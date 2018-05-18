Как в Германии борются с вредным кофе

Кофе с собой - символ современного, мобильного человека. Но с таким же успехом он стал символом потребительского общества и загрязнения окружающей среды. Каждый час в одной только Германии в мусорное ведро попадают 320 тысяч бумажных и пластиковых стаканчиков. Как подсчитала немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, в год их накапливается до трех миллиардов. Для их производства требуется 64 тысячи тонны древесины, 1,5 миллиарда литров воды, 11 тысяч тонн пластмассы и количество энергии, которой маленькому городку хватило бы на год.

Но даже не нужно быть убежденным защитником экологии, чтобы согласиться с тем, что стаканчики, переполняющие мусорки или выброшенные в неположенном месте, в городском ландшафте - явно лишняя деталь.

Издержки мобильности

Система раздельного сбора и переработки отходов эту проблему не решает. Как правило, такие стаканчики попадают в мусорные баки для пищевых отходов, а не в отдельные контейнеры для пластика или бумаги. А если их и отправляют по назначению, то тонкую пленку из пластика или воска, покрывающую стаканчики изнутри, практически невозможно отделить от бумажного слоя.

Не спасает ситуацию и новый экотренд: стаканчики из переработанного материала, которые предлагают в некоторых кофейнях не только в Германии. В организации Deutsche Umwelthilfe подчеркивают, что такой кофе - экологическое заблуждение, и пить его с чистой совестью нельзя. Для производства одноразовой посуды вторичное сырье используется лишь частично, при этом расход воды, энергии, древесины и химических веществ снижен незначительно. И биоразлагаемые стаканчики нельзя считать "зеленой" инновацией. Даже в составе органических отходов их отсортировывают и сжигают.

Кофе выпил - стаканчик сдал

70 процентов немцев покупают кофе с собой. И кофеманов, и владельцев кафе стараются воззвать к совести и политики, и экологи. Пока основная надежда - на добровольный отказ от использования одноразовой посуды и разъяснительную работу.

Одновременно продвигается идея стильных термокружек. Ученые произвели расчет: одну такую кружку достаточно использовать 40 раз, чтобы компенсировать вред, нанесенный окружающей среде.

В одном из мюнхенских кафе

Уже сейчас в кофейнях Берлина, Мюнхена, Аугсбурга, Касселя, Мюнстера, Гамбурга и других городов предлагают услугу "coffee-to-go-again" - "кофе с собой снова и снова". Тому, кто приносит с собой многоразовую термокружку, обещают скидку. Многие кафе, киоски, автозаправки используют залоговую систему Cupforcup - за 1 евро здесь можно купить многоразовый стакан из полипропилена, а позже сдать его и получить обратно деньги или новый стакан.

С вредным трендом все активнее борются и в немецких университетах. Так, с сентября в столовых и кафетериях университета Дюссельдорфа и еще пяти других вузов, которые курирует дюссельдорфское Общество содействия студентам, кофе или любой другой горячий напиток можно будет выпить на месте, купив его в обычной керамической чашке.

В Дюссельдорфе студентам теперь предлагают только многоразовые кружки

Но кофе здесь можно взять и с собой, приобретя многоразовую кружку за залог в 5 евро. Крышку, правда, из гигиенических соображений продают отдельно - за дополнительные 2 евро. У посетителей есть также возможность принести и свою собственную посуду.

В Боннском университете от одноразовой посуды отказались полгода назад. Тем, кто хочет купить кофе в столовой или автомате, предлагают многоразовые стаканчики из полипропилена LogiCup за залог в 50 центов. Сдать их можно опять-таки в кафе или в одном из специальных автоматов для приема стаканчиков, расположенных в библиотеке или у лекционных залов. Теперь примеру Бонна планируют последовать вузы в Кобленце, Зигене, Штутгарте, Байройте.

Выпил кофе - вернул стаканчик и получил деньги. В Бонне отмечают, что студенты охотно следуют этой схеме

Берлинские кафетерии при вузах сначала применяли экономические санкции: в 2018 году за кофе в одноразовом стаканчике покупатель переплачивал 40 центов. Так объем выбрасываемых бумажных стаканчиков удалось сократить на девять процентов. В этом году их на вузовской территории и вовсе не найти. Столичное Общество содействия студентам призывает учащихся и персонал наслаждаться кофе в кафетерии, уютно устроившись за столиком. А если времени на это абсолютно нет, то можно приобрести керамическую кружку CampusCup, разработанную, кстати, самими студентами. Тот, кто приносит свою собственную тару, платит за кофе на 20 центов меньше.

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За что природа поблагодарит вас

За что природа поблагодарит вас Выключайте кран На время чистки зубов кран можно выключить! Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют лишних 12 литров чистой питьевой воды.

За что природа поблагодарит вас Принимайте душ Тот, кто принимает ванну, расходует около 140 литров воды. Принимая душ, мы тратим 20 литров воды за минуту. Немецкая экологическая организация BUND подсчитала: если семья из четырех человек откажется от принятия ванн и будет пользоваться исключительно душем, то в год она сэкономит на электроэнергии и воде более 300 евро.

За что природа поблагодарит вас Устройте сквозняк Вместо того, чтобы держать окна полуоткрытыми, лучше каждые два-три часа как следует открыть окно и устроить сквозняк. При этом хватит уже нескольких минут, чтобы полностью освежить воздух в помещении.

За что природа поблагодарит вас Откажитесь от батареек Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на батарейках. Для выпуска одноразовых батареек используется намного больше электроэнергии, чем мы получаем от самих батареек. Электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток.

За что природа поблагодарит вас Выключайте электроприборы Выключать электрические приборы надо полностью, а не переводить их на "режим ожидания". В этом режиме приборы продолжают использовать электроэнергию.

За что природа поблагодарит вас Закрывайте посуду крышками Экологи советуют при варке использовать кастрюли с крышками - количество используемой электроэнергии снижается до 65 процентов. Кроме того, кастрюли или сковородки должны соответствовать размерам нагреваемых дисков электроплит.

За что природа поблагодарит вас Кипятите воду в чайниках Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не кастрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.

За что природа поблагодарит вас Сушите волосы без фена Электроприбор в ванной комнате, который потребляет особенно много электроэнергии, - это фен. Летом сушить волосы лучше на воздухе или на солнце!

За что природа поблагодарит вас Обойдитесь без "кофе с собой" Стоит помнить о том, что одноразовая посуда становится настоящей проблемой для экологии. Лучше захватить с собой свою чашку или небольшой термос. Чем меньше мусора, тем лучше!

За что природа поблагодарит вас Пластиковые пакеты вредят экологии Согласно данным Немецкого ведомства по охране окружающей среды, жители Германии используют в среднем до 76 пластиковых пакетов в год. Лучше всего ходить в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок. Во имя сохранения нашей с вами окружающей среды! Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц



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