Какую стипендию платят студентам в Германии

Скажем сразу: стипендии по умолчанию в немецких вузах нет. Но у студентов, в том числе и иностранных, есть возможность получить поддержку.
Первое, что надо знать тем, кто планирует получать высшее образование в Германии: стипендию по умолчанию немецкие вузы не платят. То есть учащиеся должны сами позаботиться о том, как будут покрывать расходы на жизнь и учебу, - поэтому при подаче документов на визу в консульстве ФРГ просят предъявить выписку с блокированного счета или финансовое поручительство. Многим (в первую очередь, конечно, немецким студентам) помогают родители. Многие подрабатывают в свободное от занятий время.
Но возможность (а если взять более широко, даже три возможности) привлечь средства со стороны все-таки есть. Рассмотрим все варианты более подробно.
Стипендия взаймы
Первый - это государственная стипендия-ссуда Bafög для студентов и тех, кто проходят профобучение. Ее получатель обязан возвратить государству лишь половину предоставленной суммы. Ссуда является беспроцентной, а на погашение кредита отводится 20 лет. С зимнего семестра 2019/20 ее максимальный размер составляет 853 евро в месяц. Но Bafög завивит от доходов родителей студента: чем они выше, тем меньше размер этой стипендии-ссуды.
Кроме того, эта стипендия предназначена в основном для тех, у кого есть немецкое гражданство. Но и студент-иностранец может подать заявку на ее получение, если соответствует ряду критериев - например, если у него есть бессрочный вид на жительство. О других критериях мы подробно рассказывали раньше.
Стипендия от спонсоров
Чтобы поддержать талантливую молодежь, в 2011 году немецкое правительство инициировало программу "Стипендия Германии" (Deutschlandstipendium). В финансировании участвуют государство и частные спонсоры. Независимо от доходов, размер стипендии составляет 300 евро в месяц. Половину - 150 евро - предоставляет министерство образования и научных исследований Германии, но при условии, что вузы нашли предприятия, фонды, своих бывших выпускников или других "спонсоров", готовых взять на себя вторую половину суммы.
Сегодня в этой программе участвуют вузы всех 16 федеральных земель. На интерактивной онлайн-карте можно посмотреть, какие именно вузы выделяют стипендию.
В Берлине, например, такая возможность есть примерно в двух десятках вузов. В Баварии в программе участвуют почти четыре десятка вузов, в Северном Рейне - Вестфалии - около пяти десятков. Кстати, встречаются и другие названия этой стипендии, как ProTalent в Мюнстерском университете, но суть при этом не меняется.
В Боннском университете, включенном недавно в список элитных, "Стипендию Германии" в прошлом году получали 141 человек. Среди них - 15 иностранцев. При этом поток заявок от желающих в разы больше. Как объяснили DW в вузе, количество стипендий зависит от количества спонсоров, и в Бонне предприятия пока не очень стремятся поддерживать таким образом студентов.
Деньги после окончания учебы, по условиям этой стипендиальной программы, возвращать не придется. Подавать заявку могут студенты вузов-участников программы - без привязки к гражданству, специальности или типу обучения. Стипендия выдается на конкурсной основе. Наилучшие шансы у студентов с высокой успеваемостью. Комиссия также учитывает гражданскую активность претендента, призы на олимпиадах и конкурсах, опыт работы по специальности, стажировки и личную жизненную ситуацию претендента. Решение принимают непосредственно вузы.
Стипендиальные фонды
У некоторых федеральных земель есть свои локальные программы стипендиальной поддержки. Баден-Вюртемберг, в частности, предлагает иностранцам в рамках студенческого обмена возможность провести в одном из вузов этой федеральной земли от 3 до 11 месяцев и платит при этом ежемесячно от 600 до 1400 евро. Стипендия, которая так и называется - Baden-Württemberg-Stipendium, предназначена для студентов зарубежных вузов, у которых есть вузы-партнеры в Баден-Вюртемберге.
Можно обратиться за поддержкой и в один из стипендиальных фондов в Германии. Самый известный из них - Германская служба академических обменов DAAD. Так, на сайте этой организации поисковик выдает 98 различных программ по запросу "Российская Федерация" - для молодых ученых, педагогов и студентов любых специальностей.
Широко известен и Фонд имени Александра Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung), поддерживающий научно-исследовательскую работу. В финансировании обучения студентам из разных стран мира, в том числе из России и Украины, помогают и многочисленные общественные, религиозные организации и фонды, близкие к политическим партиям. Подробнее о том, как найти немецкую стипендию, мы рассказываем в нашей другой статье.
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