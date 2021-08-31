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Казимир Малевич

Казимир Северинович Малевич (11 февраля 1879г.- 15 мая 1935г.)

Российский и советский художник-авангардист, педагог, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма.

Ilja Repin, Auf dem Feldrain. Vera A. Repina geht mit ihren Kindern über den Feldrain, 1879, Öl auf Leinwand, 61,5 x 48 cm, © Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau

Русский импрессионизм под Берлином (фотогалерея) 31.08.2021

Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. DW представляет подборку их работ, представленных на выставке во дворце Барберини.
Natalija Gontscharowa, Eberesche. „Panino“, bei Wjasma, 1907/08, Öl auf Leinwand, 99,4 x 69 cm, Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Русский импрессионизм: против условностей 31.08.2021

Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. Смог ли русский реализм вынести принесенные ей изящество и легкость?
ARCHIV - Eine Besucherin geht am 06.05.2015 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) im K 21 der Kunstsammlung NRW am Bild «Schwarzes Rechteck und rotes Quadrat» von Kasimir Malewitsch vorbei. Ein angeblich millionenschweres Gemälde des russischen Konstruktivisten Kasimir Malewitsch in der Kunstsammlung NRW ist eine Fälschung. Das 2014 als Schenkung in die Kunstsammlung gelangte Ölbild «Schwarzes Rechteck, rotes Quadrat» sei von Experten als nicht echt beurteilt worden, teilte die Kunstsammlung in Düsseldorf mit. Das hätten naturwissenschaftliche Materialuntersuchungen von zwei Expertenteams ergeben. Über den Fall berichtet das «Handelsblatt» (Freitag). Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

"Висбаденских авангардистов" приговорили к тюремным срокам 15.03.2018

В Висбадене завершился процесс по делу о производстве и сбыте фальшивых работ русских авангардистов. Подсудимые были приговорены к тюремному заключению.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Kasimir Malewitsch Rotes Quadrat (Malerischer Realismus einer Bäuerin) 1915 Öl auf Leinwand, Staatliches Russisches Museum, St. Petersburg Mit Werken aus den Sammlungen Chardschijew und Costakis Neues Datum: 8. März bis 22. Juni 2014 Medienkonferenz: Freitag, 7. März 2014, 11 Uhr

Чем кончились мечты о революции 14.11.2017

Выставка в Русском музее повествует, в частности, о том, как русские художники, совершившие революцию в изобразительном искусстве, были затравлены советской властью.
1917 – The Real October is an animated retelling of the Russian Revolution. The award-winning filmmaker, Katrin Rothe conducts a multi-perspective research on the basis of previously unknown diaries, reports, and literary works into the event known nowadays as the “October Revolution”. For the very first time the Russian Revolution is seen solely through the eyes of the artists who experienced the days of that revolutionary year of 1917. Quelle: 1917movie.com

Истинный октябрь: картонный Горький и рэпер Маяковский 11.11.2017

Немецкий режиссер Катрин Роте сняла анимационное кино о революции 1917 года. Ее герои - участники событий. За свои идеи люди искусства должны бороться, считает автор картины.

ARCHIV - Eine Besucherin geht am 06.05.2015 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) im K 21 der Kunstsammlung NRW am Bild «Schwarzes Rechteck und rotes Quadrat» von Kasimir Malewitsch vorbei. Ein angeblich millionenschweres Gemälde des russischen Konstruktivisten Kasimir Malewitsch in der Kunstsammlung NRW ist eine Fälschung. Das 2014 als Schenkung in die Kunstsammlung gelangte Ölbild «Schwarzes Rechteck, rotes Quadrat» sei von Experten als nicht echt beurteilt worden, teilte die Kunstsammlung in Düsseldorf mit. Das hätten naturwissenschaftliche Materialuntersuchungen von zwei Expertenteams ergeben. Über den Fall berichtet das «Handelsblatt» (Freitag). Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Картина Малевича оказалась подделкой 10.11.2017

На протяжении десятилетий предполагаемый шедевр Малевича висел в музеях Германии. Теперь доказано: это подделка.
Ausstellung The Winter Palace and the Hermitage in 1917. History was made here in der Eremitage in Sankt Petersburg. Foto: Daria Bryantseva / DW

Петербург: вся правда о революции 03.11.2017

Чтобы побывать там, где арестовали Временное правительство, увидеть, на что революция вдохновила Малевича, и узнать, как большевики решали "женский вопрос", надо поехать в этот город.
25.04.2017 *** Die Installation Chilean von Ivan Navarro hängt am 25.04.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) bei der Art Cologne auf einem Messestand. Die Art Cologne ist die wichtigste deutsche Kunstmesse und findet vom 26. bis 29. April 2017 statt. Foto: Oliver Berg/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Art Cologne-2017: у кого что смотреть 26.04.2017

Art Cologne, старейшая арт-ярмарка в мире, в 51-й раз открыла свои двери в Кельне. Для тех, кто хочет сориентироваться на ее просторах, представляем наиболее интересные стенды.
File:Levitan VesnaVItalii.jpg Künstler Isaak Iljitsch Lewitan (1860–1900) Auf die Infoboxvorlage des Erstellers verlinken wikidata:Q211356 Beschreibung English: Spring in Italy Русский: Весна в Италии Herkunft/Fotograf http://lj.rossia.org/users/john_petrov/1088441.html Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Levitan_VesnaVItalii.jpg?uselang=de

Фотогалерея: Дыхание весны 21.03.2016

Тем, кто соскучился по яркой зелени и солнцу, DW предлагает насладиться весной пока хотя бы на картинах.
Bildergalerie Frühlingsanfang Gemälde picture-alliance/dpa/akg-images 3FK-S13-A5 (46917) 'Obstgarten im Frühling' Sisley, Alfred 1839-1899. 'Obstgarten im Frühling', 1881. Öl/Lw., 54x72 cm. E: 'Fruit Garden in Spring' Sisley, Alfred 1839-1899. 'Fruit Garden in Spring', 1881. Oil on canvas 54 x 72cm. F: 'Verger au printemps' Sisley, Alfred ; 1839-1899. - 'Verger au printemps', 1881. Huile sur toile, H. 0,54 ; L. 0,72.

Дыхание весны в живописи 21.03.2016

По календарю весна наступила, но погода не спешит баловать нас своим теплом. Тем, кто соскучился по яркой зелени и солнцу, DW предлагает насладиться весной пока хотя бы на картинах.
ARCHIV - Ein Besucher der Staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden betrachtet am 22.10.2008 die eigenhändige Kopie des «Schwarzen Quadrats auf weißem Grund» (1929) von Kasimir Malewitsch, einer Ikone der Avantgardekunst des 20. Jahrhunderts. Das legendäre Schwarze Quadrat markierte den Beginn der gegenstandslosen Kunst. Den künstlerischen Werdegang von Malewitsch, von der primitiven russischen Folklore-Malerei bis zu dem von ihm kreierten radikalen Suprematismus, stellt die Galerie Tate Modern in London ab Mittwoch (16.07.2014) in einer umfassenden Retrospektive vor. Foto: Rolf Haid/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

100 лет "Черному квадрату" 07.12.2015

Парадоксальный иконографический символ русской авангардной живописи позволяет самые широкие толкования и продолжает провоцировать на рефлексию.
Imi Knoebel – Malewitsch zu Ehren (K21, 09.05. – 30.08.2015) Installationsansicht im K21 mit Werken von Imi Knoebel und Kasimir Malewitsch, Imi Knoebel © VG Bild-Kunst, Bonn 2015 Foto: Achim Kukulies Kunstsammlung NRW

Малевич переехал в Дюссельдорф 08.05.2015

До переезда в Дюссельдорф работы Малевича находились на временном хранении в музее Вильгельма Хака в Людвигсхафене.
Blick über Blumen auf die vor mehr als zwei Jahrzehnten von Joan Miro mit 7200 Keramikfliesen gestaltete Fassade des Wilhelm-Hack-Museums in Ludwigshafen. Das Museum feiert am Mittwoch sein 25-jähriges Bestehen. Foto: Ronald Wittek dpa/lrs (zu dpa-Korr Kunsthalle als Kunstwerk: 25 Jahre Wilhelm-Hack-Museum Ludwigshafen vom 27.04.2004)

Малевич переезжает в Дюссельдорф 13.02.2015

Потеря большая, но воспрепятствовать "переезду" шедевров русского авангарда музей в Людвигсхафене не может.
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Русский авангард в центре миллионной аферы 11.02.2015

Суд над мошенниками, обвиняемыми в подделке картин Кандинского, Малевича и других звезд русского авангарда, был перенесен, едва успев начаться.
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über die o.g. Ausstellung!*** Quadriennale Düsseldorf 2014, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Installationsansicht der Ausstellung, K20 Grabbeplatz, 05.04. – 06.07.2014, Foto: Achim Kukulies. Foto: © Kunstsammlung NRW Auflösung: 3543px * 2657px Dateigröße: 13MB

Поддельный русский авангард: в Германии пройдет громкий процесс 09.02.2015

Коллекционеры готовы заплатить самую высокую цену за картины знаменитых мастеров. И платили, не подозревая о том, что покупают фальшивку.
HANDOUT - Das Handout, herausgegeben von Sotheby's am 06. Mai 2013 in Paris, zeigt das Werk «Palette und Stierkopf» des Künstlers Picasso. Marina Picasso, Enkelin des Malers, verkauft aus ihrem Besitz zwei Gemälde von Pablo Picasso. Die beiden Arbeiten «Palette und Stierkopf» von 1938 und «Sitzende Frau in grauem Kleid» aus dem Jahr 1943 sollen am 06. Juni in Paris versteigert werden. Beide Gemälde schätzt das Auktionshaus Sotheby's auf einen Wert von zusammen bis zu fünf Millionen Euro. Foto: WestImage - Art Digital Studio/Sotheby's/dpa (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Auktion bei Nennung der Quelle; zu dpa «Enkelin lässt zwei Picasso-Gemälde versteigern» vom 06.05.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Авангард "между двух стульев" показывают в Музее Пикассо в Мюнстере 22.08.2014

Художественный авангард начала XX века представлен как поиск новых форм под влиянием радикальных перемен в обществе. В экспозиции - работы Пикассо, Кандинского, Малевича и других.
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