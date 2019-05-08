Как антисемитские слова Руслана Коцабы помешали немецким левым его наградить

Выдвинутый политиком Левой партии украинский журналист Руслан Коцаба не должен получить Ахенскую премию мира. Так решило правление на фоне обвинений лауреата в антисемитизме.
Неразбериха в деле награждения оппозиционного украинского журналиста и блогера Руслана Коцабы Ахенской премией мира (Aachener Friedenspreis) на какое-то время закончилась. Правление одноименного объединения в заявлении в пятницу, 10 мая, сообщило, что приняло решение против награждения избранного лауреатом "украинского пацифиста". Поводом стали обвинения из-за ранних антисемитских высказываний Коцабы. Окончательное решение предстоит принять 14 июня общему собранию членов. При этом в пятницу утром информагентство KNA сообщило, что лауреата не будут лишать премии.
Антисемитские высказывания Коцабы из блога 2011 года
Поводом для критики стали стал видеоблог на украинском языке, записанный 22 июня 2011 года. В этой восьмиминутной записи, которую Коцаба сделал на еврейском кладбище своего родного Ивано-Франковска, он говорит о жертвах Второй мировой войны, чувстве вины и примирении. Проблематичным с точки зрения критиков оказался пассаж, который впоследствии был вырезан из оригинала на платформе YouTube, но сохранился в других источниках, а в 2018 году был сохранен отдельным файлом и снабжен немецким переводом. В этом пассаже Коцаба говорит, что евреи несут свою долю ответственности за Холокост.
После того, как в среду, 8 мая, Коцаба был объявлен лауреатом Ахенской премии мира, это вызвало волну критики в социальных сетях, а позднее – в СМИ. Немецкие эксперты по Украине, организации и политики выразили свое возмущение этим решением. Член партии "зеленых" Фолькер Бек (Volker Beck) в твиттере призвал не награждать Коцабу.
Депутат Левой партии Хунко пытался спасти премию для Коцабы
Спасти лауреата попытался депутат бундестага от Левой партии Андрей Хунко (Andrej Hunko), который, как выяснилось, и выдвинул его на премию. Хунко опубликовал 9 мая на своем сайте заявление, подписанное им самим и представителем его офиса в Ахене Дариусом Дункером (Darius Dunker). По их словам, они предложили наградить Коцабу, впечатлившись "изменением его политических взглядов" в сторону пацифизма. В своем заявлении представители Левой партии подтвердили подлинность антисемитского пассажа в видеоблоге Коцабы и дистанцировались от его слов, заявив, что ранее не были знакомы с видео. "Высказывания Коцабы в этом видео абсолютно неприемлемы, и мы их отвергаем", - заявили Хунко и Дункер.
Таким образом, представители Левой партии отошли от линии, которую до этого заняли в объединении, присудившем Коцабе Ахенскую премию мира. Ранее в четверг, 9 мая, представитель объединения Лея Хойзер (Lea Heuser) сказала DW, что видео с отрывком из блога Коцабы вырвано из контекста, а сам он не делал "сознательных антисемитских заявлений, а они были вложены ему в уста из-за отсутствия контекста".
Теперь же в приложении к заявлению Хунке и Дункера было приведено высказывание самого Коцабы, который выразил сожаление по поводу своих слов и попросил прощения у тех, кто "почувствовал себя оскорбленным". На фоне этого представители Левой партии считают, что Коцаба все-равно достоин премии, но правление решило иначе.
Хунко в последние годы получил известность тем, что в 2015 году дважды ездил к пророссийским сепаратистам в Донецк, после чего украинские власти объявили его персоной нон-грата. Сам Коцаба вместе с Хунко участвовал в июне 2018 года в дискуссии об Украине в Берлине, которую устроила фракция Левой партии в бундестаге. Помимо журналиста участниками обсуждения "свободы СМИ и прав человека в Украине" были бывшие члены правящей при Викторе Януковиче украинской Партии регионов, находящиеся сейчас в оппозиции, в том числе – бывший глава МИДа Леонид Кожара и бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко.
Кто такой Руслан Коцаба и за что его судили
Уроженец Ивано-Франковска, 52-летний Руслан Коцаба среди прочего ранее работал на телеканале 112 Украина, а сейчас ведет авторскую передачу на телеканале NewsOne. Оба канала оппозиционно настроены к нынешним властям в Киеве и ранее становились объектами критики со стороны националистов за якобы антиукраинскую позицию. Верховная рада пытался добиться введения против них санкций, но безуспешно.
Коцаба получил широкую известность в Украине и России в феврале 2015 года, когда его задержали по подозрению в государственной измене. До этого он выступил с видеообращением к президенту Петру Порошенко, высказавшись против объявленной тогда (в связи с обострением конфликта в Донбассе) четвертой волны мобилизации. Журналист среди прочего говорил, что на востоке Украины идет гражданская война, "регулярных российских войск почти нет в Донбассе, а есть местные парни", которые "хотят жить отдельно".
Городской суд Ивано-Франковска осудил Коцабу на три с половиной года с конфискацией имущества за препятствование законным действиям Вооруженных сил Украины, и снял обвинения в госизмене. Коцаба провел более года за решеткой и был освобожден в июле 2016 года после того, как апелляционный суд его оправдал. Правозащитная организация Amnesty International признала журналиста политическим заключенным. Однако рассмотрение обвинений против него продолжилось в других судах, окончательное решение еще не принято. Новое рассмотрение дела запланировано на июль 2019 года.
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