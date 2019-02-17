Какие сигналы Германия посылает России с Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу, 14 февраля, в День влюбленных, но, судя по первым выступлениям, любовь прошла. Основной мотив - Запад как общность и модель утрачивает привлекательность в мире и слабеет изнутри. Открывая трехдневный форум с участием десятков глав стран и правительств, министров, экспертов, его глава, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) констатировал у Запада "кризис идентичности". Об этом в Мюнхене говорят уже несколько лет, особенно на фоне новой внешней политики США и выхода Великобритании из Евросоюза.

Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер

И год от года краски все больше сгущаются. Для Мюнхенской конференции, основанной как форум стран НАТО для поддержания альянса Европы и США, это центральный вопрос.

Критика России и призывы к диалогу

Обеспокоенность Ишингера по поводу утраты единства на Западе подхватил в своей речи федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Политик начал свое выступление со слов о том, что "сегодняшний мир не такой, как в 2014 году", когда он выступал здесь в качестве главы германского МИДа. Тогда Мюнхенская конференция проходила за считанные дни до начала аннексии Крыма, о чем тоже упомянул в своей речи президент ФРГ. "Россия, справедливо или нет уязвленная и отдалившаяся, не только аннексировала Крым без оглядки на международное право, - сказал Штайнмайер. - Она снова сделала инструментом политики военную силу и насильственное изменение границ на европейском континенте".

В своем выступлении Штайнмайер несколько раз упоминал Россию, сочетая критику с призывами к диалогу с Москвой. Президент говорил, что ЕС нужна новая политика в отношении России, которая не ограничивается "осуждающими заявлениями и санкциями". В то же время, по его словам, "размышления о будущих отношениях с Россией не должны вестись без или за счет стран и народов Центральной Европы".

Впрочем, критиковал президент не только Россию, но и США, Китай и саму Германию, которая, по его мнению, после окончания "холодной войны" полагала, что "мир крутится вокруг европейского солнца". Сегодня Европа должна быть не только более прагматичной, но и более инициативной для "погашения и предотвращения конфликтов на окраине нашего союза, как на востоке, так и на юге", - сказал президент, имея в виду, в том числе, и Украину.

Спорный мирный план по Украине

Отель Bayerischer Hof - место проведения Мюнхенской конференции по безопасности

Дебютное выступление в Мюнхене нового украинского президента Владимира Зеленского запланировано на субботу, а в пятницу с Украиной на конференции была связана необычная история. Представители украинской делегации предупредили корреспондентов DW о том, что ожидается представление некоего спорного мирного плана для Украины от российских и западных экспертов. Документ на английском языке под названием "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе" действительно появился среди других брошюр в холле отеля "Баварский двор", где проходит форум.

Заявление от имени "группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности" украшает помимо прочего логотип конференции, а среди подписантов есть ее глава, Вольфганг Ишингер. Текст также опубликовал Российский совет по международным делам (РСМД), который, судя по всему, был одним из авторов. Некоторые аспекты заявления совпадают с российской позицией, например, используется словосочетание "карательные операции" о событиях в Донбассе. Документ, среди подписантов которого бывший глава российского МИДа Игорь Иванов, отставные высокопоставленные американские военные, европейские эксперты и несколько представителей Украины, призывает среди прочего разработать дорожную карту по отмене санкций против России по мере реализации минских соглашений. Также предлагается создать в Украине зоны свободной торговли как с ЕС, так и с Россией.

Киевский МИД в комментарии украинским СМИ назвал заявление "частной инициативой" отдельных экспертов, которая не имеет отношения к официальной позиции Киева. В пресс-службе конференции на момент написания материала свое отношение к заявлению не прокомментировали. Если бы не чувствительная реакция украинской делегации, возможно, никто в Мюнхене на этот документ не обратил бы внимания.

Трюдо и Курц советуют не драматизировать кризис Запада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Очевидно, не желая слишком драматизировать, организаторы пригласили сразу двух политиков, которых принято считать успешными представителями молодого поколения западных лидеров - премьера Канады Джастина Трюдо и канцлера Австрии Себастиана Курца. Оба заявили, что, мол, не стоит преувеличивать кризис Запада. В субботу в Мюнхене ждут еще одного лидера из этой же категории - Эмманюля Макрона. Правда, с учетом критичных заявлений президента Франции о "клинической смерти НАТО", его речь может оказаться не такой оптимистичной, как выступления лидеров Канады и Австрии.

Смотрите также:

Смотреть видео 13:05 Поделиться Что говорят о России и Украине на конференции в Мюнхене Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3XnMs Мюнхенская конференция по безопасности: что говорят о России и Украине? DW Новости