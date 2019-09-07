Как в Брюсселе восприняли обмен пленными между Украиной и Россией

Обмен заключенными между Украиной и Россией стал объектом пристального внимания в столицах стран ЕС. Так, глава Европейского совета Дональд Туск сразу же заявил о "чувстве облегчения". Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) увидела в обмене "обнадеживающий знак", а президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину с целью попытаться договориться о следующем саммите "нормандской четверки".

Надежда пока только "на горизонте"

Политики в Брюсселе, с которыми DW удалось пообщаться, хотя и высказывали радость по поводу того, что многим пленным удалось вернуться домой, не спешат говорить о возможности дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. "Значение обмена пленными в том, что это первый слабый сигнал чего-то возможного, что пока только на горизонте", - уверен Нильс Турвальдс, евродепутат из Финляндии, член центристской фракции "Обновить Европу". Он напоминает, что Россия удерживает еще много украинских заключенных, в частности на территории Крыма.

Сандра Калниете

Евродепутат из Латвии Сандра Калниете более скептична, нежели ее коллеги-политики на Западе, которые надеются, что после обмена поворотный момент в конфликте может быть близок. "Я не думаю, что будет какой-то результат, ведь пока договоренности, достигнутые во всех переговорах касательно оккупированных территорий Грузии либо Восточной Украины, игнорировались Россией", - говорит латвийский политик.

Был ли обмен политически равноценным?

Этот обмен Калниете, член фракции Европейской народной партии, называет "еще одним примером бессовестной политики выкручивания рук, всегда присутствующей в отношениях России с ее соседями".

Политик очень радуется тому, что украинцам удалось вернуться на родину к своим семьям и близким. "Но я не считаю, что этот обмен является равноценным", - отмечает Калниете, входящая в делегацию Европарламента по ассоциации с Украиной. Она поясняет, что 24 пленных из 35 - это украинские моряки, которых Международный трибунал по морскому праву и так обязал Россию освободить. Другие же 11 политзаключенных, по ее словам, - это небольшая часть из всех украинцев, удерживаемых в России "по сфабрикованным делам".

На аэродроме в ожидании прилета освобожденных украинцев

С тем, что обмен оказался политически неравноценным, согласен и Нильс Турвальдс. "Если вы меняете одного человека на другого, то здесь есть определенное равенство. Но если говорить о политической цене обмена, то можно увидеть, что этот обмен не был настолько равным. Это проблема с асимметричными конфликтами", - говорит Турвальдс, который входит в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Россией.

Проблема передачи свидетеля по делу MH17

Незадолго до обмена 40 евродепутатов написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха, бывшего боевика, которого называют "ключевым" свидетелем в деле сбитого авиалайнера "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. По утверждению украинской стороны, выдача Цемаха была обязательным условием Москвы для обмена.

Власти Нидерландов уже успели высказать сожаление по поводу передачи Цемаха России. Впрочем, Сандра Калниете, подписавшая среди прочих письмо Зеленскому, не считает, что отношения между ЕС и Украиной могут ухудшиться из-за этой выдачи.

Со своей стороны, Турвальдс, подписи которого под письмом нет, считает, что правительство Нидерландов понимает "неудобную позицию", в которой находятся украинские власти. "И оно хорошо осознает, что карты, которыми приходиться играть руководству Украины, не самые сильные, -, - говорит финский депутат. - Так что я бы даже не думал критиковать руководство Украины за этот обмен".

В Украине даже звучала мысль, что выдача Цемаха может подорвать единство в ЕС, вследствие чего могут ослабить санкции, введенные против России за подрыв ею территориальной целостности Украины. В этом вопросе оба евродепутата подчеркивают, что такой связи нет. "Из-за Цемаха?! - удивляется вопросу Калниете. - Нет, я не думаю, что есть какая-либо связь между Цемахом и санкциями". Она напоминает, что оснований для пересмотра ограничительных мер нет, ведь Крым до сих пор аннексирован, а минские соглашения продолжают нарушать.

В целом Турвальдс не согласен с утверждением, что Украина заплатила слишком высокую цену за обмен пленными. "Что она (Украина. - Ред.) сделала, - это начала что-то, что в долгосрочной перспективе и при самом благоприятном развитии событий может позволить достичь того, что ей нужно и что она заслужила. В политике кому-то всегда нужно сделать первый шаг", - подытоживает финский евродепутат. Украинское руководство, по его словами, пространство для диалога открыло.

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