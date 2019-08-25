 Как выглядели дачи немецких поэтов и философов (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Как выглядели дачи немецких поэтов и философов (фотогалерея)

Где любили проводить летние месяцы Иоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, Бертольд Брехт? В фотогалерее DW - загородные дома, которые вдохновляли.

  • Дом Томаса Манна в поселке Нида в Литве

    Дачи немецких поэтов и философов

    Идиллия у моря

    Томас Манн (Thomas Mann) был очарован побережьем Балтийского моря. Он очень хотел построить здесь летнюю усадьбу, вот только денег на это у него не было. Но в 1929 году Томас Манн стал лауреатом Нобелевской премии. И вопрос финансирования решился сам собой. Писатель построил домик в поселке Нида в Литве. В 1933 году он покинул нацистскую Германию. В Ниду он больше никогда не возвращался.

  • Летний дом Герхарта Гауптмана

    Дачи немецких поэтов и философов

    Излюбленное место интеллектуалов

    Герхарт Гауптман (Gerhart Hauptmann) тоже проводил летние месяцы на Балтийском море - на острове Хиддензе, расположенном чуть западнее острова Рюген. Он отдыхал там и после прихода к власти нацистов. Остров Хиддензе в те времена притягивал художников и интеллектуалов. Гауптман был так влюблен в этот остров, что пожелал, чтобы его там похоронили.

  • Дача немецкого философа Мартина Хайдеггера

    Дачи немецких поэтов и философов

    Одиночество в горах

    Философа Мартина Хайдеггера (Martin Heidegger) всегда тянуло в горы. И не только летом. В деревне Тодтнауберг в южной части Шварцвальда у него был домик, в котором он мог уединиться. Именно здесь он закончил свой фундаментальный труд "Бытие и время". Сегодня это место весьма популярно среди любителей лыжного спорта, а летом туристы совершают пешие походы по маршрутам философа Хайдеггера.

  • Вилла художника Макса Либермана

    Дачи немецких поэтов и философов

    Летняя вилла в Берлине

    Художник Макс Либерман (Max Liebermann) был истинным берлинцем: круглый год жил в столице, неподалеку от Бранденбургских ворот, да и лето проводил неподалеку - в доме на озере Ванзее. После смерти Либермана в 1935 году национал-социалисты конфисковали виллу. Потом здесь был клуб любителей водных видов спорта, а сегодня вилла является музеем, который ежегодно посещают тысячи туристов.

  • Въезд в загородный дом Генриха Белля

    Дачи немецких поэтов и философов

    Подальше от города

    "Все города мира разрушаются из-за автомобилей", - считал Генрих Белль (Heinrich Böll). Писатель стремился при любой возможности выехать за переделы Кельна. В поселке Лангенбройх у него был крестьянский дом. Тут и сегодня находят приют писатели и художники - политические беженцы со всего мира. Стипендии Фонда имени Генриха Белля позволяют им в течение четырех месяцев здесь жить и работать.

  • Садовый домик Гете

    Дачи немецких поэтов и философов

    Садовый домик Гете

    Иоганн Вольфганг фон Гете тоже любил тишину. Когда в 1775 году он переехал в Веймар, то поначалу поселился в небольшом садовом доме. Здесь он прожил до 1782 года, пока не перебрался в центр. Однако домик, окруженный зеленью, продолжал служить семейству Гете в качестве летней резиденции.

  • Дом Габриэль Мюнтер и Василия Кандинского в Мурнау

    Дачи немецких поэтов и философов

    Летняя свежесть круглый год

    В летнем домике приятно жить не только летом. Габриэль Мюнтер (Gabriele Münter) и Василий Кандинский переехали в 1909 году в живописный баварский городок Мурнау. И поселились как раз в летнем домике. Местные жители называли его "русским". С началом Первой мировой войны Кандинскому пришлось покинуть Германию. Сегодня дом в Мурнау является музеем.

  • Последнее прибежище живописца Франца Марка

    Дачи немецких поэтов и философов

    Художник в деревне

    Неподалеку от городка Мурнау в 1909 году нашел приют еще один живописец: Франц Марк (Franz Marc). Он отказался от своей мастерской в Мюнхене и поселился в доме ремесленника в Зиндельсдорфе. В 1914 году Марк купил домик в Риде (на фото), в котором, правда, прожил недолго. Художник погиб на фронте в 1916 году.

  • Дом Брехта в Буккове

    Дачи немецких поэтов и философов

    Вдохновение вдалеке от шума

    Театры, для которых работал Бертольт Брехт (Bertolt Brecht), находились в Берлине, а он любил проводить время на природе. В 1952 году он вместе с женой поселился в летней резиденции в поселке Букков неподалеку от столицы. Пара наслаждалась деревенской жизнью: Брехту здесь, по его словам, легче и дышалось, и работалось. Сегодня в доме расположился музей, в котором можно сочетаться браком!

    Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц


  • Дом Томаса Манна в поселке Нида в Литве

    Дачи немецких поэтов и философов

    Идиллия у моря

    Томас Манн (Thomas Mann) был очарован побережьем Балтийского моря. Он очень хотел построить здесь летнюю усадьбу, вот только денег на это у него не было. Но в 1929 году Томас Манн стал лауреатом Нобелевской премии. И вопрос финансирования решился сам собой. Писатель построил домик в поселке Нида в Литве. В 1933 году он покинул нацистскую Германию. В Ниду он больше никогда не возвращался.

  • Летний дом Герхарта Гауптмана

    Дачи немецких поэтов и философов

    Излюбленное место интеллектуалов

    Герхарт Гауптман (Gerhart Hauptmann) тоже проводил летние месяцы на Балтийском море - на острове Хиддензе, расположенном чуть западнее острова Рюген. Он отдыхал там и после прихода к власти нацистов. Остров Хиддензе в те времена притягивал художников и интеллектуалов. Гауптман был так влюблен в этот остров, что пожелал, чтобы его там похоронили.

  • Дача немецкого философа Мартина Хайдеггера

    Дачи немецких поэтов и философов

    Одиночество в горах

    Философа Мартина Хайдеггера (Martin Heidegger) всегда тянуло в горы. И не только летом. В деревне Тодтнауберг в южной части Шварцвальда у него был домик, в котором он мог уединиться. Именно здесь он закончил свой фундаментальный труд "Бытие и время". Сегодня это место весьма популярно среди любителей лыжного спорта, а летом туристы совершают пешие походы по маршрутам философа Хайдеггера.

  • Вилла художника Макса Либермана

    Дачи немецких поэтов и философов

    Летняя вилла в Берлине

    Художник Макс Либерман (Max Liebermann) был истинным берлинцем: круглый год жил в столице, неподалеку от Бранденбургских ворот, да и лето проводил неподалеку - в доме на озере Ванзее. После смерти Либермана в 1935 году национал-социалисты конфисковали виллу. Потом здесь был клуб любителей водных видов спорта, а сегодня вилла является музеем, который ежегодно посещают тысячи туристов.

  • Въезд в загородный дом Генриха Белля

    Дачи немецких поэтов и философов

    Подальше от города

    "Все города мира разрушаются из-за автомобилей", - считал Генрих Белль (Heinrich Böll). Писатель стремился при любой возможности выехать за переделы Кельна. В поселке Лангенбройх у него был крестьянский дом. Тут и сегодня находят приют писатели и художники - политические беженцы со всего мира. Стипендии Фонда имени Генриха Белля позволяют им в течение четырех месяцев здесь жить и работать.

  • Садовый домик Гете

    Дачи немецких поэтов и философов

    Садовый домик Гете

    Иоганн Вольфганг фон Гете тоже любил тишину. Когда в 1775 году он переехал в Веймар, то поначалу поселился в небольшом садовом доме. Здесь он прожил до 1782 года, пока не перебрался в центр. Однако домик, окруженный зеленью, продолжал служить семейству Гете в качестве летней резиденции.

  • Дом Габриэль Мюнтер и Василия Кандинского в Мурнау

    Дачи немецких поэтов и философов

    Летняя свежесть круглый год

    В летнем домике приятно жить не только летом. Габриэль Мюнтер (Gabriele Münter) и Василий Кандинский переехали в 1909 году в живописный баварский городок Мурнау. И поселились как раз в летнем домике. Местные жители называли его "русским". С началом Первой мировой войны Кандинскому пришлось покинуть Германию. Сегодня дом в Мурнау является музеем.

  • Последнее прибежище живописца Франца Марка

    Дачи немецких поэтов и философов

    Художник в деревне

    Неподалеку от городка Мурнау в 1909 году нашел приют еще один живописец: Франц Марк (Franz Marc). Он отказался от своей мастерской в Мюнхене и поселился в доме ремесленника в Зиндельсдорфе. В 1914 году Марк купил домик в Риде (на фото), в котором, правда, прожил недолго. Художник погиб на фронте в 1916 году.

  • Дом Брехта в Буккове

    Дачи немецких поэтов и философов

    Вдохновение вдалеке от шума

    Театры, для которых работал Бертольт Брехт (Bertolt Brecht), находились в Берлине, а он любил проводить время на природе. В 1952 году он вместе с женой поселился в летней резиденции в поселке Букков неподалеку от столицы. Пара наслаждалась деревенской жизнью: Брехту здесь, по его словам, легче и дышалось, и работалось. Сегодня в доме расположился музей, в котором можно сочетаться браком!

    Автор: Петра Ламбек, Виктор Вайц


Смотрите также:
Отдых на немецкой даче

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача в городе

    Чтобы отдохнуть на даче, немцам не нужно ездить каждые выходные за город. Во многих мегаполисах огороды растут по соседству с многоэтажками. Дачные участки при этом нельзя купить, они сдаются в аренду. На сегодняшний день их арендуют около 1 миллиона человек.

  • Дачи в Дрездене

    Отдых на немецкой даче

    Дачные столицы

    Больше всего садовых участков приходится на Берлин - свыше 67 тысяч, объединенных в семьсот садовых кооперативов. За ним следуют Лейпциг, Гамбург, Дрезден, Ганновер. Если раньше такие участки были раем для пенсионеров, то сегодня они пользуются все большим спросом у молодых семей. В крупных городах очереди на аренду можно ждать годами. Например, в Мюнхене список ожидающих включает 3000 человек.

  • Немцы отдыхают на даче

    Отдых на немецкой даче

    Оазис для души

    Дача для немцев - прежде всего, зеленый оазис для отдыха с семьей и друзьями. И лишь потом площадка для садово-огородных экспериментов. Да тут особо и не развернешься: средний размер участка - 370 квадратных метров.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Народный вид спорта

    Для хорошего отдыха важен и антураж. Уход за дачным участком для немцев - народный вид спорта. Садовые домики украшают с такой же любовью, с какой выстригают кусты или разбивают грядки - чуть ли не под линейку.

  • Садики Шребера

    Отдых на немецкой даче

    Для поддержания здоровья

    Немецкие дачи называют "садиками Шребера" (Schrebergärten) в честь лейпцигского врача Морица Шребера. Заботясь о здоровье детей из рабочих семей, он выступал за то, чтобы больше заниматься физкультурой на свежем воздухе. Идею перенял директор одной из школ. В 1864 году по его инициативе в Лейпциге был отведен для этого специальный участок. Позже там появились огородики, где выращивали овощи.

  • Детская площадка на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Детские игры

    И сегодня многие немцы обзаводятся садовыми участками именно ради детей. Работать на грядках малышей, конечно же, никто не заставляет. Для них "садик Шребера" - место, где можно поиграть на лужайке, поплескаться в надувном бассейне или понаблюдать за насекомыми или растениями.

  • Садовые тележки

    Отдых на немецкой даче

    По-взрослому

    Но чтобы все было, как у взрослых, для детей покупают игрушечные лейки и садовые тележки.

  • Музей садовых участков

    Отдых на немецкой даче

    Музей садовых участков

    На месте первого садового кооператива в Лейпциге в наши дни находится Немецкий музей садовых участков - Deutsches Kleingärtnermuseum. В нем можно увидеть, как 200 лет назад выглядели такие участки и инвентарь, заглянуть в дачный домик с историческим интерьером, прогуляться по музею под открытым небом и выпить прохладного пива.

  • Стоимость участка

    Отдых на немецкой даче

    Стоимость участка

    Чтобы получить право на аренду участка, нужно вступить в дачный кооператив. Размер аренды зависит от площади участка и города, где он находится. В Берлине квадратный метр участка стоит около 40 центов в год. Но к этому надо прибавить членские взносы в кооператив и коммунальные услуги. Общая стоимость в год - примерно 500 евро.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Дача по правилам

    У каждого такого дачного товарищества свой строгий устав. Минимум треть участка должна быть отведена под фрукты и овощи, причем разных сортов. Участок нельзя использовать в коммерческих целях. В правилах прописано все до мелочей - от разрешенных сортов растений до высоты живой изгороди и размеров теплицы.

  • Домик раздора

    Отдых на немецкой даче

    Домик раздора

    Бывает, что садовый домик становится предметом споров между соседями по даче: либо он слишком большой, либо его разместили слишком близко к соседскому забору... По закону, площадь домика не должна превышать 24 квадратных метра. Теоретически он предназначен для хранения в нем садового инвентаря, детских игрушек, семян и урожая. В домике можно иногда ночевать, но нельзя проживать длительное время.

  • Кошка на даче

    Отдых на немецкой даче

    Четвероногий дачник

    Свои правила есть для животных. Садовый участок нельзя использовать для их разведения. Однако взять с собой на короткий дачный отдых кошку, собаку или морскую свинку никто не запретит.

  • Пчелы на дачном участке

    Отдых на немецкой даче

    Добро пожаловать, пчелы!

    Другое дело - пчелы. Пчелиные ульи на арендных садовых участках не только не запрещены, но даже приветствуются. Пчелы опыляют растения и помогают сохранить природное разнообразие, улучшая экологию. Но размещать ульи можно только с ведома председателя кооператива. Сколько ульев любителю-пчеловоду разрешат поставить, зависит от размера участка.

  • Дети на даче

    Отдых на немецкой даче

    Спорные моменты

    Не только домик может не понравиться соседям. Правлению кооператива или даже судам приходилось рассматривать жалобы на то, что слишком сильно шумят дети, что соседка в полуголом виде загорает на участке (что, кстати, не запрещено, если не лежать у всех на виду) или на то, что один предприимчивый дачник развел коноплю. А вот жарить шашлыки и отмечать семейные праздники можно хоть каждые выходные.

  • Немецкая дача

    Отдых на немецкой даче

    Со всей серьезностью

    Садовые участки или городские дачи - это своего рода социальные сети, в которых протекает активная общественная жизнь. К своему популярному хобби немцы подходят серьезно. Существует Федеральное объединение немецких садоводов. Раз в несколько лет проводится конкурс на лучшую городскую дачу.

    Автор: Татьяна Вайнман


________________________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Немецкая книга о русской даче (фотогалерея)

Родившийся в Ленинграде и живущий в Гамбурге фотограф Евгений Макаров снимал дачную жизнь в Орехово Ленинградской области. Его фотографии вошли в книгу "Дача. 600 м² счастья". (30.05.2019)  

Что русскому - матрешка, то немцу - садовый гном (фотогалерея)

В Германии сейчас насчитывается около 25 миллионов садовых гномов. Их массовый выпуск начался в Тюрингии в 1890 году. (09.08.2019)  

Немцы и дача (фотогалерея)

В крупных городах Германии дачи соседствуют с многоэтажками. Раньше такие участки были раем для пенсионеров. Сейчас они популярны у молодых семей. Как выглядят городские дачи? (26.07.2019)  

Старинные традиции монастырских садов Германии

В монастырских садах по-прежнему выращивают овощи и целебные травы. Откуда появилась эта многовековая традиция, что именно растет вокруг святой обители, и какие сады самые известные? (08.08.2019)  

Где растет… вересковый мед (фото)

В Люнебургской пустоши начался сезон цветения вереска. Это очень красиво. (09.08.2019)  

Подсолнечный сезон в Германии (фотогалерея)

В Германии сейчас дружно цветут подсолнухи, так что самое время присмотреться и осмотреться. (30.07.2019)  

Дачи немецких поэтов и философов

Многие спасаются от летней жары в деревне или у моря. Для большинства лето – время отпусков, а для некоторых – возможность в тихом местечке поработать. (13.08.2013)  

Отдых на немецкой даче

Райский отдых на даче, да еще и в черте города... В Германии такое возможно!  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера