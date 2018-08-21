Кабул подвергся ракетному обстрелу

Кабул, во вторник 21 августа, в очередной раз подвергся ракетному обстрелу. Несколько ракет разорвались неподалеку от дипломатического квартала в то время, когда президент Афганистана Ашраф Гани выступал с речью в связи с началом мусульманского праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха). "Группировки, распространяющие насилие и запускающие ракеты, не смогут остановить развитие Афганистана", - заявил Гани в ответ на обстрел. Одна из ракет разорвалась рядом с резиденцией президента страны. Другая – неподалеку от базы НАТО и посольства США, сообщил представитель полиции.

По данным представителя министерства внутренних дел, пострадали не менее двух человек. По его словам, террористы ранним утром захватили одно здание в городе и оттуда запустили ракеты. Силы безопасности вступили в бой. Ответственность за ракетный обстрел пока никто на себя не взял.

Президент Гани 19 августа предложил радикальному исламскому движению "Талибан" объявить трехмесячное перемирие. Ответа на предложение пока не последовало.

В понедельник афганские военные освободили около 150 человек, ранее взятых в заложники боевиками "Талибана". Захвачены были более сотни пассажиров трех автобусов, направлявшихся из провинции Кундуз в Кабул. В тот же день "Талибан" освободил около 40 афганских солдат, полицейских и сотрудников спецслужб, днем ранее захваченных в провинции Фарьяб на северо-западе страны.

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