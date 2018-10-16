Какими санкциями могут обменяться Вашингтон и Эр-Рияд?

США и Саудовская Аравия в настоящее время обсуждают меры, которые они могут принять в отношении друг друга в том случае, если подтвердится, что саудовские власти ответственны за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги, совершенное в начале октября в консульстве королевства в Стамбуле. Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS пригрозил Саудовской Аравии "серьезными последствиями", если выяснится, что журналиста убили спецслужбы этой страны. Госсекретарь США Майкл Помпео 15 октября отправился в Эр-Рияд обсуждать инцидент.

Саудовские власти отвергают все обвинения, называя их "ложью" и угрожая ответными мерами, если США или другие западные страны решат ввести экономические санкции. "Королевство выражает полное неприятие любых угроз и попыток нанести ему ущерб, угрожая экономическими санкциями, оказывая политическое давление, или же повторяя ложные обвинения", - заявило государственное информационное агентство SPA.

Как могут наказать Эр-Рияд?

Пока остается неясным, как Трамп может "наказать" саудовцев экономически за исчезновение журналиста, однако влиятельные конгрессмены, как, например, сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио, предложили прекратить поставки вооружений в Саудовскую Аравию. "Если мы незамедлительно не примем меры, не хватит никаких денег для того, чтобы восстановить нашу репутацию защитников прав человека", - сказал Рубио. По его словам, поставки оружия важны не столько тем, что они приносят нам деньги, сколько тем, что они позволяют влиять на поведение саудовцев в будущем. В свою очередь, сенатор-республиканец Джефф Флейк предложил прекратить военную помощь возглавляемой Эр-Риядом коалиции, участвующей в конфликте в Йемене.

Джамаль Хашогги

Частные компании уже отреагировали на обвинения в убийстве журналиста саудовскими спецслужбами. Так, генеральный директор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон, председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд, а также представители ряда других крупных американских компаний отменили свое участие в конференции Future Investment Initiative, которая в конце октября пройдет в Эр-Рияде.

"В связи с давлением СМИ и клиентов глобальные инвесторы пересматривают свои сделки с Саудовской Аравией", - сказал в интервью DW глава Центра по изучению арабского мира при университете Майнца Гюнтер Майер (Günter Meyer). Эксперт считает, что исчезновение Хашогги оказало серьезное влияние на глобальные экономические связи с королевством.

Саудовцы могут сократить добычу нефти

В свою очередь, Саудовская Аравия может ответить на санкции США сокращением объемов добычи нефти, сказал DW Мартин Бек, профессор Центра по изучению современного Ближнего Востока при университете Южной Дании. По его мнению, если саудовцы резко сократят добычу, это вызовет напряжение на мировых рынках, приведет к скачку цен на нефть в течение короткого периода времени и нанесет ущерб экономике западных стран. Это означает, что у Эр-Рияда есть некоторые рычаги давления на Запад, говорит эксперт.

По словам Майера, Саудовская Аравия кроме того пригрозила сократить свои инвестиции в американскую экономику, ныне составляющие 800 миллиардов долларов. В США саудовцы сделали крупные вложения в гостиничный бизнес, промышленное производство и недвижимость, и их сокращение "может нанести значительный ущерб", считает Майер.

При этом эксперт считает угрозы Эр-Рияда "блефом", тактическим шагом с целью сохранить лицо перед внутренней аудиторией. Майер указал на то, что саудовские государственные СМИ преподносят исчезновение Хашогги как тайный сговор Катара. "Саудовские власти заявили, что не намерены идти на уступки и ответят на давление США или других стран Запада", - отметил эксперт.

Трамп вряд ли введет жесткие санкции

Несмотря на жесткие заявления обеих сторон эксперты сомневаются, что за ними последует экономическая эскалация в отношениях между США и Саудовской Аравией. "Трамп вряд ли введет жесткие санкции против Эр-Рияда, поскольку в настоящее время общественное давление недостаточно сильное для этого", - говорит Майер. Эксперт напомнил, как Трамп в прошлом году хвастал заключением ряда сделок о продаже вооружений после своего визита в Саудовскую Аравию. Более того, он заметил, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом попытается использовать Россия - чтобы продавать саудовцам больше оружия и, может быть, получить разрешение на открытие военной базы на территории королевства.

Мартин Бек тоже скептически относится к утверждениям, что отношениям двух стран угрожает опасность, заметив, что у США больше рычагов давления в двусторонних отношениях и что обе страны совместно пытаются снизить влияние Ирана. "Если саудовцы действуют рационально, то они не могут позволить себе конфронтацию с США", - считает эксперт.

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