 ″Кавказский узел″ сообщил о полицейских облавах на подростков в Чечне | Новости из Германии о России | DW | 28.08.2018

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Россия

"Кавказский узел" сообщил о полицейских облавах на подростков в Чечне

Чеченские силовики 23-25 августа задержали от 150 до 200 подростков и допросили их в рамках расследования дела о нападении на полицейских 20 августа.

На въезде в Шали (фото из архива)

После нападений на полицейских, произошедших 20 августа, в Шалинском районе Чечни были задержаны от 150 до 200 подростков, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на свидетельства местных жителей. "Новые задержания подростков прошли 23-25 августа. Силовики ездили по улицам и забирали всех, кто был знаком, учился или жил по соседству с участниками нападений. Задержанных увозили в отдел, где подвергали допросам, отпускали только поздно ночью", - цитирует издание 27 августа слова жителя города Шали Ахмада.

Жительница Шали Зара заявила, что силовики "забирали даже детей 10-14 лет". "Детей нескольких моих знакомых и сына моей сестры тоже задерживали 24 августа. Силовиков интересовало, кто еще мог быть знаком с убитыми, каково отношение этих знакомых к случившемуся и тому подобное", - указал еще один местный житель.

Допросы велись с нарушением законодательства

Представитель МВД Чечни отметил, что задержания были произведены в качестве оперативно-профилактических мер и в рамках следственных действий. Между тем, как отмечает "Кавказский узел", при задержаниях подростков силовики нарушали порядок вызова на допрос несовершеннолетних. В частности, издание указало на необходимость вызова на допрос по повестке, которая передается законным представителям несовершеннолетних и проведении допроса в присутствии педагога.

Контекст

Ранее жители Чечни уже сообщали о массовых задержаниях подростков и их допросах 22 августа.

20 августа в Шалинском районе Чечни и в Грозном были совершены нападения на силовиков. По данным силовых структур республики, четыре из пяти нападавших были убиты, пятый был ранен при попытке самоподрыва и скончался в больнице. 

В результате пострадали не менее пяти полицейских, а также местные жители. Самому старшему участнику нападений было 17 лет, самому младшему - 11. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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    Автор: Сергей Елкин


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