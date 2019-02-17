 Какие сигналы Германия посылает России с Мюнхенской конференции | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Какие сигналы Германия посылает России с Мюнхенской конференции

Первый день Мюнхенской конференции по безопасности запомнился опасениями из-за ослабления Запада, призывами к сотрудничеству с Россией и спорным мирным планом по Украине. Репортаж DW.

Перед началом Мюнхенской конференции по безопасности

Перед началом Мюнхенской конференции по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу, 14 февраля, в День влюбленных, но, судя по первым выступлениям, любовь прошла. Основной мотив - Запад как общность и модель утрачивает привлекательность в мире и слабеет изнутри. Открывая трехдневный форум с участием десятков глав стран и правительств, министров, экспертов, его глава, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) констатировал у Запада "кризис идентичности".  Об этом в Мюнхене говорят уже несколько лет, особенно на фоне новой внешней политики США и выхода Великобритании из Евросоюза.

Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер

Глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер

И год от года краски все больше сгущаются. Для Мюнхенской конференции, основанной как форум стран НАТО для поддержания альянса Европы и США, это центральный вопрос.

Критика России и призывы к диалогу

Обеспокоенность Ишингера по поводу утраты единства на Западе подхватил в своей речи федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Политик начал свое выступление со слов о том, что "сегодняшний мир не такой, как в 2014 году", когда он выступал здесь в качестве главы германского МИДа. Тогда Мюнхенская конференция проходила за считанные дни до начала аннексии Крыма, о чем тоже упомянул в своей речи президент ФРГ. "Россия, справедливо или нет уязвленная и отдалившаяся, не только аннексировала Крым без оглядки на международное право, - сказал Штайнмайер. - Она снова сделала инструментом политики военную силу и насильственное изменение границ на европейском континенте".

Контекст

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил DW, что Украина нацелена на вступление в НАТО, а 2020 год будет ключевым для перехода украинских ВС на стандарты Североатлантического альянса. (14.02.2020)

На Мюнхенской конференции по безопасности Германию будут представлять министры иностранных дел, обороны и внутренних дел, сообщил председатель форума Вольфганг Ишингер. (10.02.2020)

Кому собирать осколки и заново складывать разрушающийся миропорядок? Ответ Ангелы Меркель на этот вопрос был ясен. Но канцлер ФРГ не сказала всей правды, считает Кристиан Триппе. (17.02.2019)

В своем выступлении Штайнмайер несколько раз упоминал Россию, сочетая критику с призывами к диалогу с Москвой. Президент говорил, что ЕС нужна новая политика в отношении России, которая не ограничивается "осуждающими заявлениями и санкциями". В то же время, по его словам, "размышления о будущих отношениях с Россией не должны вестись без или за счет стран и народов Центральной Европы".

Впрочем, критиковал президент не только Россию, но и США, Китай и саму Германию, которая, по его мнению, после окончания "холодной войны" полагала, что "мир крутится вокруг европейского солнца". Сегодня Европа должна быть не только более прагматичной, но и более инициативной для "погашения и предотвращения конфликтов на окраине нашего союза, как на востоке, так и на юге", - сказал президент, имея в виду, в том числе, и Украину.

Спорный мирный план по Украине

Отель Bayerischer Hof - место проведения Мюнхенской конференции по безопасности

Отель Bayerischer Hof - место проведения Мюнхенской конференции по безопасности

Дебютное выступление в Мюнхене нового украинского президента Владимира Зеленского запланировано на субботу, а в пятницу с Украиной на конференции была связана необычная история. Представители украинской делегации предупредили корреспондентов DW о том, что ожидается представление некоего спорного мирного плана для Украины от российских и западных экспертов. Документ на английском языке под названием "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине и в Евроатлантическом регионе" действительно появился среди других брошюр в холле отеля "Баварский двор", где проходит форум.

Заявление от имени "группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности" украшает помимо прочего логотип конференции, а среди подписантов есть ее глава, Вольфганг Ишингер. Текст также опубликовал Российский совет по международным делам (РСМД), который, судя по всему, был одним из авторов. Некоторые аспекты заявления совпадают с российской позицией, например, используется словосочетание "карательные операции" о событиях в Донбассе. Документ, среди подписантов которого бывший глава российского МИДа Игорь Иванов, отставные высокопоставленные американские военные, европейские эксперты и несколько представителей Украины, призывает среди прочего разработать дорожную карту по отмене санкций против России по мере реализации минских соглашений. Также предлагается создать в Украине зоны свободной торговли как с ЕС, так и с Россией.

Киевский МИД в комментарии украинским СМИ назвал заявление "частной инициативой" отдельных экспертов, которая не имеет отношения к официальной позиции Киева. В пресс-службе конференции на момент написания материала свое отношение к заявлению не прокомментировали. Если бы не чувствительная реакция украинской делегации, возможно, никто в Мюнхене на этот документ не обратил бы внимания.

Трюдо и Курц советуют не драматизировать кризис Запада

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Очевидно, не желая слишком драматизировать, организаторы пригласили сразу двух политиков, которых принято считать успешными представителями молодого поколения западных лидеров - премьера Канады Джастина Трюдо и канцлера Австрии Себастиана Курца. Оба заявили, что, мол, не стоит преувеличивать кризис Запада. В субботу в Мюнхене ждут еще одного лидера из этой же категории - Эмманюля Макрона. Правда, с учетом критичных заявлений  президента Франции о "клинической смерти НАТО", его речь может оказаться не такой оптимистичной, как выступления лидеров Канады и Австрии.   

Смотрите также:

Смотреть видео 13:05

Мюнхенская конференция по безопасности: что говорят о России и Украине? DW Новости

  • Мюнхенская конференция: отель Bayrischer Hof

    Мюнхенские тезисы

    Политическая элита в "Баварском дворе"

    Мюнхенская конференция по безопасности проводится ежегодно с 1963 года. Ранее она называлась "Конференцией по военным вопросам" и была закрытым форумом НАТО. Участники традиционно собираются в отеле "Баварский двор" (Bayrischer Hof). В 2016 году в конференции принимают участие 30 глав государств, а также более 500 высокопоставленных политиков, дипломатов и бизнесменов.

  • Мюнхенская конференция: Франк-Вальтер Штайнмайер и Дмитрий Медведев

    Мюнхенские тезисы

    Холодная война: есть или нет?

    "Остается недружественной и закрытой, по нашей оценке, политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились, по сути, во времена новой холодной войны", - заявил премьер РФ Дмитрий Медведев. Правда, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с ним не согласился. "Мы определенно не находимся в состоянии холодной войны", - незамедлительно ответил он.

  • Мюнхенская конференция: Йенс Столтенберг

    Мюнхенские тезисы

    НАТО: РФ запугивает соседей

    "Российская риторика, ее действия и маневры стратегических ядерных сил направлены на то, чтобы запугать ее соседей и похоронить доверие и стабильность в Европе", - считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он напомнил, что силы сдерживания НАТО тоже включают ядерные компоненты, но альянс занимается сокращением их числа и не использует для принуждения или устрашения.

  • Мюнхенская конференция: Пётр Порошенко

    Мюнхенские тезисы

    Порошенко об "альтернативной Европе"

    Президент Украины Петр Порошенко: "Самая большая опасность для нас, для европейцев - это альтернативная Европа. Альтернативные ценности сейчас привносят изоляционизм, нетолерантность, неуважение к правам человека, религиозный фанатизм, гомофобию. У этой альтернативной Европы есть лидер - его зовут господин Путин".

  • Мюнхенская конференция: представители нормандской четверки

    Мюнхенские тезисы

    До решения украинского конфликта еще далеко

    "Конечно, мы пока что очень далеки от решения конфликта на Украине", - заявил все тот же Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи "нормандской четверки" на полях Мюнхенской конференции. При этом он выразил надежду на то, что "и в Киеве, и в Москве все ответственные лица понимают, что мы не можем бесконечно дожидаться выполнения минских соглашений".

  • default

    Мюнхенские тезисы

    Мнения о вероятности мира в Сирии разделились

    На вопрос о том, каковы шансы на перемирие в Сирии, глава МИД РФ Сергей Лавров ответил - 49%, его германский коллега Франк-Вальтер Штайнмайер сказал - 51%, а глава МИД Великобритании Филип Хэммонд - "в районе нуля". Контактная группа по Сирии встретилась в Мюнхене еще до конференции и договорилась обеспечить прекращение огня в зоне конфликта в течение недели.

  • default

    Мюнхенские тезисы

    РФ должна прекратить бомбить Сирию

    "Франция уважает Россию и ее интересы... Однако мы понимаем, что для начала мирного процесса РФ должна прекратить бомбардировки мирного населения", - заявил премьер-министр Франции Манюэль Вальс. Медведеву и Лаврову в Мюнхене многие об этом говорили, но Москва в ответ только повторяет, что доказательств у Запада все равно нет.

  • Мюнхенская конференция: Алексей Миллер

    Мюнхенские тезисы

    Миллер: Зачем притеснять "Северный поток-2"?

    "Северный поток-2" - это один из морских газопроводов, который поставляет газ в Европу, и мы не понимаем, почему для него должен вводиться какой-то дискриминационный режим", - задается вопросом глава "Газпрома" Алексей Миллер. Но не все согласны, что проект вообще нужен. "У нас много других трубопроводов между Россией и Европой", - сказал глава Польши Анджей Дуда.

    Автор: Григорий Аросев


Контекст

Мюнхенские тезисы

DW представляет галерею основных выступлений Мюнхенской конференции по безопасности. Медведев объявил о начале новой холодной войны, а Порошенко и вовсе обвинил РФ в попытке создать "альтернативную Европу". (13.02.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Twitter: Владимир Путин не приедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом он заявил в интервью газете Bild.  

За что критиковали Россию на форуме в Мюнхене и какие разногласия у ЕС и США. DW Новости  

Также по теме

Deutschland Münchner Sicherheitskonferenz

Грустные итоги Мюнхенской конференции по безопасности 17.02.2019

55-я Мюнхенская конференция по безопасности прошла на фоне очевидного разлома в отношениях между США и Европой. Чем она запомнится? Репортаж DW.

Weißrussland MSC in Minsk | Wolfgang Ischinger

Диалог в Минске: попытка восстановить доверие между Востоком и Западом 31.10.2018

В Минске проходит встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC). Участники констатируют потерю доверия между Россией и Западом, а Беларусь вновь выступает за "Хельсинки-2".

Реклама

Самые читаемые сегодня

В Китае зафиксирован резкий скачок заражений коронавирусом  

Эксперт ВОЗ заявил о вероятности заражения коронавирусом двух третей населения мира  

Айсултан Назарбаев: кто он на самом деле?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно