоро смогут увидеть версию без цензуры. Еще недавно в Германии нацистская символика в видеоиграх была под запретом, однако теперь в этом правиле есть исключения.

Когда свастику могут показать

В Германии свастика и другие знаки СС относятся к символике антиконституционных организаций. По закону их публичная демонстрация и продажа запрещены. То же касается нацистских приветствий и восклицания "Хайль Гитлер!" "В силу исторических событий в Германии самые строгие в мире законы, запрещающие нацистскую символику. Во многих странах не штрафуют за ее демонстрацию. В Австрии, к примеру, существуют подобные запреты, но они менее жесткие", - пояснил DW адвокат Кристиан Зольмекке (Christian Solmecke).

Так выглядел Адольф Гитлер в немецкой версии игры Wolfenstein II

Однако есть и исключения. Свастика и другие запрещенные символы могут использоваться только в образовательных или научных целях в книгах, журналистских публикациях и произведениях искусства критического характера. Например, фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и американский сериал "Человек в высоком замке" не были запрещены в Германии, несмотря на использование нацистской символики в кадре.

Ситуация с компьютерными играми неоднозначна: они не относятся к фильмам, хотя многие геймеры выступают за то, чтобы признать их культурную ценность и считать произведением искусства. В Германии игровой контент регулирует и присваивает возрастные рейтинги организация USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), которая в августе изменила свои правила по поводу запрещенной символики. Раньше они категорически не допускали показ свастик и подобных символов в играх, теперь каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Первую компьютерную игру, в которой демонстрируется свастика, вскоре представят на ярмарке Gamescom (21-25 августа). Демоверсия немецкой игры "Through the Darkest of Times" о движении сопротивления во времена национал-социализма уже была проверена USK.

Срок за пост в соцсетях

В Германии запрещено выкладывать в соцсетях посты с изображением свастики, надписями "Хайль Гитлер!" и любой нацистской символикой. В марте 2018 года 45-летний житель Германии был приговорен к трем месяцам тюрьмы за публикации в Facebook фотографий замаскированного человека с татуировками-свастиками и другими запрещенными символами. В то же время есть исключения: когда в 2016 году на странице немецкой сатирической передачи heute-show в Facebook появилось изображение шницеля в форме свастики с шуткой о выборах в Австрии, суд не принял обвинения. Эту публикацию стоит расценивать как сатиру, а значит, и как произведение искусства.

Хранение свастики дома

Хотя антиконституционные символы считаются незаконными, жителям Германии не запрещено хранить вещи с подобной символикой у себя дома до тех пор, пока они не демонстрируются публично. К примеру, нельзя растягивать перед окном флаг со свастикой или развешивать на стенах нацистские лозунги напоказ соседям и прохожим.

Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

На блошиных рынках в Германии по-прежнему можно встретить вещи с нацистской символикой. Законом это запрещено, но если торговец заклеит изображения таких символов и выложит их на прилавке, его не оштрафуют. Это касается антиквариата времен национал-социализма. У того, кто продает современные копии формы СС или других предметов с нацистской символикой, возникнут проблемы - это нелегально.

Кто следит за использованием нацистских символов

В спорных ситуациях суд решает, используется ли символика в данном случае в образовательных, научных, журналистских или художественных целях. Один из самых громких процессов состоялся в 2007 году, когда владелец онлайн-магазина должен был заплатить штраф в размере 3600 евро за продажу в интернете антинацистских товаров с изображением свастики. Вскоре Федеральный верховный суд Германии отменил решение земельного суда в Штутгарте, признав использование перечеркнутых свастик законным.

Наказание за демонстрацию нацистской символики

Несмотря на то, что Основной закон ФРГ гарантирует право на свободу слова, законодательство относится строго к тем, кто разжигает ненависть и показывает антиконституционные знаки. Так, за демонстрацию нацистской символики в Германии можно получить до трех лет лишения свободы. Если это провоцирует ненависть к определенным национальностям или религиям, грозит до пяти лет тюрьмы. Отрицание Холокоста тоже уголовно наказуемо. Помимо нацистской символики, в Германии запрещены символы террористических организаций, например джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).

Смотрите также:

"Черные годы" искусства при Гитлере

Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере "Фландрия" Отто Дикса Признанный художник Веймарской Республики и ветеран Первой мировой войны, Отто Дикс с его гибнущими в траншеях Фландрии солдатами не мог понравиться нацистам. Дикс писал эту картину подпольно в 1934-36 годах.

Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере "Черные комнаты" Карла Хофера Художник Карл Хофер написал эту картину заново после того, как оригинал был уничтожен во время одной из бомбежек Германии в 1943 году.

Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере "Тельтов" Лионеля Фейнингера (1918) Эта абстрактная картина Лионеля Фейнингера была включена нацистами в экспозицию пропагандистской выставки "Дегенеративное искусство", которая открылась в Мюнхене в 1937 году. Нацисты конфисковали 16 000 художественных произведений из государственных музеев и галерей.

Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере Автопортрет Карла Хофера (1935) Нацисты конфисковали этот автопортрет Карла Хофера и продали его позднее на аукционе вместе со многими другими изъятыми ими произведениями современного искусства. Картину приобрел американский коллекционер. Вернула автопортрет музею вдова коллекционера в 2014 году.

Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере "Выскочки" ("Маляры") Бернхарда Кретшмара (1939) Этой картине можно дать разные толкования. Название переводится и как "Выскочки", и как "Поднимающиеся наверх". В витрине выставлена книга Гитлера "Моя борьба" рядом с другой, на обложке которой изображен Муссолини. "Возможно, магазин перекрашивают потому, что он раньше принадлежал евреям" - предлагает еще одну из возможных интерпретаций куратор выставки в Берлине Дитер Шольц.

Фотогалерея: "Черные годы" искусства при Гитлере "Голова" Ханса Ульмана (1935) Скульптор Ханс Ульман создал пластические эскизы из проволоки в берлинской тюрьме, куда его бросили национал-социалисты, потому что он распространял антинацистские листовки. Скульптуры он сделал уже на свободе, тайно. Они выполнены в духе преследовавшегося в "третьем рейхе" художественного авангарда. Автор: Элла Володина



Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен