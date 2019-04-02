Продержавшись во главе британского правительства почти три года, Тереза Мэй объявила в пятницу, 24 мая, об уходе с поста премьер-министра, как только будет избран ее преемник. Мэй также заявила об уходе с поста главы Консервативной партии после того, как несколькими днями ранее парламентарии в очередной раз отвергли ее инициативы по выходу Великобритании из ЕС. Представленный премьер-министром план вызвал негативную реакцию как среди лейбористов, так и среди однопартийцев Мэй - консерваторов.

Стремление Мэй провести законопроект по "Брекзиту" через парламент ее немногочисленные сторонники называли невероятной настойчивостью, противники - бесконечным упрямством. Во вторник, 21 мая, премьер предложила депутатам ряд компромиссов по "Брекзиту", которые не встретили поддержки.

Мэй уйдет в отставку - что дальше?

Мэй во время своего заявления об отставке

Впрочем, Мэй уже давно не пользовалась поддержкой парламентского большинства. За первые три месяца года депутаты трижды отвергли ее предложения по "упорядоченному" "Брекзиту", который изначально был намечен на 29 марта 2019 года. В результате Мэй неоднократно приходилось переносить срок выхода Великобритании из ЕС. Теперь он намечен на полночь 31 октября.

Тереза Мэй продолжит исполнять обязанности премьер-министра до тех пор, пока Консервативная партия не изберет нового лидера, который впоследствии должен возглавить кабинет министров.

Карьера Терезы Мэй

Сама Мэй въехала в официальную резиденцию на Даунинг-стрит 10 в июле 2016 года. Ее предшественник Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как жители Великобритании 23 июня проголосовали за выход страны из Евросоюза. Референдум о "Брекзите" был инициирован самим Кэмероном, который надеялся заставить замолчать евроскептиков. Его план провалился - место Кэмерона заняла Тереза Мэй, которая должна была подготовить выход Великобритании из ЕС. В конце концов, потерпела поражение и она. Как "Брекзит" вознес и отправил в отставку Терезу Мэй?

Британская пресса предсказывала отставку Мэй

Тереза Мэй впервые стала депутатом британского парламента в 1997 году. На протяжении всей своей политической карьеры она являлась образцом решительности, непоколебимости и спокойствия даже в трудные времена. С мая 2002 года по ноябрь 2003-го Мэй занимала должность председателя Консервативной партии, что в Германии ближе всего к должности генерального секретаря партии.

После Маргарет Тэтчер Тереза Мэй стала второй в истории Великобритании женщиной, занявшей пост премьер-министра. До этого шесть лет Мэй была министром внутренних дел. Немногим дольше нее эту должность занимал лишь Джеймс Чатер Эд сразу после Второй мировой войны.

В качестве главы британского МВД Мэй сделала себе имя своей жесткой позицией по вопросу миграции. В 2015 году она выступила со спорной речью, в которой заявила, что иммиграция делает невозможной построение прочного общества.

Мэй, тем не менее, считается прагматиком, и на протяжении ее продолжительной политической карьеры она не раз корректировала свои позиции по разным проблемам. К примеру, она выступила за легализацию однополых браков, хотя многие высокопоставленные британские консерваторы придерживались иного мнения по этому вопросу.

"Брекзит" означает реальный выход из Евросоюза

Перед референдумом о выходе Великобритании из Европейского Союза Мэй выступала за то, чтобы остаться, однако, став премьер-министром, она заверила тех, кто проголосовал за "Брекзит", что выполнит их пожелания. "Брекзит" означает "Брекзит", заявила глава правительства и пообещала успешно довести до конца выход из ЕС.

Сгоревшая высотка Grenfell Tower

Время правления Мэй не было безоблачным для Великобритании. В стране произошел ряд терактов с многочисленными жертвами. 72 человека погибли во время пожара в 24-этажном здании Grenfell Tower в Лондоне в июне 2017 года. Премьер посетила место трагедии через день, однако не стала встречаться с выжившими жителями дома. За это ее подвергли жесткой критике. Позднее Мэй сказала, что она всю жизнь будет каяться в том, что не встретилась с выжившими, и это выглядело так, как будто она о них не заботится.

Жилой дом Grenfell Tower сгорел через несколько недель после досрочных парламентских выборов, прошедших в мае 2017-го. С идеей их проведения выступила сама Мэй, надеясь, что голосование укрепит ее позиции в переговорах с Евросоюзом по "Брекзиту". Вместо этого выборы обернулись полным провалом для Мэй и Консервативной партии, потерявшей 13 мест в парламенте и утратившей парламентское большинство.

"Брекзит" вознес Мэй и отправил ее в отставку

В своей первой речи в качестве премьер-министра в июле 2016 года Мэй обещала бороться с социальной несправедливостью и попытаться превратить Великобританию в страну единой нации, где всем жителям будет комфортно. Однако эти возвышенные цели ушли на задний план, уступив место решению проблем, связанных с выходом страны из Евросоюза.

С самого начала Мэй стала подвергаться нападкам не только со стороны активных сторонников "Брекзита", но и коллег по собственной партии. Главным объектом критики стал вопрос о будущих торговых отношениях с Евросоюзом. План Терезы Мэй предполагал создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров на общих правилах, а также создание "совместной таможенной территории". Это привело к тому, что глава МИД страны Борис Джонсон и министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис, не согласные с позицией Мэй, подали в отставку.

Однако спор о торговле с Евросоюзом стал лишь одним из примеров в длинном списке многочисленных разногласий в парламенте и правительстве о том, как наилучшим образом защищать британские интересы на переговорах по "Брекзиту". Нерешенный вопрос границы между Великобританией и Ирландией также стал причиной конфликтов и в парламенте, и в Консервативной партии. В итоге Тереза Мэй потеряла поддержку даже в собственной партии. Так "Брекзит" и вознес Мэй, и стал в итоге причиной ее политического крушения.

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