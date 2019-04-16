Исследователи определили основные страхи россиян

Больше всего жители России опасаются взрывов бытового газа, резкого роста цен и угрозы гонки вооружений. Такие данные представлены в исследовании коммуникационного агентства КРОС, выдержки из которого РБК приводит во вторник, 16 апреля.

По словам экспертов агентства, страх взрывов связан с обрушением подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, в результате которого погибли 39 человек. По данным МВД, причиной трагедии стал взрыв, вызванный неисправностью газового оборудования. После резонансного происшествия россияне "стали проецировать случай на себя, опасаясь, что аналогичный по последствиям взрыв может произойти в их доме", пишут авторы исследования. При этом официальная версия событий в Магнитогорске "была воспринята многими скептически", подчеркивают эксперты.

Опасения новой гонки вооружения связаны с ухудшением отношений между Россией и США. При этом исследователи указывают на необычность ситуации, связанной с этой темой: она практически не обсуждается в соцсетях, несмотря на ее значимость для СМИ.

Страх изоляции Рунета и экологических проблем

Эксперты особо выделили постоянные страхи россиян. В их числе - страх пострадать от бродячих собак, опасения изоляции Рунета и боязнь проблем со здоровьем, вызванных плохой экологической обстановкой. Пользователи соцсетей активно обсуждают автономию российского интернета, однако российские СМИ касаются этой темы в меньшей степени, говорится в исследовании. Кроме того, СМИ "не всегда широко освещают локальные экологические проблемы", однако "люди в регионах сильно боятся за свое здоровье и активно пишут об этом в соцсетях", - подчеркивают авторы.

Анализ сообщений в соцсетях и СМИ

Исследователи в течение первого квартала 2019 года проанализировали свыше 190 тысяч сообщений федеральных и региональных СМИ (печатных и телевизионных). Кроме того, эксперты КРОС изучили около полутора миллионов сообщений активных пользователей наиболее популярных в России соцсетей. Они отбирали сообщения со "словами-триггерами, появление которых в текстах априори несет сильную эмоциональную нагрузку" и указывает на высокий уровень тревожности.

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