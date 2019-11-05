Какая страховка нужна для учебы в Германии

В Германии медицинское страхование является обязательным - в том числе и для иностранных студентов. Без полиса о медицинском страховании студент не будет зачислен в вуз. Поэтому лучше позаботиться об этом заранее.

Больничная касса или частная страховка?

Учащиеся немецких вузов должны заключить договор с кассой больничного страхования (gesetzliche Krankenkasse). Тогда по закону в Германии у них есть право на льготный страховой тариф, которое действует в течение всего срока обучения. Единственное условие - учеба должна быть основным родом деятельности. Подрабатывать разрешается не больше 20 часов в неделю, а если больше - то только в свободные от занятий дни.

Тот, кто проучился более 14 семестров, не меняя специальность, или кому исполнилось 30 лет, лишается права на льготный тариф - исключение делается в редких случаях, например, при беременности или продолжительной болезни. Если вуз еще не окончен, то студент платит полгода по удешевленному "переходному" тарифу - около 150 евро в месяц. После этого можно остаться застрахованным в больничной кассе и дальше, но ежемесячный взнос повышается до 180-190 евро. Ну а с трудоустройством применяется другая схема оплаты, по которой взнос зависит от зарплаты, а часть расходов берет на себя работодатель.

Студенту можно и отказаться от обязательного медицинского страхования в больничной кассе и обратиться в частную страховую компанию (private Krankenversicherung). Сделать это следует в течение первых трех месяцев после поступления в вуз. Для этого необходимо получить в одной из больничных касс справку об освобождении от обязательного страхования и предъявить ее в секретариате университета. Но перед тем как сделать этот шаг, стоит дважды подумать. Вернуться в кассу больничного страхования будет невозможно до окончания вуза и устройства на работу.

"С частной страховкой все намного сложнее. И тарифы там не ниже. Для тех, кому за 30 и кто только начинает учебу, может, и получится дешевле, но нужно четко знать, какой тариф выбрать, и что по нему застраховано, - объясняет в интервью DW Филипп Опферман (Philipp Opfermann) из Общества защиты потребителей Северного Рейна - Вестфалии (Verbraucherzentrale NRW). Остальным студентам он советует страховаться в больничной кассе: "Качество услуг примерно одинаковое, размер взноса тоже, к тому же в больничной кассе у вас полная страховая защита".

Большинство немцев застрахованы в одной из касс больничного страхования

Другое дело - частная страховка. Здесь есть разные варианты финансирования. Чем больше часть расходов, которую застрахованный платит сам, тем меньше месячный взнос. Список услуг по частной страховке зависит от индивидуальных пожеланий и условий договора. На стоимость частной страховки влияет не только спектр услуг, но и возраст и состояние здоровья пациента. Поэтому перед оформлением полиса следует внимательно прочитать договор. Важно также учесть, что застрахованному частным образом придется самому вести дела с врачами и пересылать счета за медицинские услуги страховой компании.

Клиентам касс больничного страхования заботиться об этом не нужно - их счетами занимаются сами врачи и страховщики. Тарифы на страховку в больничных кассах не зависят от состояния здоровья пациентов. Спектр услуг несколько различается, что влияет на величину ежемесячных взносов, но не существенно. Студенческие тарифы также более или менее фиксированные. Но и здесь стоит сравнивать. Например, в крупнейшей больничной кассе Techniker Krankenkasse студенты после 23 лет, не имеющие детей, платят 106 евро в месяц. В АOK - 108,77 евро, в DAK - почти 112 евро. Студенты до 23 лет могут сэкономить несколько евро в месяц, поскольку с них не взимают плату за страховку на случай необходимости ухода (Pflegeversicherung). Оформить полис в большинстве касс больничного страхования можно онлайн на их сайтах.

Когда подходит частная страховка

Есть случаи, когда студенту не разрешат заключить договор с кассой больничного страхования и придется оформлять частный полис. Как объяснили DW в Немецком обществе содействия учащимся вузов, это касается тех, кто собирается посещать в Германии колледж довузовской подготовки , языковые подготовительные курсы или летний университет.

Для слушателей языковых курсов Немецкое общество содействия учащимся вузов заключило специальное соглашение с частной страховой компанией UNION Versicherungsdienst и советует заключать тариф Vela Basis или Vela optimal, ежемесячные взносы по которым составляют от 34 до 78 евро в зависимости от услуг.

Есть и ряд других частных компаний, которые предлагают иностранным студентам приобрести студенческую страховку еще до приезда в Германию. Как правило, они же предлагают и услуги по оформлению блокированного счета.

Дополнительное страхование

Помимо обязательной медицинской страховки студент в Германии по желанию может застраховаться от ответственности при причинении вреда (Haftpflichtversicherung). Эксперты считают, что этой страховкой лучше не пренебрегать, тем более что она стоит 20-30 евро в год. Если студент ненамеренно нанес ущерб, например, пролил вино на дорогой ковер в гостях, случайно поцарапал чей-то автомобиль, катаясь на велосипеде, или сломал дорогой аппарат в университетской лаборатории, по этому виду страхования потерпевшему лицу будут возмещены убытки. "Без страховки не отвертеться. Мол, я студент и с меня нечего взять. Даже если вы не можете заплатить сегодня, придется платить через 10 лет", - подчеркивает Филипп Опферман. Некоторые университеты, например, во Фрайбурге, сами страхуют своих студентов от несчастных случаев, кражи велосипеда или одежды из гардероба. Стоимость такой страховки входит в обязательные семестровые взносы.

Студентам, планирующим прохождение практики или несколько месяцев обучения за пределами Германии, рекомендуется заключить страховку для поездок за рубеж (Auslandsreiseversicherung). А тем, кто собирается остаться в Германии после университета, стоит уже во время учебы подумать о страховании на случай утраты профессиональной трудоспособности (Berufsunfähigkeitsversicherung). "Нередко студентам, в силу их молодого возраста и хорошего здоровья, предлагают выгодные тарифы. Потом получить их уже будет сложнее", - отмечает эксперт из Общества по защите прав потребителей. Консультацию по вопросам страхования можно получить не только там, но и в международном отделе вуза, обществе содействия учащимся или непосредственно в одной из касс больничного страхования или частных страховых компаний.

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