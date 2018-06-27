Как бизнесмены-мигранты пытаются противостоять сицилийской мафии

Было время, когда Рубену приходилось держать дверь своего магазина постоянно закрытой даже в рабочее время. Рубен родом из Бангладеш. В 2002 году в сицилийском Палермо, на людной улице Виа Македа, он открыл пункт перевода денег за границу. В магазинах на Виа Македа, среди ветхих фасадов и старых палаццо, можно купить что угодно: от сувениров до индийских сари и североафриканских специй. Именно здесь несколько владельцев магазинов - десять выходцев из Бангладеш и один из Туниса - захотели изменить заведенный порядок вещей. Они решили более не терпеть безответно уличную преступность и вымогательства.

При поддержке местной группы Addio Pizzo (в переводе с итальянского - "Прощай, шантаж"), борющейся с преступностью, владельцы магазинов обратились в полицию. В мае 2016 года это привело к задержанию девяти человек, которые предстали перед судом по обвинению в вымогательстве, грабежах, поджогах и нанесении увечий.

Торговцы-мигранты против сицилийских рэкетиров

После этих задержаний, говорит Рубен, его клиенты больше не должны были нажимать на кнопку звонка, чтобы войти в магазин. "На этой улице раньше бывали случаи вооруженных ограблений", - рассказывает он корреспонденту DW. Грабители пытались всеми возможными способами добраться до денег. "Иногда я был вынужден платить, только чтобы иметь возможность продолжать работу", - делится Рубен. По его словам, рэкетиры обычно требовали от 40 до 50 евро еженедельно.

Ресторан, открытый мигрантами в Палермо

В 2015 году положение Рубена ухудшилась. "После того, как они попытались меня ограбить, я стал держать дверь закрытой. Много раз они хотели ворваться в мой магазин. И постоянно дежурили снаружи, восемь-десять человек, днем и ночью", - вспоминает выходец из Бангладеш. Но теперь дверь его магазина в рабочие часы всегда открыта.

Поворотной точкой стал инцидент, произошедший в апреле 2016 года, когда один из преступников, Эммануэль Рубино, терроризировавший весь квартал, средь бела дня выстрелил в голову молодому гамбийцу Юсуфе Суссо. Лишь чудом Суссо остался в живых. Случившееся спровоцировало протесты, и они в итоге привели к задержанию мафиози. Рубино судили и приговорили к 12 годам тюрьмы. При этом пять его сообщников были оправданы по делу о вымогательстве, а еще один находится под домашним арестом. В ближайшее время процесс продолжится.

Мэр Палермо: мафия ослаблена

Это первый случай, когда такое количество мелких бизнесменов иностранного происхождения совместно подают на кого-либо в суд, констатирует Даниэле Мараннано из Addio Pizzo. "Мы всегда призывали совместно сообщать об инцидентах, поскольку чем больше заявителей, тем меньше риска", - добавляет активист. Район Балларо с узкими улицами и маленькими магазинами долгое время был оплотом "коза ностры", сицилийской мафии. Однако теперь положение изменилось.

Даниэле Мараннано из организации Addio Pizzo

Прежний порядок, когда один из боссов мафии мог передавать своим подчиненным районы для "контроля", больше не существует, заверяет в интервью DW Леолука Орландо, мэр Палермо. После ответных мер, с которыми столкнулась мафия в последние годы, эта преступная структура стала более "горизонтальной". "Прежняя система сейчас ослаблена", - указывает Орландо.

Как следует из доклада исследовательского центра Transcrime, посвященного международной преступности в 2013 году, сицилийская мафия своими незаконными действиями получила примерно половину от того, что "заработала" "каморра", неаполитанская мафия. Но в последние годы на передний план вышли новые влиятельные игроки - такие, как нигерийская криминальная группировка "Черный топор". 14 ее членов за минувшие месяцы были осуждены за причастность к мафиозным структурам. Это стало первым случаем, когда итальянское правосудие вынесло подобный вердикт в отношении иностранной преступной организации.

Бизнесмены-итальянцы в полицию обращаться не спешат

"Раньше я держал в кассе столько наличности, сколько мог. Теперь мне больше не надо бояться", - говорит, показывая пачку купюр, Файсаль, попросивший не называть его настоящего имени. Он обслуживает один из супермаркетов на Виа Македа. Файсаль - один из тех, кто заявил в полицию на банду Рубино.

И хотя многие из пострадавших коммерсантов с Виа Македа прибыли из-за рубежа, среди жертв мафии есть и местные. Однако никто из них не подписал совместное заявление в полицию от владельцев магазинов. Многие из них до сих пор откупаются от мафии, отмечает представитель Addio Pizzo.

Организация с 2004 года, с момента своего основания, в первую очередь пытается убедить людей в необходимости говорить вслух о махинациях мафии. "Сейчас высказываться стало легче, но, с учетом масштаба проблемы, пока что на это решаются очень немногие", - признает Мараннано.

Addio Pizzo не только помогает коммерсантам, ставшим жертвами рэкетиров и готовым обратиться в полицию. Организация также создала сеть, в которую вошло около тысячи магазинов, желающих противостоять вымогательству. В частности, участники акции на видных местах наклеили на входе в свои заведения стикеры с логотипом Addio Pizzo. Теперь, выбирая магазин для покупок, жители могут поддержать и борьбу с криминалом.

"Работа полиции очень важна, но пока не изменится сознание, подобные вещи (случаи вымогательства. - Ред.) будут происходить снова и снова. Пока есть бизнесмен, готовый платить, будет и тот, кто этим воспользуется", - резюмирует Мараннано.

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