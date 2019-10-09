 История почтовой открытки (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.10.2019

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Культура и стиль жизни

История почтовой открытки (видео)

Всемирный день почты отмечается ежегодно 9 октября. А вы отправляете письма или открытки почтой? Смотрите, с чего все начиналось. 150 лет назад...

Смотреть видео 04:11

История открытки

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    Мекленбург-Передняя Померания

    Немцы любят отдыхать на родине. Очередное подтверждение тому - итоги нового опроса, проведенного гамбургским фондом BAT по вопросам развития будущего. Согласно этим данным, в 2018 году 34 процента немцев провели свой основной отпуск в Германии. Большинство из них предпочли балтийское побережье федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания: Штральзунд, Висмар, Росток, Зеллин.

  • Бавария

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    Второе место в рейгинге занимает Бавария - главный конкурент Мекленбурга-Передней Померании. В 2018 году лето выдалось жарким, поэтому отпускники предпочли горам Баварии пляжи Балтики. Главный же магнит для туристов в Баварии - романтический замок Нойшванштайн (на фото).

  • Баден-Вюртемберг

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Баден-Вюртемберг

    На третьем месте по наплыву среди немецких туристов - Баден-Вюртемберг. А живописный горный и лесной массив Шварцвальд, простирающийся на юго-западе этой федеральной земли и славящийся удивительными по красоте ландшафтами и деревушками, вообще бьет рекорды.

  • Испания

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Испания

    Более половины немцев (54,3 процента) провели прошлогодний отпуск в Европе. За пределами ФРГ бесспорным лидером в списке их предпочтений остается Испания. Особенно любимы Балеарские острова, где пляжный отдых можно отлично сочетать с занятиями спортом и клубными вечеринками.

  • Италия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

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    Второе место в рейтинге европейских направлений немцы в очередной раз отвели Италии - идеальной стране для тех, кто стремится совместить пляжный отдых с шопингом, вкусной едой и посещением музеев. В нынешнем году особенно привлечет туристов Матера: старинный городок на юге Италии объявлен культурной столицей Европы 2019 года.

  • Австрия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Австрия

    Третью строчку в немецком рейтинге европейских топ-направлений занимает соседняя Австрия. Горнолыжные курорты, живописные альпийские луга, архитектура крупных городов, богатая культурная программа и превосходная кухня, - именно за это немцы так и любят Австрию.

  • Турция

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Турция

    Бирюзовое море, синее небо, около 400 пляжей с отличной туристической инфраструктурой, первоклассные курорты, - все это предлагает Турция, занявшая четвертое место в списке популярных туристических направлений. Абсолютным фаворитом здесь остается так называемая "турецкая ривьера".

  • Скандинавия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Скандинавия

    Скандинавия в туристическом рейтинге занимает пятое место. Бескрайние леса, множество рек и озер, сказочной красоты приморские ландшафты, - для любителей природы тут просто рай! Около 1500 оборудованных по всем правилам кемпингов насчитывается на территории Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. И они всегда востребованы.

  • Азия

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Азия

    Впрочем, в 2018 году каждый восьмой отпускник из Германии выбрал для отдыха дальние страны. Особой популярностью пользовалась Азия. На снимке - бухта Халонг, объект всемирного наследия ЮНЕСКО в провинции Куангнинь во Вьетнаме.

  • Северная Америка

    Здесь проводят отпуск жители Германии

    Северная Америка

    Для немцев, предпочитающих проводить отпуск за пределами Европы, Северная Америка почти так же притягательна, как и Азия. В 2018 году 2,7 процента отпускников из Германии отправились в путешествие по США и Канаде.

    Автор: Анн Термеш, Наталия Королева


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