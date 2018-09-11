Какой сигнал увидел Запад в маневрах России "Восток-2018"?

"Восток-2018" - самые масштабные военные учения, которые проводились в России с советских времен, заявляют в Минобороны РФ. Они состоятся с 11 по 17 сентября в Центральном и Восточном военных округах, в Японском, Беринговом и Охотском морях, в них будут задействованы Тихоокеанский и Северный флоты, силы ВДВ, а также части центрального подчинения - всего около 300 тысяч военнослужащих и порядка 36 тысяч единиц военной техники.

На Западе к маневрам российских военных относятся спокойно. Частично это объясняется их удаленностью от европейских границ, частично сказывается эффект привыкания. Как рассказали опрошенные DW эксперты, для НАТО и ЕС военные маневры "Восток-2018" лишь подкрепляют сложившийся образ России, как страны, усиливающей военную мощь и готовой ее применять.

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Учения "Запад-2017" в Беларуси, сентябрь 2017 года

Осенью прошлого года российско-белорусские учения "Запад-2017" вызвали очень острую реакцию в НАТО. Тогда Москва заявила, что участие в них примут менее 13 тысяч военных, и, согласно Венскому документу ОБСЕ, это позволило ей не приглашать международных наблюдателей. В НАТО же говорили, что учения были намного более масштабными. Наблюдатели называли цифры до 100 тысяч солдат. Тем не менее, по итогам "Запада-2017" альянс так и не озвучил свою окончательную оценку количества участников.

Теперь же Россия утверждает, что в "Востоке-2018" примут участие 300 тысяч военных. Но, как заявили DW в НАТО, поскольку маневры будут проходить за пределами территории действия правил ОБСЕ, то РФ не обязана принимать наблюдателей. И все же на заседании Совета НАТО-Россия в мае 2018 года представители обеих сторон проинформировали друг друга о предстоящих учениях, в частности и о "Востоке-2018". "Военные атташе стран НАТО были приглашены на добровольное наблюдение за учениями, - сообщил DW заместитель главы пресс-службы альянса Пьер Казалет. - Представитель НАТО планирует принять участие".

Как и в прошлом году, эксперты и на этот раз сомневаются в правдивости данных, представленных Минобороны РФ о количестве задействованных в маневрах военных. Но уже в другую сторону. Так об этом в комментарии для британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) написал сотрудник организации, специалист по вопросам сухопутных войн Джек Уотлинг.

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт по Восточной Европе из Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе Пауль Иван. "Мы ожидаем увидеть очень значительные военные учения. Но они могут оказаться не тех масштабов, о которых объявила (российская сторона - Ред.). Там может быть несколько креативный подсчет задействованных войск", - отметил эксперт в беседе с DW.

Почему в НАТО спокойны?

В НАТО признают, что каждое государство имеет право заниматься боевой подготовкой своих вооруженных сил. "Но очень важно, чтобы это происходило открытым и предсказуемым образом", - подчеркнул заместитель главы пресс-службы альянса Пьер Казалет. Возможно, проведение Россией предварительного брифинга и приглашение международных наблюдателей поспособствовали тому, что на этот раз учения российских военных не вызвали беспокойства в НАТО.

Пауль Иван

Пауль Иван из брюссельского Центра европейской политики называет и другую возможную причину - географию: "Восток-2018" пройдет вдали от европейских границ. Как уточняет эксперт, в прошлом году альянс резко отреагировал на маневры "Запад-2017" не потому, что там боялись атаки со стороны России. "Важно не усиливать напряженность между сторонами посредством маневров, разыгрывающих нападение на другую сторону", - поясняет он.

Роланд Фройденштайн (Roland Freudenstein), директор по политическим вопросам брюссельского аналитического Центра имени Мартенса считает основной причиной спокойствия НАТО привыкание альянса к подобным действиям России. Кроме того, с маневрами "Запад-2017" были связаны опасения, что после них российские войска останутся в Беларуси. "В итоге эти опасения не оправдались. Сейчас же, в отношении "Востока", нет подобных конкретных поводов для беспокойства", - отмечает он.

Какова цель учений "Восток-2018"?

Если говорить о военном аспекте, то, по мнению Пауля Ивана, цель маневров - усилить взаимодействие различных подразделений войск РФ, а также передать опыт, приобретенный в ходе военных операций в Сирии и Украине. В то же время он указывает и на политическую цель - "показать могущество российской армии, ее способность применять крупные силы, перебрасывать их на большие расстояния".

В учениях примут участие и более трех тысяч китайских военных. Эксперт бельгийского Королевского института международных отношений Egmont Марк Франко отмечает, что если предыдущие учения "Восток" - в 2014 году - были "игрой мускулами" в том числе и перед Китаем, то нынешние маневры призваны продемонстрировать растущую политическую и экономическую согласованность между двумя странами.

В НАТО воспринимают "Восток-2018" как очередную демонстрацию того, что Россия сосредоточена на "тренировке конфликта большого масштаба". По словам замглавы пресс-службы альянса Пьера Казалета, эти учения вписываются в шаблон, который НАТО наблюдает уже некоторое время. А именно: Россия "значительно увеличивает оборонный бюджет и военное присутствие" - как в Балтийском, так и в Черном и Средиземном морях. "Более того, Россия показала свою готовность использовать военную силу против своих соседей, например Украины и Грузии", - добавил представитель альянса.

"Восток-2018" - угроза или нет?

Эксперт по Восточной Европе из брюссельского Центра европейской политики Пауль Иван напоминает, что Россия уже использовала учения как прикрытие переброски войск для последующего их применения в военном конфликте. Но он не ожидает увидеть подобное на этот раз. Тем не менее, эти "Восток-2018" - очередное напоминание Украине, что Москва усиливает свои войска. Поэтому, по словам эксперта, "пока мы не видим признаков окончания военного конфликта с Россией (...), Украине, к сожалению, следует делать то же самое".

Член подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Тунне Келам подчеркивает, что Россия вольна проводить эти учения. Для стран ЕС они являются не столько угрозой, сколько сигналом. "Этот сигнал мы должны воспринять серьезно - и политически, и в военном отношении", - отметил политик в интервью DW.

Эксперт бельгийского Королевского института международных отношений Egmont Марк Франко не считает учения как таковые угрозой для Запада. Важнее, по его мнению, что "Восток-2018" отражает новый тренд геополитических изменений, состоящий "в размывании западного международного сообщества под предводительством США".

Пауль Иван уверен, что НАТО следует продолжать мероприятия по укреплению своего восточного фланга. "Не стоит преувеличивать значение этих маневров, ведь Россия организовывала масштабные учения в прошлом. Важно сохранять бдительность, но это не должно перерастать в паранойю", - подытоживает брюссельский эксперт.

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