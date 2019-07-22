Итоги выборов в Раду: чего Брюссель ожидает от "Слуги народа" Зеленского?

Несмотря на разгар сезона летних отпусков, в Евросоюзе внимательно наблюдали за внеочередными выборами в Верховную раду, причем, в буквальном смысле: Европарламент отправил в Украину семерых представителей, чтобы удостовериться в том, что выборы в стране проходят с соблюдением всех демократических стандартов.

Оценка международных наблюдателей позволяет с уверенностью сказать, что Украина сдала этот экзамен и оправдала ожидания ЕС. Представители Европарламента заявили, что выборы прошли с соблюдением всех основополагающих правил. В то же время они отметили "очень распространенные" недочеты, такие, как существование "кандидатов-клонов" или концентрацию влиятельных СМИ в руках нескольких собственников, чьи экономические интересы влияли на освещение предвыборной кампании.

Дэвид Макалистер возглавил наблюдательную миссию Европарламента на выборах в Украине

Председатель наблюдательной миссии Европарламента Дэвид Макаллистер (David McAllister) подчеркнул, что "российская агрессия" против Украины существенно усложняет ситуацию в стране. "Несмотря на этот ужасающий контекст... можно без сомнений говорить, что они (выборы - Ред.) были конкурентными, хорошо организованными и проведены эффективно", - заявил на пресс-конференции в Киеве немецкий евродепутат.

"Мы можем быть весьма счастливы, наблюдая за тем, как Украина вновь продемонстрировала соблюдение демократических процедур. Украина становится более зрелой демократией", - отметил в беседе с DW литовский евродепутат Андрюс Кубилюс, входящий в делегацию парламентского Комитета ассоциации ЕС-Украина.

Официальной реакции Еврокомиссии на украинские выборы пока не последовало, но в этом нет ничего удивительного: Еврокомиссия традиционно комментирует выборы в других странах лишь после публикации отчета международных наблюдателей.

"Исторические результаты выборов"

В отличие от результатов президентских выборов, принесших победу новичку в политике Владимиру Зеленскому, итоги выборов в Верховную раду собеседников DW не удивили. Эксперт брюссельского European Policy Centre Пауль Иван назвал их не только ожидаемыми, но и историческими: очень вероятно, что впервые в истории современной Украины одна партия получит абсолютное большинство в парламенте.

От президента Зеленского ждут скорейшей реализации обещанных реформ

Евродепутат Андрюс Кубилюс из Европейской народной партии сравнил итоги выборов в украинский парламент с событиями в Литве или Польше начала 1990-х годов: тогда в этих странах, вспоминает Кубилюс, правительство, сформированное после революции, также теряло большинство на следующих выборах.

"Украина идет тем же путем. Важно, чтобы новое правительство, сформированное после этих выборов, продолжило направление предыдущего президента Порошенко. Я имею в виду курс интеграции в ЕС и НАТО, а также необходимые для этого реформы", - отмечает политик.

Правила демократии для Зеленского

Если "Слуга народа" действительно получит большинство в парламенте, у президента Зеленского появится возможность реализовать все реформы, которые он обещал в ходе своей предвыборной кампании, уверен Кубилюс. "Но это возлагает на него и значительную ответственность, - добавляет политик. - Ведь президент не сможет говорить, что его планам кто-то мешает".

По словам Кубилюса, теперь Зеленскому придется быстро учиться правилам демократии, которые включают в себя, в том числе, уважение к парламентской оппозиции. Новому украинскому парламенту понадобятся критические голоса политиков с большим опытом, таких как экс-президент Украины, руководитель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, "они будут очень нужны и ценны", уверен депутат Европарламента.

Партия Петра Порошенко станет частью парламентской оппозиции

Хельмут Гойкинг (Helmut Geuking), также входящий в делегацию парламентского Комитета ассоциации ЕС-Украина, говорит, что теперь, после выборов в Раду, президент Зеленский должен будет продемонстрировать результаты своей работы. "Абсолютное большинство несет опасность злоупотребления, но оно же дает и громадные шансы... В нынешней ситуации в Украине в этом больше шансов, нежели рисков", - полагает член фракции Европейских консерваторов и реформистов. Теперь он ожидает от Зеленского, что тот с помощью международных переговоров будет пытаться урегулировать конфликт с Россией.

Каким путем пойдет Украина?

Политолог Пауль Иван считает, что абсолютное большинство, которое может получить партия Зеленского, приблизит Украину к президентской модели правления. Он также говорит об ответственности нового президента, который теперь не сможет винить кого-либо в своих провалах.

Из-за прихода в Раду новых партий и депутатов сложно предсказать, как будет голосовать новый украинский парламент, считает Пауль Иван, однако существенных изменений в отношениях ЕС и Украины он не ожидает. В Брюсселе, по словам эксперта, от Киева, прежде всего, ожидают дальнейшей реализации реформ, в первую очередь, судебной системы, а также борьбы с коррупцией.

Дэвид Макаллистер, возглавляющий комитет Европарламента по иностранным делам, надеется, что теперь борьба с коррупцией в Украине будет более эффективной: ведь эта тема, по словам депутата, занимала важное место в ходе предвыборной кампании, и теперь избиратели не будут мириться с "задержками и отговорками". При этом Макаллистер заверил, что Европарламент готов еще глубже развивать сотрудничество с Верховной радой и предоставлять ей всевозможную поддержку.

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