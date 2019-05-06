Каковы последствия массовой трудовой эмиграции украинцев?

"Тема мигрантов является для нас серьезной причиной для беспокойства, ведь в таком масштабе, который мы наблюдаем сейчас, это, безусловно, повлияет на наш потенциальный ВВП", - предупреждает директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук. С тревогой пишут о растущей эмиграции из страны украинские СМИ. "Для Украины эмиграция уже приобретает опасный характер", - указывает, например, издание "Вести Украины".

Некоторые европейские эксперты смотрят на вещи иначе и приходят к выводу, что пользы от массовой трудовой миграции украинцев, в частности, в Польшу и другие страны ЕС больше, чем ущерба для Украины и ее жителей.

Зарплата в Польше в четыре раза больше, чем в Украине

Один из таких экспертов - корреспондент швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung по Украине и странам Восточной Европы, внештатный профессор университета в Цюрихе Маттиас Бенц (Matthias Benz).

Маттиас Бенц

В отличие от большинства украинских собеседников сам он пришел к выводу, что "в конечном итоге большая эмиграция имеет очевидные преимущества для Украины, дает людям, фирмам и государству большие шансы". Результаты своего исследования он представлял 2 мая на конференции в берлинском Центре восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

Главная причина эмиграции - крайне низкий уровень жизни в Украине, которая относится к беднейшим странам Европы. Средняя зарплата украинцев, по данным консультирующей правительство Украины группы советников при немецком министерстве экономики, составляла в прошлом году около 300 долларов. В Польше, для сравнения, почти 1300, в Румынии - 1130 и даже в соседней Беларуси - 465 долларов, то есть, в полтора раза выше, чем в Украине.

Какие украинцы уезжают и куда

Сколько украинцев уехали из страны в поисках лучшей доли, никто точно не знает, с паспортного учета они не снимаются. Поэтому есть только оценки. Так, эксперт Киевской школы экономики Анна Вахитова, на данные которой ссылается Маттиас Бенц, называет цифру в диапазоне от двух до четырех миллионов человек, то есть, от 5 до 10 процентов трудоспособного населения Украины.

Роберт Кирхнер

В последние годы изменились как структура, так и география украинской трудовой миграции. Как рассказал на конференции в ZOiS замруководителя упомянутой группы немецких советников Роберт Кирхнер (Robert Kirchner), если раньше главной целью уезжающих на заработки украинцев была Россия, то теперь такой страной стала Польша, где, по данным самого польского правительства, в настоящее время находятся полтора миллиона украинских мигрантов. Говорят, во Вроцлаве уже 10% горожан - граждане Украины.

До 2013 года в Польшу уезжали преимущественно женщины (67%) и люди старше 36 лет (71%). Начиная с 2014 года, стало больше мужчин (58%) и молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет (65%). В 2018 году работающие за границей украинцы отправили домой - в пересчете - 10,9 миллиарда долларов, что составляет 8,3% украинского ВВП. В 2019-м, по прогнозу, эта сумма увеличится до 12,2 миллиарда. При этом из Польши, по данным Кирхнера, денежный поток с каждым годом увеличивается (1,3 миллиарда в 2015-м, 2 - в 2016-м, 3,1 - в 2017-м), а из России стал почти втрое меньше, чем из Польши (1,8 миллиарда в 2015-м, 1,4 - в 2016-м, 1,3 - в 2017-м).

Украинские мигранты в роли беженцев?

В Польшу украинцев привлекает не только зарплата. Эта страна сама пережила годы массового исхода - в Германию, Великобританию и другие страны ЕС уехали порядка двух миллионов поляков. Теперь экономика Польши идет в рост, безработица здесь, как и в Чехии или Венгрии, на рекордно низком уровне, рабочих рук не хватает, место уехавших поляков теперь занимают украинские трудовые мигранты.

Украинская община в польском городе Пшемысль

Сказывается также географическая и ментальная близость, родство языков, а еще, отметил Маттиас Бенц, тот факт, что новая волна украинской эмиграции по времени совпала с разразившимся в Евросоюзе миграционным кризисом.

Беженцев из арабских мусульманских стран в Польше принимать не хотят, указал Бенц, "а белые исповедующие христианство славяне - другое дело". К тому же, добавил он, украинских мигрантов польское правительство использовало в качестве алиби - когда Германия и другие страны ЕС стали призывать Польшу взять на себя долю мигрантского бремени. Мы, мол, украинских беженцев принимаем, отнекивались в Варшаве.

Зарабатывают в Польше, тратят в Украине

Пользу от массовой трудовой миграции украинцев в Польшу и другие страны ЕС Маттиас Бенц и Роберт Кирхнер видят по нескольким причинам. Одна из них - повышение уровня жизни самих мигрантов и их оставшихся дома родных и близких.

Средства, полученные от уехавших на заработки членов семей, они, по данным Кирхнера, тратят, в частности, на потребление (31,7%), строительство или приобретение жилья (19,4%), лечение (8,7%), обучение детей (6,9%). Таким образом, констатировал эксперт, украинские трудовые мигранты хоть и работают за границей, но все равно содействуют росту внутриукраинского потребления, что идет на пользу отечественной экономике.

Еще одна причина или оборотная сторона растущего дефицита кадров в самой Украине - бережное отношение украинских предприятий к своим сотрудникам. Руководитель швейцарской фирмы Vetropack, производящей под Киевом стеклотару, рассказал корреспонденту Neue Zürcher Zeitung, что "за каждого работника ему приходиться бороться". То же самое ему рассказывали в одном львовском банке.

Такая ситуация, по словам Бенца, во-первых, дает шансы прилично трудоустроиться остающимся в Украине, а-вторых, приводит к значительному росту зарплат - на 25% в 2018 году, ориентировочно еще на 20% - в текущем. "Если нечто оказывается дефицитом, то цены на это растут, - пояснил он. - В данном случае растут зарплаты". Пусть в реальном выражении, то есть, с учетом инфляции, этот рост и оказывается менее стремительным. По подсчетам Кирхнера он составил в 2018 году 15%, а в этом будет на уровне 10%.

Импульс модернизации украинских фирм

Но, пожалуй, самая большая польза от массовой трудовой эмиграции украинцев - это стимул повышать производительность труда предприятиям в самой Украине. "Эмиграция работников ведет к увеличению зарплат, а увеличение зарплат вынуждает фирмы наращивать эффективность производства, вынуждает к инновациям, делает выгоднее автоматизацию и цифровизацию производственных процессов", - пояснил Бенц.

По его оценке, ситуация в Украине, а также в Польше и Чехии совсем другая, чем в странах Западной Европы, где к автоматизации и цифровизации относятся, скорее, скептически, опасаясь ликвидации большого числа рабочих мест и, соответственно, роста безработицы.

Наконец, подавляющее большинство украинцев, работающих за границей, уехали не навсегда. По оценке Анны Вахитовой, порядка 80% твердо намерены вернуться. "Это не как в Ирландии в ХIХ веке, - напомнил Бенц, - когда полстраны сели на пароходы и отправились за океан".

Вернувшись через несколько лет обратно, считает он, украинские трудовые мигранты привезут домой бесценный опыт, в том числе, опыт современного менеджмента, которого, по мнению Бенца и Кирхнера, больше всего не хватает украинской экономике.

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