Как власти Берлина помогают предпринимателям выжить в период пандемии

Индивидуальные предприниматели в Германии получают от властей по несколько тысяч евро, чтобы пережить кризис из-за коронавируса. DW встретилась с теми, кому уже выплатили эти деньги.
Оживленные когда-то улицы берлинского района Пренцлауэр Берг опустели, несмотря на наступление весны. Кафе, рестораны, бутики - закрыто все. В столице Германии введены строгие ограничительные меры. Магазин по продаже шерсти Loops - не исключение. Это типичный пример малого бизнеса, оставшегося не у дел из-за эпидемии. И хотя за несколько дней до массового закрытия торговых точек клиенты скупили здесь чуть ли не годовой запас шерсти, после закрытия оборот упал до минимума - пускать клиентов в магазин нельзя, разрешена лишь доставка на дом или продажа "на вынос" заказанного заранее товара.
Финансовая помощь государства: быстро и просто
Хозяйка бизнеса Штеффи Эстерер (Steffi Esterer) рассчитала, что запасов хватило бы только на пару месяцев - для нее самой и ее сотрудников. Но тут подоспела экстренная финансовая помощь государства.
Городские власти Берлина совместно с федеральным правительством объявили о том, что оставшиеся без ликвидности мелкие предприниматели могут получить безвозмездные денежные субсидии на ближайшие три месяца. Cуммы выплат определяются индивидуально и достигают 15 тысяч евро на предпринимателя. Заявки принимал Инвестиционный банк Берлина (IBB), ждать электронной очереди на его сайте приходилось один-два дня. Но тем, кто дожидался и отправлял заявку, деньги приходили на следующий рабочий день.
Штеффи Эстерер получила 12 000 евро. "Просто невероятно, - делится она. - Я не рассчитывала на то, что это произойдет так быстро. Я отправила заявку в воскресенье вечером, а во вторник просто из любопытства проверила счет. И увидела, что деньги пришли". В ближайшие три месяца Эстерер можно не бояться ни за себя, ни за своих сотрудников, ни за свой бизнес. И таких, как она, в Берлине - десятки тысяч.
Источники помощи: городской и федеральный бюджет
За прошлую неделю IBB перевел около 1,4 миллиарда евро финансовой помощи индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям. Переводы получили порядка 140 тысяч человек. Откуда эти деньги? "Это бюджетные средства, предоставленные нам сенатом Берлина и правительством Германии, - объясняет Юрген Аллеркамп (Jürgen Allerkamp), председатель правления банка. - Но в конечном счете, разумеется, это деньги налогоплательщиков, поэтому к их распределению надо подходить тщательно и аккуратно".
Вот только в тщательности и аккуратности этих проверок возникают сомнения - между отправкой десятков тысяч заявлений о предоставлении помощи и ее выплатой проходит всего один рабочий день. Берлинский налоговый консультант Михаэль Граверт (Michael Grawert) в интервью DW говорит о том, что многие его клиенты получили помощь, в которой на самом деле не нуждаются.
"У нас очень широкий круг клиентов, и практически все они уверены, что у них есть право получить от государства три перевода по три или по пять тысяч евро, - рассказывает он. - Это не так! Средства предназначены исключительно для тех, у кого из-за кризиса возникли проблемы с ликвидностью. И только в том случае, если все остальные средства потрачены. А у нас есть клиенты, у которых по 13 объектов недвижимости, годовой оборот по 4 миллиона и месячная прибыль по 100 тысяч в месяц - и они тоже отправляют заявки и получают эти деньги! Отчасти по незнанию, а отчасти просто из принципа "бери, пока дают".
Полчаса на заполнение заявки, денежный перевод на следующий день
Но таким, как гид по Берлину Александр Миндлин, деньги как раз очень нужны. Его минивэн уже неделю стоит на приколе - туристов нет. Миндлин тоже получил от правительства пятизначную сумму, точный размер которой предпочитает не называть. На заполнение заявки ушло меньше получаса, деньги поступили на счет на следующий день.
"Если честно, мы с женой не верили до момента, пока деньги не пришли на счет, - рассказывает он. - И даже когда деньги пришли на счет, мы еще часа два не верили. Мы пересматривали баланс счета и думали, что сейчас эти деньги исчезнут. И все это развеется как дым".
Но деньги не исчезли. На радостях гид написал пост в Facebook, который заканчивался так: "В чем сила государства? Может быть, все же не в количестве ядерных боеголовок? Может быть, сила именно в протянутой в трудную минуту руке? Сегодня я впервые узнал, а вернее почувствовал, что такое "государство". И в чем его сила".
На следующее утро выяснилось, что эти слова задели публику за живое - Миндлин не успевал отвечать на сотни комментариев, и не успевал удалять ругательства. "Судя по всему, я задел за больное, сам того не ожидая, - продолжает он. - Видимо, мои чувства совпали с чувствами очень многих людей. И я, конечно, понимаю чувства россиян, которым все закрыли и вообще никак не помогли".
И хотя турпоток в Берлин полностью иссяк и клиентов у Миндлина вообще нет, свободного времени от этого не прибавилось - теперь он проводит уроки на дому для своего сына, а в перерывах удаляет нецензурные комментарии из-под своего поста в Facebook.
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