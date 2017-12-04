Казахстан-Киргизия: кто завладеет китайским транзитом?

К середине апреля 2019 года можно констатировать тот факт, что Казахстан не стал устраивать Киргизии "таможенной блокады" по образцу двухлетней давности. Конфликт между Астаной и Бишкеком начался в середине марта, как раз в те дни, когда Нурсултан Назарбаев оставлял президентский пост, но, не успев стать дежавю 2017 года, когда две столицы посоревновались во взаимных обвинениях, сошел "на нет" - казахстанская сторона снизила рвение в проверках киргизских грузовиков, пересекающих с товарами границу республики.

Перепалка президентов - причина проверок на таможне?

Насколько силен личностный фактор в отношениях двух соседей? "Та перепалка 2017 года, когда Атамбаев назвал Назарбаева "престарелым диктатором" - это был повод для казахстанской стороны, чтобы в борьбе за контроль над китайскими товарными потоками перейти к активным наступательным действиям", - вспоминает противостояние президентов Киргизии и Казахстана сотрудник Института стран СНГ Андрей Грозин.

Граница Киргизии и Казахстана

"Конфликт 2017 года очень быстро рассосался после того, как к власти в Киргизии вместо Алмазбека Атамбаева пришел Сооронбай Жээнбеков. Но это вовсе не значит, что дело было именно в Атамбаеве. Новый президент Киргизии тогда продемонстрировал Астане, что приложит усилия по нормализации контроля над китайскими товарами. И что-то Киргизия действительно старается сделать по наведению порядка на таможне, но спорадически. Может быть, и сейчас Бишкек смог убедить власти Казахстана в готовности заняться контролем", - рассуждает Грозин.

За что борются Казахстан и Киргизия?

"На самом деле две стороны борются за то, через чью территорию будет идти китайский транзит. И казахстанская сторона тут действует в соответствии с неким глобальным и давно утвержденным планом, а внутриполитические аспекты в Киргизии и Казахстане на этот план мало влияют.... Пока вопрос о том, через кого в Центральной Азии будет идти основной транзит, не решен, такие споры будут регулярно возникать. Причем вне зависимости от того, входят страны в ЕАЭС (Евразийский экономический союз. - Ред.) или нет", - говорит российский эксперт в интервью DW.

Беате Эшмент

"Это не вопрос неприязни между Атамбаевым и Назарбаевым", - согласна сотрудница берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). - "Киргизия объективно испытывает значительные проблемы по части выполнения различных правил ЕАЭС. И я могу себе представить, что при транспортировке грузов из Китая допускались определенные нарушения. С другой стороны, проблемы возникли не только на границе Казахстана и Киргизии, но почти одновременно и на границе Казахстана с Узбекистаном. Я могу допустить, что акция казахстанской таможни была вызвана некоей повышенной необходимостью рапортовать об успехе. И с ЕАЭС это не связано, поскольку Узбекистан в эту организацию не входит", - дает свою трактовку ситуации Эшмент.

Нурсултан выступил против Бишкека по просьбе Москвы?

Чиновники и политики в Казахстане и в Киргизии по-разному объясняют нынешний весенний таможенный конфликт. Так, минфин Казахстана, согласно сообщениям СМИ, сослался на нежелание киргизских автоперевозчиков проходить таможенный досмотр. А в Бишкеке, помимо заявлений о грубом нарушении Казахстаном норм ЕАЭС и угрозы приостановить работу киргизского представительства в организации, было высказано мнение, что усиленный контроль инспирировала Москва - при этом ссылка была сделана на жалобу главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину на обилие "серого" импорта из Китая и Вьетнама.

Впрочем, Беате Эшмент смотрит на такое объяснение скептически. "Это сообщение обязано своим появлением киргизскому депутату, который увидел связь между акцией таможни Казахстана и обсуждением в Москве проблем с "серым" транзитом из Китая и Вьетнама. Киргизия при этом известна своим пристрастием к быстрому распространению слухов. Я не слышала, чтобы между Киргизией и Вьетнамом был заметный товаропоток", - аргументирует она свой скепсис.

Товарный поезд на ветке Казахстан-Китай

"Серый" бизнес и китайско-российская граница

В первую очередь, товарный поток из Китая в Киргизию и Казахстан ориентирован на Россию, и "большая часть его, которая указывается в качестве киргизо-китайского и казахско-китайского товарооборота - это, по факту, российско-китайский товарооборот", - признает Андрей Грозин. - "От трети до двух третей этого потока приходится на Россию - среди экономистов тут оценки сильно разнятся. Кроме того, есть вопросы, связанные с контрабандой. Разные структуры - и в России, и международные - проводили исследования, которые показали, что статистика экспорта из Китая туда и китайского импорта туда же, приводимая, с одной стороны, Казахстаном и Киргизией, а, с другой стороны, самим Китаем, расходится в разы. Разница - это, вероятно, тот самый "серый" импорт", - продолжает собеседник DW.

"У России ввиду столь большого потока контрабанды лопнуло терпение, и последовал ряд решений в Москве, включая поручение Владимира Путина к правительству и ФСБ заняться проблемой. Но, хотя какой-то просьбы из Москвы как фактора исключить нельзя, не думаю, что именно она стоит за мартовско-апрельским закрытием казахско-киргизской границы", - рассуждает российский эксперт. Самой же России устроить жесткий таможенный режим на границе с Казахстаном непросто. "С российской стороны что-то в этом направлении делается, но семь тысяч километров этой границы оборудовать так, чтобы через них не проходили контрабандные потоки, трудно и долго даже при большом желании и больших вложениях", - указывает он.

При этом, продолжает Грозин, везти грузы из Китая непосредственно через российско-китайскую границу не всегда выгодно. "Основной потребитель китайской продукции в России находится в ее европейской части. Туда дешевле везти из киргизского Дордоя или из казахстанского Хоргоса, особенно если товар контрабандный или не вполне чистый и сертифицированный. А вот из северного и отчасти центрального Китая может оказаться удобнее везти через Приморье. Во многом это вопрос развития российской транспортной сети", - подчеркивает он.

Но вернемся на казахско-киргизскую границу. По мнению Беате Эшмент, вероятность повторения подобных таможенных блокад Киргизии со стороны Казахстана велика. Что же касается возможностей ЕАЭС для регулирования таких вопросов, то, как говорит эксперт, "ЕАЭС в Казахстане, по моему впечатлению, при принятии решений первой скрипки не играет".

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