История почтовой открытки (видео)

Здесь проводят отпуск жители Германии

Италия

Второе место в рейтинге европейских направлений немцы в очередной раз отвели Италии - идеальной стране для тех, кто стремится совместить пляжный отдых с шопингом, вкусной едой и посещением музеев. В нынешнем году особенно привлечет туристов Матера: старинный городок на юге Италии объявлен культурной столицей Европы 2019 года.