История почтовой открытки (видео)

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. А вы отправляете письма или открытки почтой? Смотрите, с чего все начиналось. 150 лет назад...
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