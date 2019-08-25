Как выглядели дачи немецких поэтов и философов (фотогалерея)

Где любили проводить летние месяцы Иоганн Вольфганг фон Гете, Томас Манн, Бертольд Брехт? В фотогалерее DW - загородные дома, которые вдохновляли.
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Отдых на немецкой даче
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