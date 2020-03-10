 Испанцы мобилизуются на борьбу с коронавирусом | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 16.03.2020

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Европа

Испанцы мобилизуются на борьбу с коронавирусом

В Испании начало действовать чрезвычайное положение, объявленное властями в связи с распространением коронавируса. Однако ситуация, утверждают специалисты, требует дополнительных мер.

Военный рядом со спецмашиной на улице в Мадриде

Власти Испании объявили чрезвычайное положение из-за эпидемии короновируса

Чрезвычайное положение вступило в силу в Испании в понедельник, 16 марта. Его режим, в частности, ограничивает свободу передвижения граждан, предусматривает закрытие учебных заведений, магазинов (кроме продуктовых и аптек), парикмахерских, ресторанов и баров, музеев, стадионов и парков. Анонсировано участие армии в поддержании общественного порядка.

Все эти меры вызваны быстрым распространением коронавируса SARS-CoV-2 - в стране уже более 9 тысяч инфицированных и 309 умерших. Заразились два министра, жены премьера и вице-премьера, глава мадридского регионального правительства. В карантин попала даже королева Летисия. Введение чрезвычайных мер было с одобрением встречено испанской общественностью, включая оппозицию, хотя ее представители критикуют правительство за промедление. Впрочем, уже первый день показал, что для эффективной борьбы с эпидемией принятых мер и имеющихся средств явно недостаточно.

Ситуация в Мадриде

В пресс-службе регионального правительства Мадрида DW рассказали, что столичному округу незамедлительно требуется почти миллиард евро для закупки необходимого оборудования - в основном для отделений интенсивной терапии в больницах. Существующие медучреждения - как частные, так и государственные - работают на пределе. Врачам-пенсионерам предписано вернуться на работу.

Пустые полки в одном из магазинов в Барселоне

Из испанских магазинов исчезли продукты питания

Многие столичные гостиницы выразили желание предоставить свои помещения для размещения больных. Однако такие импровизированные больницы нужно должным образом оборудовать. В Мадриде ожидают помощи из госбюджета и от Евросоюза.

Между тем в пресс-службе столичного правительства посетовали на явные противоречия, возникшие после введения чрезвычайного положения. Так, населению, чтобы не заразиться, запрещено выходить на улицу (исключение - выход на работу, за продуктами или в аптеку). Но поскольку предприятия и организации в Мадриде продолжают работать, общественный транспорт в часы пик переполнен, что, разумеется, не способствует борьбе с распространением SARS-CoV-2. В этой связи некоторые независимые эксперты, консультирующие столичные власти, предлагают - несмотря на возможные экономические потери - закрыть большинство производств, а чиновников обязать работать дома.

Ситуация в регионах Испании

В Мадриде самое большое число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Однако много заболевших и в Стране басков, Каталонии, Валенсии и Андалузии. Проблемы столичного здравоохранения, как пишет местная пресса, характерны для всей страны. Это, в первую очередь, нехватка больничных коек и оборудования в отделениях для тяжелобольных.

Хотя согласно законодательству борьбу с эпидемией призвано координировать центральное правительство, региональные власти имеют право принимать дополнительные меры. Так, в Каталонии чиновников уже распустили по домам. А на курортах Валенсии закрываются гостиницы, хотя чрезвычайным положением это не предписывается.

Помощь пришла из Китая

Неожиданно для многих испанцев помощь пришла из Китая. Как отмечает газета El Confidencial, ссылаясь на дипломатические источники, китайцы направляют авиатранспортом в качестве "гуманитарной помощи братскому народу" миллионы масок, защитных очков и костюмов.

Человек в защитной маске

Защитные маски исчезли из испанских аптек еще в феврале

Ведь, к примеру, маски исчезли из испанских аптек еще в феврале - в самом начале эпидемии. Нет в достаточном количестве подобных вещей даже в санитарных учреждениях. Китайцы также готовы предоставить Испании кредит для закупки требуемого оборудования.

Кроме того, специалисты из КНР уже провели видеоконференцию с испанскими коллегами - для обмена опытом. МИД Китая заявил, что может в любую минуту направить в Испанию бригады врачей. Солидарность с жителями Мадрида проявила и местная китайская община - магазины, принадлежащие китайцам, бесплатно раздают продукты малообеспеченным испанцам.

Туристы покидают Испанию

Тем временем в стране до сих пор остаются десятки тысяч иностранных туристов, попавших, как отмечает газета El Periodico, в незавидное положение. Ведь по распоряжению властей учреждения общественного питания закрыты даже на курортах, а из магазинов в последние недели исчезли основные продукты питания - испанцы запаслись ими впрок. Кроме того, запрещен доступ на пляжи, а туристам, как и всем жителям страны, предписывается не выходить на улицу - оставаться в гостиницах.

Пустая улица в городе Пальма-да-Майорка

На Майорке непривычно пусто

В этой связи туркомпании - британские, немецкие, французские и другие - организуют авиарейсы для эвакуации своих клиентов как из материковой Испании, так и с Канарских и Балеарских островов. Испанское правительство планирует после отъезда туристов закрыть границы страны, учитывая, что чрезвычайное положение, объявленное первоначально на 15 дней, будет продлено. Об этом уже объявлено официально.

Что ждет незаконопослушных граждан

Соблюдение чрезвычайного положения требует жесткой дисциплины, указал в интервью DW профессор права Мадридского университета Испани Антонио Сабала Риера. По его словам, для поддержания дисциплины мобилизованы все подразделения полиции, Гражданской гвардии и некоторые армейские части. Речь идет и о мобилизации резервистов. Они призваны контролировать стратегические объекты, в том числе вокзалы, аэропорта, электростанции, обеспечивать подвоз продовольствия и порядок на улицах.

Не секрет, продолжил юрист, что уже в первый день действия чрезвычайного положения силы общественного порядка выявили десятки нарушителей. Кто-то отправился покататься на велосипеде, кто-то, нарушив указание не покидать квартиру, праздно разгуливал по улице, где-то незаконно открылся бар и так далее. За все подобные деяния предусмотрено жесткое наказание - штрафы до 600 тысяч евро и даже тюремное заключение сроком до года. Так, любителю прогулок придется выложить от 100 до 600 евро, а вот владельцу открывшегося бара - десятки тысяч, заключил юрист.

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    Автор: Марина Барановская


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