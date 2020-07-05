Кадыров заявил о непричастности к убийству чеченца в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг свою причастность к убийству в Австрии чеченского блогера Мамихана Умарова, известного на YouTube как "Анзор из Вены". "Анзор из Вены… и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриатизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России, и в частности, против меня", - написал Кадыров в своем Telegram-канале в четверг, 9 июля.

В Москве также отвергают сообщения о причастности к убийству Умарова руководства Чечни, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она сослалась на "ряд публикаций с домыслами о возможной причастности к убийству официальных властей Чеченской республики". По ее словам, "подобные спекуляции неуместны и мешают объективному расследованию".

В то же время российский посол в Вене Дмитрий Любинский в четверг сообщил, что Россия готова к тесному взаимодействию с австрийскими властями в расследовании убийства Умарова. По данным дипмиссии, у австрийских партнеров запрашивается дополнительная информация для уточнения гражданской принадлежности и статуса пребывания в Австрии фигурантов дела.

Австрийские власти расследуют убийство

Мамихан Умаров был найден убитым 4 июля на парковке у торгового центра в местечке Герасдорф неподалеку от Вены. Вскоре после убийства были задержаны 48-летний и 37-летний чеченец, имеющие российское гражданство. По данным австрийских властей, убитый Умаров живет в Австрии с 2007 года, предполагаемые преступники тоже много лет живут в стране и запрашивали политическое убежище. Австрийская полиция пока не выявила мотив преступления и не исключает как заказное убийство, так и непреднамеренное убийство, совершенное в ходе конфликта.

Умаров критиковал деятельность главы Чечни Рамзана Кадырова и вел на чеченском языке канал на Youtube под названием "Анзор из Вены". В его адрес поступали многочисленные угрозы. Австрийские власти предлагали ему защиту, однако он согласился принять ее только для места проживания его семьи.

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