Исследователи выявили парадокс во взглядах на будущее среди жителей ЕС

Большинство жителей Европейского Союза с оптимизмом смотрят в собственное будущее, однако негативно оценивают будущее своих стран. Такие данные представлены в результатах опроса немецкого Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), "Парадокс оптимизма", опубликованных в четверг, 28 мая. Подобный парадокс действителен для всех 27 государств Евросоюза, но в разной степени, отмечают авторы.

Так, почти две трети (65 процентов) опрошенных в Германии оптимистично видят свое будущее, но лишь 44 процента респондентов аналогичным образом оценивают будущее Федеративной Республики. Подобное сильное расхождение между личными и общественными ожиданиями исследователи выявили лишь в Испании.

По мнению составителей опроса, склонность людей больше доверять собственным силам нежели обществу имеет политические последствия, которые можно в значительной степени наблюдать уже во время пандемии COVID-19. Авторы считают, что кризис, вызванный коронавирусом SARS-CoV-2, усилит выявленную тенденцию. Общественный пессимизм может усилиться в свете экономических последствий пандемии, даже если граждане довольны тем, как их правительства справляются с кризисом, отмечается в результатах опроса, проведенного среди 13 000 жителей всех стран ЕС.

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