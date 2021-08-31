Казимир Малевич

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Казимир Северинович Малевич (11 февраля 1879г.- 15 мая 1935г.)
Российский и советский художник-авангардист, педагог, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма.
Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. DW представляет подборку их работ, представленных на выставке во дворце Барберини.
Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. Смог ли русский реализм вынести принесенные ей изящество и легкость?
В Висбадене завершился процесс по делу о производстве и сбыте фальшивых работ русских авангардистов. Подсудимые были приговорены к тюремному заключению.
Выставка в Русском музее повествует, в частности, о том, как русские художники, совершившие революцию в изобразительном искусстве, были затравлены советской властью.
Немецкий режиссер Катрин Роте сняла анимационное кино о революции 1917 года. Ее герои - участники событий. За свои идеи люди искусства должны бороться, считает автор картины.
На протяжении десятилетий предполагаемый шедевр Малевича висел в музеях Германии. Теперь доказано: это подделка.
Чтобы побывать там, где арестовали Временное правительство, увидеть, на что революция вдохновила Малевича, и узнать, как большевики решали "женский вопрос", надо поехать в этот город.
Art Cologne, старейшая арт-ярмарка в мире, в 51-й раз открыла свои двери в Кельне. Для тех, кто хочет сориентироваться на ее просторах, представляем наиболее интересные стенды.
Тем, кто соскучился по яркой зелени и солнцу, DW предлагает насладиться весной пока хотя бы на картинах.
По календарю весна наступила, но погода не спешит баловать нас своим теплом. Тем, кто соскучился по яркой зелени и солнцу, DW предлагает насладиться весной пока хотя бы на картинах.
Парадоксальный иконографический символ русской авангардной живописи позволяет самые широкие толкования и продолжает провоцировать на рефлексию.
До переезда в Дюссельдорф работы Малевича находились на временном хранении в музее Вильгельма Хака в Людвигсхафене.
Потеря большая, но воспрепятствовать "переезду" шедевров русского авангарда музей в Людвигсхафене не может.
Суд над мошенниками, обвиняемыми в подделке картин Кандинского, Малевича и других звезд русского авангарда, был перенесен, едва успев начаться.
Коллекционеры готовы заплатить самую высокую цену за картины знаменитых мастеров. И платили, не подозревая о том, что покупают фальшивку.
Художественный авангард начала XX века представлен как поиск новых форм под влиянием радикальных перемен в обществе. В экспозиции - работы Пикассо, Кандинского, Малевича и других.
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