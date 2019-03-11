Каким быть Евросоюзу? Ответ Берлина президенту Франции

В ответе на призыв президента Франции реформировать Евросоюз новый председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр изложила свои взгляды на перспективы европейской интеграции.
4 марта президент Франции обратился к европейцам с открытым письмом, опубликованном в ежедневных газетах всех 28 стран ЕС. В этом эмоциональном послании Эмманюэль Макрон изложил свой план глобальных реформ Евросоюза, предусматривающий целый ряд мер в сферах общей внешней, экономической и социальной политики.
Как отнесется к этому плану Берлин? Ответ на этот вопрос имеет принципиальное значение, учитывая тот факт, что Германию и Францию связывают особые отношения, а германо-французский альянс был и остается мотором европейской интеграции. Поэтому все ждали, как отреагирует на предложения Макрона канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel).
Почему президенту Франции ответила не Меркель
Но вопреки ожиданиям на французские инициативы ответила не она, а сменившая Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer). Ее имя и фамилию здесь принято сокращать до аббревиатуры АКК. Ответила тоже через газету - 10 марта, статьей в воскресной Welt am Sonntag.
Тем не менее эту статью можно считать официальной реакцией Берлина. Во-первых, потому, что Меркель, как заверил ее официальный представитель, отвечая на вопрос DW, разделяет тезисы, изложенные в статье АКК. Во-вторых, Крамп-Карренбауэр намерена стать преемницей Меркель и на посту канцлера самое позднее в 2021 году, когда в Германии пройдут очередные парламентские выборы.
И, наконец, в-третьих, открытое письмо Макрона сочли в Берлине его программой на предстоящих в мае выборах в Европарламент. А предвыборную кампанию, пояснил представитель канцлера, ведут в Германии не члены правительства, а партии и их лидеры. Поэтому и отвечала на французские предложения председатель партии, а не правительства.
Единство в подходе к беженцам
Если сравнить открытое письмо Макрона и статью АКК, то становится очевидным наличие как совпадений, так и различий в представлениях Парижа и Берлина о том, как следует реформировать Европейский Союз.
Крамп-Карренбауэр, например, решительно поддерживает предложения Макрона, направленные на повышение внешнеполитической эффективности ЕС и его влияния на мировой арене, а также укрепления внешних границ Евросоюза с тем, чтобы держать под контролем приток мигрантов. "Уже на внешних границах Шенгенской зоны, - указывает Крамп-Карренбауэр, - следует проверять, есть ли у мигранта основание просить убежище, имеет ли он статус беженца или другую причину для въезда".
Выйти из тупика, в который зашла дискуссия о реформе системы предоставления убежища в ЕС, АКК предлагает, применяя "принцип сообщающихся сосудов". Имеется в виду отказ от жестких квот на прием беженцев и переход к системе, когда члены ЕС вносят свой посильный вклад в преодоление миграционного кризиса в различных областях.
Это может быть борьба с причинами, вынуждающими людей покидать свои страны, выделение пограничников на охрану внешних границ ЕС или прием мигрантов. "Чем больше вклад в одной сфере, тем меньше он может быть в другой", - поясняет Крамп-Карренбауэр, имея в виду государства Центральной и Восточной Европы, отказывающиеся принимать беженцев у себя.
Роль ЕС на мировой арене
Лидер немецких консерваторов поддерживает также инициативу президента Франции в военно-политической и оборонной сфере. Так, к совместной германо-французской разработке нового боевого самолета она пригласила присоединиться и другие страны ЕС.
Кроме того, Крамп-Карренбауэр предложила совместными усилиями построить европейский авианосец, чтобы, написала она, "подчеркнуть глобальную роль Европейского Союза как силы, поддерживающей мир и безопасность".
Еще одним подтверждением такой роли стало бы, по мнению АКК, предоставление Евросоюзу места постоянного члена Совета Безопасности ООН. Но это, указывают наблюдатели, предполагает отказ Франции от такого статуса, а потому явно не понравится Парижу. Иное дело - Совет Безопасности самой Европы, к участию в котором и Германия, и Франция хотели бы привлечь - несмотря на "Брекзит" - также Великобританию.
Расхождения по социальным вопросам
Есть, однако, в плане Макрона предложения, которые не устраивают Крамп-Карренбауэр. Так, "ошибочным путем" она называет "европейский централизм, европейский этатизм, обобществление долгов, европеизацию социальных систем и минимального размера оплаты труда".
Макрон же в своем открытом письме указывал, что для "перезагрузки Европы" нужна общеевропейская система базового социального обеспечения, одинаковая оплата европейцев за равный труд и подогнанный под условия отдельных стран минимальный размер оплаты труда. Такие меры, с точки зрения Крамп-Карренбауэр, должны принимать по своему усмотрению сами страны, входящие в ЕС.
Она возражает против предложенных Макроном отдельного бюджета и поста министра финансов еврозоны, против реформ, которые могли бы иметь для Германии негативные финансовые последствия. При этом АКК усиленно подчеркивает ценность децентрализации и "самостоятельную ответственность национальных стран", выступает против превращения ЕС в некое "европейское супергосударство".
Сравнение подходов Макрона и Крамп-Карренбауэр к перспективам развития ЕС показывает, что лидер ХДС выступает за усиление европейской интеграции, скорее, в сфере внешней и оборонной политики, а французский президент - в социальной и финансовой. Но оба согласны в том, что Евросоюз срочно нуждается в реформах.
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