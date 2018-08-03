Какой загар не вредит здоровью

Давайте начистоту: солнца мы не боимся. Более того, ждем не дождемся, когда же оно, наконец, выглянет и согреет нас своими ласковыми лучами. Но ласковыми эти лучи остаются всего лишь первые 10-15 минут. А уже через полчаса их благотворное действие приобретает весьма разрушительный характер, утверждают эксперты.

По данным исследования, проведенного в университете города Эрлангена, более половины немцев даже не задумываются о пагубном действии ультрафиолетовых лучей, провоцирующих ожог, преждевременное старение и онкологические заболевания кожи. Большая часть участников опроса считает, что защищаться от солнца нужно лишь во время отпуска на южных курортах. Им и невдомек, что летом и в своей стране солнце нужно воспринимать очень серьезно. Особенно, если еще и работаешь на свежем воздухе.

Солнце: польза и вред

Впрочем, соблюдая меры предосторожности, летним солнышком можно наслаждаться безбоязненно, утешает врач-дерматолог из Линца Хельмут Керер (Helmut Kehrer). Ведь именно солнце укрепляет нашу нервную систему и иммунитет. Необходимый организму витамин D вырабатывается только после солнечных ванн. Да, это так. Но все дело в их длительности и правильной защите, поясняет врач.

Солнцезащитный крем необходим не только в отпуске

Ведь загар - это не что иное, как ожог первой степени, который приводит к гибели и отторжению поверхностного слоя кожи. Ярко выраженное покраснение кожи свидетельствует о сильном ожоге, поражающем ткани более глубоких слоев. А это, в свою очередь, может привести к тяжелым последствиям, предупреждает Хельмут Керер. С начала 1960-х годов частота возникновения наиболее распространенной разновидности рака кожи - базалиомы - удваивается каждое десятилетие. Также растет и число пациентов с более опасной формой рака кожи, способной поражать и другие органы, - меланомой.

Поэтому загорать полезнее короткими сеансами: от 10 до максимум 30 минут. Ровно столько необходимо нашему организму для активизации важных процессов. Но ведь хочется понежиться на солнышке, прогреться, как следует. Как же быть?

Защита от солнца нужна при любом типе кожи

Во-первых, работать, загорать, заниматься спортом и прогуливаться в знойные дни с 11 до 15 часов не следует вовсе. Но и в остальное время забывать о солнечной активности нельзя.

Смуглокожие и загорелые люди часто надеются, что уж им-то опасаться нечего. Вопреки бытующему мнению, загорелая кожа не спасает от воздействия ультрафиолетовых лучей (в том числе и искусственных) и нуждается в такой же защите, как и не загорелая, подчеркивает дерматолог. Эксперты Федерального ведомства по охране труда и производственной медицине провели исследование и выяснили, что светозащитный фактор SPF (Sun Protection Factor) обладателей таких профессий, как строители или садоводы, к концу лета достигает всего 1,5.

Для сравнения: самым смуглым врачи рекомендуют использовать защитные кремы и средства с фильтрами, защищающими от лучей UVA и UVB, и фактором SPF от 6 до 10, самым чувствительным (обладателям ослепительно белой кожи, беременным и детям) - от 30 до 50.

Как правильно наносить солнцезащитный крем

По мнению экспертов, действие солнцезащитного крема или геля не бесконечно. Его хватает примерно на два часа. После каждого купания в бассейне или в море нужно снова наносить крем, причем основательно. Его действие эффективно лишь при условии, что на ваше тело попало около трех столовых ложек защитного средства!

Чаще всего части тела, где, в конце концов, и образуются коварные базалиомы и меланомы, крема просто не получают. Это уши, шея, виски, лоб и… пятки. Эти места то и дело ускользают из поля зрения отдыхающих. Повторное нанесение крема не увеличивает его защитный фактор, а лишь слегка продляет защиту, подчеркивает дерматолог.

Солнечные ванны для малышей: правильная одежда, головной убор и крем

Младенцев выносить на солнце не рекомендуется вовсе, да и защитные кремы для их кожи мало подходят: нередко они вызывают раздражение с непредсказуемыми последствиями, которые могут проявить себя даже в преклонном возрасте. Детям постарше необходим водоотталкивающий крем c солнцезащитным фактором 30 и более, а также подходящая одежда и головной убор, советует Хельмут Керер.

Но, к сожалению, полноценной защиты от солнечного ожога пока не существует, сожалеет дерматолог. Нет и стопроцентной уверенности в том, что солнцезащитные кремы способны предотвратить злокачественные заболевания кожи. Таким образом, это средство следует рассматривать в качестве третьей по важности меры. По мнению ученых разных стран, на втором месте находится разумное времяпровождение на солнце, а на первом - правильная одежда. Она должна быть из плотных тканей просторного покроя и темных (а не светлых!) цветов. Мокрая одежда от солнца не спасает, так же, как и само купание в море, ведь солнечные лучи "пробивают" воду на полметра.

Рыба, морепродукты, яйца и орехи также способны привнести свою лепту в процесс защиты от ультрафиолетовых лучей. Что же, следуйте мудрым советам и получайте себе на здоровье заряд энергии и хорошего настроения!

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