 Как в Брюсселе восприняли обмен пленными между Украиной и Россией | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 09.09.2019

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Европа

Как в Брюсселе восприняли обмен пленными между Украиной и Россией

В Брюсселе рады обмену пленными между Украиной и Россией. Впрочем, опрошенные DW евродепутаты не считают обмен политически равноценным и призывают не переоценивать его политическое значение.

Встреча освобожденных украинцев в аэропорту Борисполь

Встреча освобожденных украинских заключенных в аэропорту Борисполь

Обмен заключенными между Украиной и Россией стал объектом пристального внимания в столицах стран ЕС. Так, глава Европейского совета Дональд Туск сразу же заявил о "чувстве облегчения". Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) увидела в обмене "обнадеживающий знак", а президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину с целью попытаться договориться о следующем саммите "нормандской четверки".

Надежда пока только "на горизонте"

Политики в Брюсселе, с которыми DW удалось пообщаться, хотя и высказывали радость по поводу того, что многим пленным удалось вернуться домой, не спешат говорить о возможности дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. "Значение обмена пленными в том, что это первый слабый сигнал чего-то возможного, что пока только на горизонте", - уверен Нильс Турвальдс, евродепутат из Финляндии, член центристской фракции "Обновить Европу". Он напоминает, что Россия удерживает еще много украинских заключенных, в частности на территории Крыма.

Сандра Калниете

Сандра Калниете

Евродепутат из Латвии Сандра Калниете более скептична, нежели ее коллеги-политики на Западе, которые надеются, что после обмена поворотный момент в конфликте может быть близок. "Я не думаю, что будет какой-то результат, ведь пока договоренности, достигнутые во всех переговорах касательно оккупированных территорий Грузии либо Восточной Украины, игнорировались Россией", - говорит латвийский политик.

Был ли обмен политически равноценным?

Этот обмен Калниете, член фракции Европейской народной партии, называет "еще одним примером бессовестной политики выкручивания рук, всегда присутствующей в отношениях России с ее соседями".

Политик очень радуется тому, что украинцам удалось вернуться на родину к своим семьям и близким. "Но я не считаю, что этот обмен является равноценным", - отмечает Калниете, входящая в делегацию Европарламента по ассоциации с Украиной. Она поясняет, что 24 пленных из 35 - это украинские моряки, которых Международный трибунал по морскому праву и так обязал Россию освободить. Другие же 11 политзаключенных, по ее словам, - это небольшая часть из всех украинцев, удерживаемых в России "по сфабрикованным делам".

На аэродроме в ожидании прилета освобожденных украинцев

На аэродроме в ожидании прилета освобожденных украинцев

С тем, что обмен оказался политически неравноценным, согласен и Нильс Турвальдс. "Если вы меняете одного человека на другого, то здесь есть определенное равенство. Но если говорить о политической цене обмена, то можно увидеть, что этот обмен не был настолько равным. Это проблема с асимметричными конфликтами", - говорит Турвальдс, который входит в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Россией.

Проблема передачи свидетеля по делу MH17

Незадолго до обмена 40 евродепутатов написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не выдавать России Владимира Цемаха, бывшего боевика, которого называют "ключевым" свидетелем в деле сбитого авиалайнера "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 в 2014 году. По утверждению украинской стороны, выдача Цемаха была обязательным условием Москвы для обмена.

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Власти Нидерландов уже успели высказать сожаление по поводу передачи Цемаха России. Впрочем, Сандра Калниете, подписавшая среди прочих письмо Зеленскому, не считает, что отношения между ЕС и Украиной могут ухудшиться из-за этой выдачи.

Со своей стороны, Турвальдс, подписи которого под письмом нет, считает, что правительство Нидерландов понимает "неудобную позицию", в которой находятся украинские власти. "И оно хорошо осознает, что карты, которыми приходиться играть руководству Украины, не самые сильные, -, - говорит финский депутат. - Так что я бы даже не думал критиковать руководство Украины за этот обмен".

В Украине даже звучала мысль, что выдача Цемаха может подорвать единство в ЕС, вследствие чего могут ослабить санкции, введенные против России за подрыв ею территориальной целостности Украины. В этом вопросе оба евродепутата подчеркивают, что такой связи нет. "Из-за Цемаха?! - удивляется вопросу Калниете. - Нет, я не думаю, что есть какая-либо связь между Цемахом и санкциями". Она напоминает, что оснований для пересмотра ограничительных мер нет, ведь Крым до сих пор аннексирован, а минские соглашения продолжают нарушать.

В целом Турвальдс не согласен с утверждением, что Украина заплатила слишком высокую цену за обмен пленными. "Что она (Украина. - Ред.) сделала, - это начала что-то, что в долгосрочной перспективе и при самом благоприятном развитии событий может позволить достичь того, что ей нужно и что она заслужила. В политике кому-то всегда нужно сделать первый шаг", - подытоживает финский евродепутат. Украинское руководство, по его словами, пространство для диалога открыло.

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