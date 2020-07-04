Италия пересадит 180 беженцев на карантинный паром Moby Zaza

Власти Италии после нескольких дней колебаний в субботу, 4 июля, разрешили пересадить 180 беженцев со спасательного судна Ocean Viking на карантинный паром Moby Zaza.

Пересадка пассажиров запланирована на понедельник. Власти Италии используют карантинный паром для того, чтобы выявить заражение коронавирусом среди беженцев. Так, в конце июня тесты, проведенные в условиях карантина, показали положительный результат у 28 пассажиров другого спасательного суда Sea Watch.

Попытки суицида на Ocean Viking

Пока не ясно, смогут ли 180 беженцев сойти на берег. Ранее ситуация на судне Ocean Viking, находящемся у берегов Сицилии, значительно ухудшилась. Об этом заявила организация SOS Mediterranee, которая занимается спасением людей в Средиземном море.

Беженцы на судне объявили голодовку, также произошли несколько попыток суицида, заявили в SOS Mediterranee. 180 человек были спасены между 25 и 30 июня, среди них 25 - несовершеннолетних. Италия и Мальта отказались их принимать. SOS Mediterranee обратилась к странам ЕС с призывом найти срочное решение .

В 2019 году при попытках попасть в Европу утонули 1283 человека, за пять лет таким образом погибли более 19 тысяч человек, таковы данные Международной организации по миграции (IOM).

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