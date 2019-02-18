Какими будут новые "санкции из ада", которые США готовят против РФ

Дэниел Фрид, отставной американский дипломат, долгие годы курировал политику санкций в Госдепартаменте Соединенных Штатов. На полях завершившейся в воскресенье, 17 февраля, Мюнхенской конференции по безопасности DW поговорила с ним о новых санкциях против России (DASKA), представленных незадолго до этого в Конгрессе США. Один из авторов документа, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, ранее называл это "санкциями из ада". Как писала газета The New York Times, в документе предусмотрены ограничения против российских банков, "поддерживающих усилия по вмешательству в выборы за рубежом", санкции против нового суверенного долга, против "вовлеченных в коррупцию" конкретных лиц и против нефтегазового сектора, в том числе – против проектов за пределами РФ по сжиженному природному газу.

DW: В Конгрессе США в середине февраля был представлен новый законопроект по санкциям против России, в том числе против банков и нового госдолга. Подпишет ли его президент Дональд Трамп?

Дэниел Фрид

Дэниел Фрид: Давайте по порядку. Законопроект – совсем свежий, он еще не прошел ни одну из палат Конгресса, его даже на комитете не рассматривали. Этот документ – отредактированная и улучшенная версия законопроекта о санкциях, который не был реализован в 2018 году. Тот документ был неплохой, но в нем были некоторые изъяны. Нынешний законопроект – намного лучше. Там есть более продуманные меры, и нет проблем, связанных с чрезмерным энтузиазмом предыдущего пакета. Есть моменты, против которых будут возражать некоторые европейские страны, но их будет меньше, чем ранее.

Этот законопроект заполняет определенную пустоту. Администрация Трампа достойно регулировала существующие санкции. Но российская агрессия, как против Украины, так и против США и Запада в целом, продолжилась. На фоне отсутствия реальных шагов по выполнению Минских соглашений, а также на фоне нынешнего российского вмешательства в выборы в США и нескольких европейских странах, боюсь, что дополнительные санкции оправданы. Было бы намного лучше, если бы Россия дала нам возможность снять санкции.

- Как вы думаете, какие меры из нового санкционного пакета будут наиболее болезненны для России?

- Думаю, что комбинация дополнительных финансовых санкций и санкций в энергетическом секторе продемонстрирует россиянам, что они не смогут просто сохранить статус-кво; что пока Россия ведет себя как страна-агрессор в Европе, нападая на Украину и идя на обострение, как это было прошлой осенью к Керченском проливе, давление будет расти. Повторю еще раз – я бы предпочел сотрудничать с Россией. Но это Россия выбрала такой путь конфронтации с Западом, никто не просил Россию вмешиваться в американские выборы, французские, или пытаться убить людей в английском Солсбери… Как ветеран исполнительной власти я бы предпочел, чтобы действовало правительство. Но если администрация Трампа не в состоянии сама разработать надлежащие санкции, причем в согласовании с европейцами, как это мы делали во время администрации Обамы, тогда это обязан сделать Конгресс.

- Подпишет ли Трамп новый законопроект?

- Не знаю, но предыдущий законопроект был принят с подавляющей поддержкой (закон о противодействии противникам Америки путем санкций, CAATSA, принятый в августе 2017 года. – Ред.). Сенат принял его почти единогласно. У Трампа не было выбора.

- Пойдет ли администрация Трампа на введение санкций против немецких и европейских компаний, вовлеченных в проект строительства газопровода "Северный поток-2"? После того, как судьба проекта была недавно урегулирована на уровне Евросоюза, остановить его, похоже, могут только санкции Вашингтона, который выступает против этого проекта.

- Я никогда не был сторонником "Северного потока" и считаю, что это плохая идея. Я продолжаю так считать, потому что он подрывает то, что я расцениваю как стратегическую цель европейской энергетической политики – диверсифицировать поставки и уменьшить возможности российского влияния в Европе. "Северный поток" расширяет российские возможности, поскольку позволяет ей поставлять газ в Германию в обход Центральной Европы. И он дает России возможность более эффективно перекрыть поставки через Украину, продолжая снабжать Германию. Это беспокоит Польшу, а также Венгрию и Словакию. Я считаю этот проект плохим, потому что он подрывает европейскую солидарность. Но я никогда не считал прямые атаки на "Северный поток-2" путем санкций лучшим методом. Я бы хотел, чтобы Евросоюз сам решил этот вопрос.

Я по-прежнему против санкций против "Северного потока-2", если только россияне сами не введут в этот проект лиц, которые уже находятся под санкциями. В таком случае они не могут просить нас, американцев, сделать для них исключение. Повторю еще раз - я против использования санкций против "Северного потока-2", но, насколько я знаю, новый законопроект этого и не предусматривает.

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