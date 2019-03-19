Какие имена в Германии приносят больше денег

На размер зарплаты влияет отрасль, в которой работает специалист, пол - женщины в Германии зарабатывают меньше мужчин. И это не всё! Оказывается, имя сотрудника тоже. Мы уже выясняли, как имя влияет на успех.

Аналитики поискового портала Adzunaпровели исследование, изучив более десяти тысяч резюме в своей базе данных. "В нашей базе ValueMyCV регистрируются соискатели по всей стране, чтобы получить представление о зарплатах для собеседований. От Ахмеда до Нади - представители самых разных национальностей. Не имеет значения, у соискателя имя немецкое или иностранного происхождения. На прогнозирование уровня зарплаты это не влияет. Но в составленном нами рейтинге лидируют все-таки Александра, Юдит, Луц, так как мы проанализировали наиболее распространные имена", - прокомментировала DW Изабель Мюльке (Isabell Mülke), менеджер компании Adzuna.

Самые состоятельные мужчины

Среди мужских имен на первом месте оказался Луц (Lutz). В среднем он зарабатывает 118 тысяч евро в год брутто. На втором месте - Рольф (Rolf) с зарплатой в 115 тысяч евро. В тройку самых высокооплачиваемых сотрудников вошел Райнер (Rainer).

Мужчина, носящий это имя, в среднем зарабатывает 111 тысяч евро. Последним (40-е место в рейтинге Adzuna) оказался Маркус (Markus). Он получает чуть больше 90 тысяч евро.

Мужчины в Германии зарабатывают больше женщин

Топ-10 мужских имен:

1. Луц (Lutz) - 118 000 евро

2. Рольф (Rolf) - 115 000 евро

3. Райнер (Rainer) - 111 000 евро

4. Йоахим (Joachim) - 110 000 евро

5. Георг (Georg) - 109 000 евро

6. Рудольф (Rudolf) - 108 000 евро

6. Детлеф (Detlef) - 108 000 евро

6. Йозеф (Josef)- 108 000 евро

9. Дирк (Dirk) - 107 000 евро

10. Харальд (Harald) - 104 000 евро

Самые высокооплачиваемые женщины

Это исследование, как и все остальные, подтверждает, что женщины зарабатывают меньше мужчин. Александра (Alexandra) и Юдит (Judith) получают больше всех, однако их зарплата не дотягивает до топовой у мужчин.

83 тысячи евро зарабатывают женщины, носящие эти имена. Далее слудует Андреа (Andrea), она получает 82 тысячи. Одно место (80 тысяч евро) поделили между собой Штефани (Stephanie), Сабина (Sabine), Керстин (Kerstin), Рената (Renate). Последние строчки имен, чьих обладателей можно причислить к высокооплачиваемым, заняли Кристина (Christina) и Катрин (Katrin). Если у мужчин это 90 тысяч евро, то у женщин последнее место - 76 тысяч евро.

Топ-10 женских имен:

1. Александра (Alexandra) - 83 000 евро

1. Юдит (Judith) - 83 000 евро

3. Андреа (Andrea) - 82 000 евро

4. Штефани (Stephanie) - 80 000 евро

4. Сабина (Sabine) - 80 000 евро

4. Керстин (Kerstin) - 80 000 евро

4. Рената (Renate) - 80 000 евро

8. Габриэла (Gabriele) - 79 000 евро

8. Симона (Simone) - 79 000 евро

10. Хайке (Heike) - 78 000 евро

Какая разница

Аналитики компании Adzuna обращают внимание на тот факт, что зарплата у Петера (Peter) на 31 тысячу превышает зарплату Петры (Petra). Если взять средний показатель по самым высокооплачиваемым женским и мужским именам, то разница составит 24 тысячи, конечно, не в пользу женщин.

Жизнь в Германии: у кого есть шансы сделать карьеру

Выбирая работодателя, не лишним будет поинтересоваться, как зовут главу компании. Если у него такое же имя, как и у соискателя, то шансы сделать карьеру у него вырастают, пишет немецкий таблоид Bild, ссылаясь на исследование. Среди руководителей концернов, входящих в биржевой индекс DAX, больше всего руководителей с именем Томас (Thomas).

Смотрите также:

Карьера: взлеты и падения Этап 1: эйфория и мотивация Помните, какой душевный подъем вы испытали после подписания трудового договора, как радостно было вам от того, что поиски работы увенчались успехом и из нескольких сотен претендентов на вакансию работодатель выбрал именно вас? Теперь вам хочется одного: с головой окунуться в работу, в полной мере проявить свой талант, познакомиться и найти общий язык со всеми коллегами.

Карьера: взлеты и падения Энергия бьет ключом На первом этапе вам все интересно. Вы пребываете в отличном настроении, а также в уверенности по поводу того, что не только оправдаете надежды начальства, но и превзойдете все его ожидания. Энергия в вас бурлит, сил хоть отбавляй. Вы готовы свернуть горы.

Карьера: взлеты и падения Этап 2: отрезвление Но рано или поздно эйфория проходит. Ее сменяют будни и рутина. И наступает момент, когда вы начинаете видеть в новой работе не только положительные моменты. Вы сталкиваетесь с первыми проблемами - например, не всегда сходитесь во мнении с коллегами, а также вынуждены признать, что выполнение некоторых заданий стоит немалых сил и нервов. Вы замечаете за собой раздражительность.

Карьера: взлеты и падения Неуверенность и разочарование На втором этапе вы постепенно начинаете понимать, что вам будет не под силу оправдать многие надежды работодателя. И вы задаетесь вопросом: может быть, вы совершили ошибку? А не лучше ли было предпочесть другого работодателя или даже остаться в прежней компании?

Карьера: взлеты и падения Этап 3: привыкание и адаптация Однако и период терзаний проходит. Постепенно вы осваиваетесь на новом месте, приходите к пониманию "правил игры" и принципов всего рабочего процесса. Вы также успели ближе познакомиться с коллегами. А с некоторыми из них вы, возможно, уже даже подружились и встречаетесь не только на работе.

Карьера: взлеты и падения Позитивный настрой На третьем этапе вы больше не терзаетесь сомнениями, а вновь обретаете уверенность в своей компетентности и все больше идентифицируете себя с новой фирмой. Вы опять ощущаете прилив сил и энергии - и стремитесь доказать работодателю, что готовы взять на себя больше обязанностей и ответственности, чем предусмотрено должностью. Честолюбие подогревает вас.

Карьера: взлеты и падения Этап 4: чувство принадлежности к компании К этому времени вы стали неотъемлемой частью коллектива и чувствуете себя в нем уверенно, легко и естественно. У вас уже не размытые, а абсолютно четкие представления о своих функциях и должностных обязанностях. Вы достигаете хороших результатов в работе, что не остается без внимания шефа. Он все чаще удостаивает вас похвалы.

Карьера: взлеты и падения Признание и уважение На четвертом этапе вы получаете признание и уважение - как со стороны клиентов и деловых партнеров фирмы, так и со стороны коллег по работе и начальства. В компании высоко ценят вашу компетентность и часто обращаются к вам как к эксперту по самым разным вопросам. Ваш статус повышается, и это мотивирует вас работать еще лучше.

Карьера: взлеты и падения Этап 5: пик работоспособности Это кульминация. Именно на пятый этап приходится пик вашей работоспособности. В этот период вам постоянно сопутствует успех, будь то повышение зарплаты или в должности. Вас то и дело ставят в пример коллегам и доверяют все больше работы, требующей большой ответственности.

Карьера: взлеты и падения Успех и карьерный рост На пятом этапе вы на гребне успеха. Из вас прямо-таки бьет фонтан креативных идеей для бизнеса. И то, что ваш вклад в развитие компании оценивают по заслугам, мотивирует вас еще больше. Вы много работаете над собой, посещаете различные курсы повышения квалификации. Психологически вы настроены только на успех.

Карьера: взлеты и падения Этап 6: кризис профессионального роста Но, как это ни печально, после профессионального взлета наступает время, когда трудоспособность снижается, а творческие идеи больше не бьют ключом. Успехи, к которым вы уже успели привыкнуть, постепенно остаются позади. Получается, после того как вершина достигнута, путь один - вниз? Не отчаивайтесь! Это всего лишь период стагнации. Скорее всего, кризис пройдет.

Карьера: взлеты и падения Стресс и недовольство собой На шестом этапе, в период профессионального кризиса, вы постоянно ощущаете моральный дискомфорт, начинаете сомневаться в себе и все чаще задумываетесь о поисках другой работы. В то же время внутренний голос подсказывает, что не так уж все плохо. В конце концов, вам удается себя убедить в том, что "везде хорошо, где нас нет".

Карьера: взлеты и падения Этап 7: время перемен Вы все чаще задаетесь вопросом, правильно ли вы выборали профессию. В результате чуть ли не каждый день оборачивается моральным стрессом. У вас плохое предчувствие. Нарушен сон. И вам теперь даже не верится, что когда-то вы с удовольствием ходили на работу. Чем дольше будет продолжаться такая фаза, тем хуже для вашего здоровья. Тогда выход один - найти другую работу.

Карьера: взлеты и падения Пора принимать решение Понятное дело, представленная модель трудового пути относительна. И то, как протекают его фазы, зависит от индивидуальных особенностей. И нельзя с полной уверенностью утверждать, что несколько лет спустя после старта в новой компании на смену вашему энтузиазму придет хандра. Седьмой этап - время задуматься о достигнутом и дальнейших перспективах. Автор: Наталия Королева



__________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте насв WhatsApp.