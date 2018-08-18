Как в Германии наказывают за свастику

Демонстрация свастики и других нацистских символов в Германии уголовно наказуема. Что конкретно запрещает закон, и в каких случаях делают исключения?
В немецкой версии популярной компьютерной игры Wolfenstein II, вышедшей в 2017 году, свастику заменили на треугольные символы, а Адольфу Гитлеру убрали усы. Но, возможно, немецкие геймеры скоро смогут увидеть версию без цензуры. Еще недавно в Германии нацистская символика в видеоиграх была под запретом, однако теперь в этом правиле есть исключения.
Когда свастику могут показать
В Германии свастика и другие знаки СС относятся к символике антиконституционных организаций. По закону их публичная демонстрация и продажа запрещены. То же касается нацистских приветствий и восклицания "Хайль Гитлер!" "В силу исторических событий в Германии самые строгие в мире законы, запрещающие нацистскую символику. Во многих странах не штрафуют за ее демонстрацию. В Австрии, к примеру, существуют подобные запреты, но они менее жесткие", - пояснил DW адвокат Кристиан Зольмекке (Christian Solmecke).
Однако есть и исключения. Свастика и другие запрещенные символы могут использоваться только в образовательных или научных целях в книгах, журналистских публикациях и произведениях искусства критического характера. Например, фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки" и американский сериал "Человек в высоком замке" не были запрещены в Германии, несмотря на использование нацистской символики в кадре.
Ситуация с компьютерными играми неоднозначна: они не относятся к фильмам, хотя многие геймеры выступают за то, чтобы признать их культурную ценность и считать произведением искусства. В Германии игровой контент регулирует и присваивает возрастные рейтинги организация USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle), которая в августе изменила свои правила по поводу запрещенной символики. Раньше они категорически не допускали показ свастик и подобных символов в играх, теперь каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Первую компьютерную игру, в которой демонстрируется свастика, вскоре представят на ярмарке Gamescom (21-25 августа). Демоверсия немецкой игры "Through the Darkest of Times" о движении сопротивления во времена национал-социализма уже была проверена USK.
Срок за пост в соцсетях
В Германии запрещено выкладывать в соцсетях посты с изображением свастики, надписями "Хайль Гитлер!" и любой нацистской символикой. В марте 2018 года 45-летний житель Германии был приговорен к трем месяцам тюрьмы за публикации в Facebook фотографий замаскированного человека с татуировками-свастиками и другими запрещенными символами. В то же время есть исключения: когда в 2016 году на странице немецкой сатирической передачи heute-show в Facebook появилось изображение шницеля в форме свастики с шуткой о выборах в Австрии, суд не принял обвинения. Эту публикацию стоит расценивать как сатиру, а значит, и как произведение искусства.
Хранение свастики дома
Хотя антиконституционные символы считаются незаконными, жителям Германии не запрещено хранить вещи с подобной символикой у себя дома до тех пор, пока они не демонстрируются публично. К примеру, нельзя растягивать перед окном флаг со свастикой или развешивать на стенах нацистские лозунги напоказ соседям и прохожим.
На блошиных рынках в Германии по-прежнему можно встретить вещи с нацистской символикой. Законом это запрещено, но если торговец заклеит изображения таких символов и выложит их на прилавке, его не оштрафуют. Это касается антиквариата времен национал-социализма. У того, кто продает современные копии формы СС или других предметов с нацистской символикой, возникнут проблемы - это нелегально.
Кто следит за использованием нацистских символов
В спорных ситуациях суд решает, используется ли символика в данном случае в образовательных, научных, журналистских или художественных целях. Один из самых громких процессов состоялся в 2007 году, когда владелец онлайн-магазина должен был заплатить штраф в размере 3600 евро за продажу в интернете антинацистских товаров с изображением свастики. Вскоре Федеральный верховный суд Германии отменил решение земельного суда в Штутгарте, признав использование перечеркнутых свастик законным.
Наказание за демонстрацию нацистской символики
Несмотря на то, что Основной закон ФРГ гарантирует право на свободу слова, законодательство относится строго к тем, кто разжигает ненависть и показывает антиконституционные знаки. Так, за демонстрацию нацистской символики в Германии можно получить до трех лет лишения свободы. Если это провоцирует ненависть к определенным национальностям или религиям, грозит до пяти лет тюрьмы. Отрицание Холокоста тоже уголовно наказуемо. Помимо нацистской символики, в Германии запрещены символы террористических организаций, например джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ).
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