 Как без немецкого гражданства стать полицейским в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 18.07.2018

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Учеба и карьера

Как без немецкого гражданства стать полицейским в Германии

Никаких татуировок, идеальное зрение и высокий рост? Корреспондент DW выяснила, как на самом деле отбирают немецких полицейских.

Police Launch Anti-Terror Raids Across Hesse State (Getty Images/T. Lohnes)

Шанс стать полицейским никогда не был так велик, как сейчас, - утверждают в полиции Северного Рейна - Вестфалии. В этом году в этой федеральной земле  предлагают 2300 мест для бесплатного обучения по бакалаврской программе. После выпуска молодые специалисты поступают на службу. Что требуется от будущих полицейских и можно ли подать заявление без немецкого гражданства?

Немецкий полицейский: здоровый и спортивный

Поступающие на учебу в полицию должны быть выше 163 сантиметров, не старше 37 лет, иметь аттестат об окончании среднего образования, знать английский язык не ниже уровня B1. Одно из главных требований - наличие гражданства Германии или одной из стран Евросоюза.

Но есть и исключения: если в полиции конкретного города или региона возникает потребность в сотруднике, владеющим, турецким, арабским, русским или другими языками, которые могут понадобиться для работы, на учебу примут и без немецкого гражданства. В Северном Рейне - Вестфалии теоретически такая возможность существует, в других федеральных землях исключения делают крайне редко. "Однако после успешного отбора вам придется доказывать у присяжного переводчика, что вы действительно владеете языком своей родной страны на уровне носителя", - пояснил в интервью DW Харальд Шелльхазе (Harald Schellhase), ответственный за прием сотрудников в Бонне. Кроме того, у поступающего уже должно быть разрешение на проживание в Германии - бессрочное (Niederlassungserlaubnis) или временное (Aufenthaltserlaubnis).

Самая маленькая форма для полицейского рассчитана на рост 163 сантиметра

Самая маленькая форма для полицейского рассчитана на рост 163 сантиметра

Отличная физическая форма - еще один критерий отбора. При поступлении необходимо заполнить анкету на официальном сайте, которая включает подробные вопросы о состоянии здоровья. Кроме того, нужно предоставить сертификаты о сдаче спортивных нормативов (Deutsches Sportabzeichen) - по одному упражнению на выносливость, скорость, координацию и силу. Такие зачеты можно бесплатно сдать в школе или спортивных центрах. При этом упражнения можно выбирать: например, в категории "скорость" предлагают за определенное время пробежать 100 метров или проплыть 25 метров в бассейне. Также необходимо иметь водительские права категории B и получить лицензию спасателя на воде.

Кастинг в полицию

Конкурс будущих полицейских длится три дня. На первый этап участников приглашают в центральную отборочную комиссию федеральной земли, в Северном Рейне - Вестфалии она находится в Мюнстере. Здесь проводят компьютерный тест: проверяют логику, правописание, способность решать проблемные ситуации и выполнять несколько задач одновременно. Подготовиться к этому экзамену можно при помощи специальной литературы и на консультациях в полиции, на которые можно записаться до начала отбора. Оценят и скорость реакции: как шутят в полиции, для любителей PlayStation это легко - задания выполняются на приставке. После успешного прохождения теста кандидатов просят остаться для короткой беседы. У комиссии могут возникнуть вопросы по поводу ваших документов или образа жизни и вредных привычек.

Полицейских научат правильно обращаться с уликами

Полицейских научат правильно обращаться с уликами

Второй этап - оценка состояния здоровья: кандидатам делают ЭКГ, проверяют зрение и слух. Индекс массы тела должен быть в пределах 18- 25. Подходящих кандидатов приглашают в отделения полиции на третий этап. Здесь их ждет отбор по методу assessment center: моделирование двух конфликтных ситуаций, выступление на публике и получасовое собеседование.

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Татуировки у полицейских

При приеме на учебу и работу в полицию к наличию татуировок относятся достаточно серьезно: они не запрещены, но должны соответствовать определенным требованиям. Татуировок не должно быть на открытых частях тела: на шее, лице, руках. При этом размер татуировок  не должен превышать величину внутренней стороны ладони. В любом случае, к заявке на обучение нужно приложить фотографию перманентного рисунка, чтобы специальная комиссия по украшениям на теле (Körperschmuckkommission) могла проверить его на отсутствие запрещенной в Германии символики.

Существует еще один миф по поводу полицейских: у всех работников должно быть безупречное зрение. На самом деле, если вы носите очки или линзы, шансы попасть в полицию еще есть: до 21 года должно остаться не менее 50 процентов зрения, после 21 года - не менее 30 процентов. Примут на учебу даже после лазерной коррекции, но только в том случае, если изначально острота зрения не была ниже -5 диоптрий и не превышала +3,5 диоптрии. Только спустя год после такой операции можно подать заявку о трудоустройстве.

Три года обучения - и вы гарантированно получаете место в немецкой полиции и диплом бакалавра. Первый год работы пройдет в полицейском участке, куда выпускник попадает по распределению. Последующие три года надо будет прослужить в оперативном отряде полиции. Только после этого сотрудники имеют право менять специализацию и место работы.

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    Техника на службе немецкой полиции

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    Техника на службе немецкой полиции

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  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Берлин

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  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступил на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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Чем пользуется немецкая полиция, чтобы выполнять свои задачи?  

Ссылки в интернете

Сайт приемной кампании полиции Северного Рейна - Вестфалии

Сайт приемной кампании полиции Германии

Аудио- и видеофайлы по теме

Как у Оруэлла: в Китае заработала система тотального наблюдения  

Александерплац: эпицентр преступности в центре Берлина  

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