Как в Берлине судят россиянина - возможного сообщника террориста Амри

Двойной контроль на входе в здание, аккредитация за две недели и никаких смартфонов в зале суда - процесс по делу 31-летнего уроженца Дагестана, гражданина РФ Магомеда-Али Ц. в городском суде по уголовным делам Берлина начался в четверг, 16 мая, при повышенных мерах безопасности. Сам обвиняемый - за стеклом на скамье подсудимых - молчит, слушая синхронную переводчицу с немецкого на русский. Все 20 мест для журналистов, отведенные в зале суда, заняты.

Взрыв в популярном торговом центре

Еще бы - рассматривается дело предполагаемого сообщника тунисского террориста Аниса Амри, въехавшего в декабре 2016 года на грузовике на рождественский рынок в центре Берлина. По данным обвинения, гражданин России Магомед-Али Ц. планировал теракт в Берлине вместе с Амри.

Фото Аниса Амри, на тот момент находившегося в розыске, декабрь 2016 года

Так что понять интерес местной прессы можно - речь идет о подготовке взрыва в популярном торговом центре на крупном железнодорожном вокзале на севере Берлина. Во всяком случае это утверждает гособвинение - по данным следствия, уроженец Дагестана Магомед-Али Ц. готовил теракт с использованием взрывчатки, и у него было два сообщника - уроженец Франции Клемент Б. и гражданин Туниса Анис Амри.

Тот самый Амри, который в декабре 2016 года совершил теракт на рождественском рынке в центре города. По данным следствия, тот теракт был результатом самостоятельных действий Амри - и реакцией на то, что полиция установила наблюдение за Магомедом-Али Ц. и даже предупредила его об этом, смешав карты предполагаемым террористам. В результате Амри решил действовать в одиночку, а Клемент Б. сбежал во Францию - и был арестован в Марселе.

Никаких следов взрывчатки

По словам представителя генеральной прокуратуры Германии Мальте Мерца (Malte Merz), не позднее октября 2016 года Магомед-Али и его французский сообщник раздобыли или произвели значительный объем взрывчатого вещества TAPT (пероксид ацетона) - его использовали, в частности, террористы в ходе нападений в Париже в ноябре 2015 года.

В операции по задержанию Магомеда-Али С. участвовали бойцы немецкого спецназа

Также, по словам прокурора, в обвинительном заключении представлены доказательства контактов обвиняемого с бельгийской террористической ячейкой, связанной с запрещенным в России "Исламским государством". Члены ячейки, среди прочего, участвовали в подготовке терактов в Бельгии и Франции в 2015 и 2016 годах.

Магомед-Али Ц. родился в 1987 году, в конце 2011-го переехал из России в Германию и подал прошение о предоставлении убежища. Оно было отклонено, но дагестанец смог остаться в ФРГ по состоянию здоровья. Его попытка выехать из Германии в Сирию, чтобы присоединиться к "Исламскому государству", закончилась неудачей - правоохранительные органы внесли его в список тех, кому запрещено покидать Германию. И тогда, по данным следствия, Магомед-Али Ц. решил устроить теракт в Берлине.

Обвинение на показаниях одного свидетеля

Однако в ходе обысков у него дома полиция не нашла ни самой взрывчатки, ни ее следов. Адвокат подсудимого Tариг Элобид (Tarig Elobied) считает, что доказательств вины недостаточно и что все обвинение построено на показаниях одного ключевого свидетеля, арестованного во Франции Клемента Б.

Прокуратура считает иначе - начиная с завтрашнего дня в суде начнут заслушивать свидетелей. Всего на данный момент запланировано 40 заседаний суда.

Сам Магомед-Али Ц. пока молчит. Его адвокаты зачитали в первый день процесса заявление, в котором их подзащитный отвергает все выдвинутые против него обвинения. По словам адвокатов, фрагменты высказываний ключевого свидетеля во Франции говорят о том, что дагестанец не планировал совершать никаких терактов.

Запланировано 40 заседаний суда

С завтрашнего дня суд начнет кропотливое рассмотрение доказательств, собранных в ходе следствия. На данный момент открыт вопрос о том, будет ли заслушан ключевой свидетель обвинения (и если будет, то в какой форме) - арестованный во Франции и подозреваемый в терроризме Клемент Б. Именно его высказывания легли в основу обвинительного заключения, указывают адвокаты.

Быстрым этот процесс не будет - на данный момент запланировано 40 заседаний суда.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

10 самых громких терактов в Европе Теракты в Каталонии, 17 августа 2017 года В центре Барселоны вечером в четверг, 17 августа, автофургон въехал в толпу пешеходов. Погибли 13 человек, еще 130 были ранены. Полиция назвала случившееся терактом. В городе Камбрильс в 100 километрах южнее Барселоны в ночь на пятницу удалось предотвратить еще один теракт. По оценке властей, оба события связаны друг с другом.

10 самых громких терактов в Европе Взрыв в Манчестере, 22 мая 2017 года Поздно вечером в понедельник, 22 мая, на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Полиция назвала произошедшее терактом, который осуществил смертник, пронесший на себе взрывное устройство. По последним данным, число жертв составляет как минимум 22 человека, среди них есть дети и подростки. Около 60 человек получили ранения различной тяжести.

10 самых громких терактов в Европе Взрыв в метро в Петербурге, 3 апреля 2017 года 3 апреля на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Погибли около 10 человек, порядка 50 ранены. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом. Это первый подобный случай в истории подземки Санкт-Петербурга.

10 самых громких терактов в Европе Трагедия в Берлине, 19 декабря 2016 года В конце 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

10 самых громких терактов в Европе Грузовик въезжает в толпу в Ницце, 14 июля 2016 года Теракт по той же схеме произошел и в Ницце. 19-тонный грузовик врезался в толпу на Английской набережной около 23 часов вечера: в это время там находились сотни людей, которые пришли посмотреть фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. Жертвами теракта стали 84 человека. По данным полиции, его совершил 31-летний выходец из Туниса, эмигрировавший во Францию в 2005 году.

10 самых громких терактов в Европе Взрывы в аэропорту Брюсселя, 22 марта 2016 года Утром 22 марта 2016 года два террориста-смертника один за другим совершили самоподрывы в зале вылетов брюссельского аэропорта Завентем. Примерно через час после этого еще один взрыв прогремел на станции метро "Мальбек", близ которой расположены учреждения Евросоюза. В результате серии нападений погибли в общей сложности 32 человека.

10 самых громких терактов в Европе Серия терактов в Париже, 13 ноября 2015 года Жертвами серии терактов в Париже стали 130 человек, около 300 были ранены. Радикальные исламисты почти одновременно совершили нападения на несколько кафе и ресторанов, а также на концертный зал, и взрыв около стадиона. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".

10 самых громких терактов в Европе Убийства в редакции журнала Charlie Hebdo, 7 января 2015 года В начале января 2015 года двое радикальных исламистов ворвались в редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Через два дня другой джихадист захватил заложников в магазине кошерных продуктов, в результате чего погибли четыре человека. Все трое террористов были убиты полицией.

10 самых громких терактов в Европе Серия взрывов в Лондоне, 7 июля 2005 года Четверо террористов почти одновременно привели в действие спрятанные в рюкзаках бомбы. В результате погибли 52 человека, сотни людей были ранены. Взрывы прогремели в городском автобусе и нескольких поездах в метро. Теракт остался пока безнаказанным: троих обвиняемых оправдали.

10 самых громких терактов в Европе Теракты в поездах в Мадриде, 11 марта 2004 года В Мадриде в четырех пассажирских поездах взорвались в общей сложности 10 бомб. В результате погиб 191 человек, еще более 1800 были ранены. 21 из 28 обвиняемых по этому делу входили в турецкую ячейку "Аль-Каиды". Троих из них осудили и приговорили к длительным срокам тюремного заключения. Автор: Александра Елкина

