 Италия конфисковала спасательное судно организации Sea Watch | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2019

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Европа

Италия конфисковала спасательное судно организации Sea Watch

Все мигранты с судна Sea Watch попали на берег Италии вопреки желанию главы МВД Маттео Сальвини. Судно благотворительной организации конфисковано.

Корабль Sea Watch 3

Корабль "Sea Watch 3"

Италия в воскресенье, 19 мая, конфисковала судно немецкой благотворительной организации Sea Watch – "Sea Watch 3". Итальянские власти доставили 47 находившихся на борту мигрантов на остров Лампедуза. Организация в своем Twitter поблагодарила Италию за прием беженцев, не упомянув при этом о конфискации судна.

Контекст

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

Счет погибших в Средиземном море нелегальных мигрантов из Африки идет на тысячи. К операциям по их спасению присоединились две немецкие гражданские инициативы. Подробности - от DW. (13.05.2015)

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини ранее заявлял, что его министерство предотвратит высадку мигрантов с "нелегального корабля" на территорию Италии.

Судно "Sea Watch 3" ранее спасло 65 мигрантов у берегов Ливии, а 18 мая вошло в итальянские воды. Сначала сойти с борта судна на остров Лампедуза позволили 18 мигрантам, среди которых были дети с родителями, а также один тяжело больной мужчина. Представители Sea Watch предупреждали о том, что ситуация на корабле ухудшается и что есть опасность совершения суицида.

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