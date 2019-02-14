Как Ашхабад оберегает туркмен от контактов с "центрами идеологических диверсий"

Со времени правления первого президента Сапармурата Ниязова Туркмения считается самой закрытой страной среди бывших советских республик. Зарубежные СМИ неоднократно писали о так называемых черных списках невыездных, в которые попадали "политически неблагонадежные" граждане, а также те, кто по какой-то причине не угодил правящему режиму. В начале 2019 года власти Туркмении решили усложнить гражданам выезд из страны еще больше.

Выезд из Туркмении и центры идеологических диверсий

В соответствии с сообщениями, поступающими из Туркмении в феврале, в стране ведется масштабное расширение черных списков - спецслужбы вносят в них тех, кто вызывает подозрение у властей, прямо в аэропорту Ашхабада. Появился и новый критерий неблагонадежности - контакт с "зарубежными антигосударственными центрами идеологических диверсий".

Фарид Тухбатуллин

Информационный ресурс "Хроника Туркменистана" (ХТ), принадлежащий базирующейся в Вене правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" (ТИПЧ), сообщает об увеличении числа запретов на вылет из страны. Решение об этом, говорится в сообщении ХТ, принимают сотрудники полиции, миграционной и пограничной служб аэропорта после предварительного допроса пассажиров.

Туркменским правозащитникам стало известно об инциденте, случившемся в аэропорту Ашхабада 3 февраля, - тогда были задержаны и не смогли вылететь в Стамбул восемь человек из разных регионов страны. До этого их поделили на две группы и поочередно заводили в небольшое помещение, где подробно расспрашивали о целях поездки, указывает "Хроника Туркменистана".

"13 февраля мне сообщили о том, что пассажирам рейса в Стамбул рекомендуют приезжать в аэропорт за четыре-пять часов до вылета. Спецслужбы проверяют почти половину пассажиров этого рейса, допрашивают их, причем делают это индивидуально, по одному. И процесс затягивается надолго. Берут на проверку, как я понимаю, произвольно, не имея на этих людей каких-либо материалов. И начинают допытывать: куда человек летит, зачем, пользуется ли он интернетом, какие сайты посещает. Иногда провоцируют, вызывают эмоциональную реакцию. По-видимому для того, чтобы внести в черные списки, - рассказывает DW глава "Туркменской инициативы по правам человека" Фарид Тухбатуллин.

Туркменские чекисты вспомнили советское прошлое

Правозащитник говорит, что туркменские спецслужбы пользуются методами советских спецслужб. "Насколько я помню, в советское время КГБ называл зарубежные радиостанции "центрами идеологической диверсии". Хотя нынешние чекисты - это уже другое поколение, они вряд ли могут об этом помнить сами. Возможно, их консультирует кто-то из бывших советских сотрудников спецслужб, или из зарубежных", - рассуждает Тухбатуллин.

Нурмухаммед Ханамов

Лидер оппозиционной Республиканской партии Туркмении в изгнании Нурмухаммед Ханамов отмечает, что сейчас режим выезда из страны стал даже строже, чем при экс-президенте страны Сапармурате Ниязове. "Ниязов в свое время тоже старался усложнить выезд и ввел визовый режим со странами СНГ. Туркмения стала первой из стран СНГ, которая пошла на это. И черные списки невыездных были введены при Ниязове. Все это сохранилось и при Гурбангулы Бердымухамедове - да еще усугубилось новыми ограничениями", - говорит собеседник DW.

Ашхабад против безвиза в Турцию?

"Из Туркмении в основном ездят в Россию, Турцию и в ОАЭ. В Турцию - безвизовый въезд. Причем в одностороннем порядке - из Туркмении в Турцию. А сейчас, по полученной от моего источника информации в Турции, Ашхабад ведет переговоры с Анкарой о введении визовой системы. Анкара этого не хочет, для турок выгодна безвизовая система", - рассказывает Нурмухаммед Ханамов.

По его данным, конкретного решения пока нет, но Ашхабад стремится как можно жестче ограничить контакты своих граждан в других странах, в том числе в Турции. "И это не только из-за неких контактов с журналистами, и передаче им информации о том, что на самом деле происходит в стране, но и из-за боязни контактов граждан с инакомыслящими из Туркмении, проживающими за пределами страны. Кроме того, у части граждан, выезжающих в Турцию и в ОАЭ, есть возможность контактов с организациями религиозной экстремистской направленности. Власти опасаются, что, возвращаясь после этого домой, эти люди становятся агитаторами таких организаций в Туркмении. Президент в первую очередь ищет возможность одновременно обрубить все контакты - и с международными СМИ, такими как "Радио Азатлык", DW, ВВС, и с диссидентами, и, безусловно, с другой стороны, с исламистскими организациями", - считает Ханамов.

С кем нельзя водиться гражданам Туркмении?

Фарид Тухбатуллин, со своей стороны, считает, что власти Туркмении в первую очередь стремятся не допустить общения жителей страны с представителями зарубежных СМИ и другими информационными ресурсами. "Мы получили множество похожих сообщений от людей, которых в Ашхабаде допрашивали сотрудники спецслужб, и там при допросах не упоминались ни гюленовские структуры (проповедник Фетхуллах Гюлен проживает в изгнании в США: Анкара обвиняет его в организации попытки госпереворота в Турции в 2016 году. - Ред.), ни исламистские организации. Фигурировали именно оппозиционные издания и социальные сети", - аргументирует свою точку зрения глава ТИПЧ.

"В основном проверяют рейсы в Стамбул. Туда очень многие едут или по торговым делам, или на работу. Впрочем, в конце января нескольким туркменским студентам, приехавшим домой на зимние каникулы, не разрешили вылететь обратно в Москву. И тоже по причине, связанной с их активностью в социальных сетях. Причем даже с постами на нейтральные темы", - рассказывает Фарид Тухбатуллин.

По его словам, счет тем, кому с начала года запретили покинуть страну, идет на сотни. "Мы начали получать информацию о некоем усилении контроля за выездом из страны пару недель назад. И каждый день десятки пассажиров не могут вылететь в Турцию или Россию. Так что на середину февраля можно говорить о сотнях таких людей".

Правозащитник объясняет это тем, что власти хотят снизить число людей, которые могут выезжать из страны. "Экономическая ситуация в стране день ото дня ухудшается. Судя по всему, предстоит масштабное сокращение бюджетников. Недовольство населения растет. Скорее всего, нынешние запреты на вылет - это профилактическая мера. На каком уровне принято это решение, мне не известно", - говорит Фарид Тухбатуллин.

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